REVIEW: Spider-Man: Miles Morales (PC)

A disponibilização de jogos antes exclusivos para os consoles Playstation no PC foi um dos movimentos mais ousados e acertados da Sony nos últimos anos. Tal movimento fez com que mais jogadores pudessem experimentar o melhor da marca em uma plataforma diferente e, em muitos casos, mais acessível também. Agora é a vez de Spider-Man: Miles Morales, que chega pouco mais de 2 anos após o seu lançamento para PS4 e PS5.

O título é uma sequência direta de Marvel’s Spider-Man. Embora seja um jogo bem mais curto do que o seu antecessor, levando por volta de 7 horas para completar a história principal, é um jogo que se mantém sozinho em pé. Ademais, por se tratar de uma experiência mais concisa, Miles Morales permite ao jogador explorar o mapa e fazer as missões secundárias de forma mais dinâmica, diminuindo a sensação de repetição ao realizar as mesmas atividades no jogo protagonizado por Peter Parker.

A história Spider-Man: Miles Morales se passa pouco depois dos acontecimentos do primeiro game e Miles já é conhecido como ‘O outro Spider’. Após um incidente envolvendo o vilão Rhino, que quase acabou com a noite de natal, Peter diz que terá de viajar com Marry Jane, deixando por algumas semanas Nova Iorque inteira nas mãos do novo Amigo da Vizinhança. A partir desse momento somos conduzidos ao núcleo de personagens do cotidiano de Miles e este é um dos pontos altos do jogo. Aqui vale destacar os esforços de localização e dublagem que fizeram um excelente trabalho.



Cada personagem tem um bom desenvolvimento e não está ali somente para compor o enredo, muito pelo contrário, cada um tem seu desenvolvimento bem trabalhado, assim como o personagem principal. As relações e dinâmicas entre Miles, sua família e circulo de amizades deixa o jogador empolgado para resolver cada uma das adversidades que encontra durante a jornada e torna a experiência épica e familiar ao mesmo tempo.

Como em toda história de super-herói, os momentos de paz não duram muito e logo há um conflito envolvendo um grupo terrorista conhecido como Underground e a empresa de tecnologia, Roxxon. O embate entre os grupos acaba ocasionando um grave incidente na cidade, deixando várias pessoas feridas. A partir daí, Miles percebe que deve atuar de uma forma diferente usando o manto do Aranha e procurar o seu próprio estilo, o que ele demonstra com o visual do novo impactante uniforme. A jornada do novo Homem-Aranha passa por etapas que vão de provar para os moradores do seu bairro que eles estão seguros com o novo herói, até ter que agir sozinho para derrubar duas organizações criminosas simultaneamente.

O gameplay do jogo é bem familiar para aqueles que já jogaram o título anterior da série, mas algumas mudanças são perceptíveis, tornando a execução dos movimentos de Miles um pouco diferentes dos de seu mentor. Além das acrobacias, o novo protagonista conta com algumas habilidades que melhoram a movimentação, como é o caso de um disparo extra para manter a altura enquanto você se move pela cidade.

No combate é onde vemos a real diferença entre os Aranhas. Assim como nos quadrinhos, Miles possui habilidades que o diferenciam do cabeça de teia original: A possibilidade de ficar invisível, expandindo a exploração furtiva em locais fechados, fazendo com que você possa eliminar todos os inimigos sem que ao menos eles saibam o que os nocauteou é uma adição interessante ao rol de habilidades do herói. Para fãs de combates mais intenso, a adição dos ataques que incorporam eletricidade aos golpes do herói torna os embates empolgantes e mais viscerais.

Falando sobre performance, o jogo traz diversas opções de ajuste de resolução e taxa de quadros. A principal diferença para a versão de Playstation 5 lançada em 2020 é o fato de no PC ser possível usar a tecnologia DLSS, uma exclusividade das placas da NVIDIA, que utiliza inteligência artificial para rodar resoluções mais altas a partir de uma resolução menor, aumentando a taxa de quadros consideravelmente. Dependendo da configuração do PC é possível também atingir a resolução 4K a sessenta quadros por segundo, um verdadeiro prato cheio para explorar o belíssimo modo de fotografia que permite ao jogador criar registros únicos durante a campanha.

Spider-Man: Miles Morales é uma aventura que agrada fãs de jogos de mundo aberto e super-heróis. Uma experiência curta, mas agradável e competente naquilo que se propõe a fazer. O jogo está disponível para ser comprado na loja da Steam e na Epic Store também.



Esse texto foi escrito em conjunto por André Mesquita e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



