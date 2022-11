REVIEW: Valkyrie Elysium

À primeira vista, Valkyrie Elysium parecerá apenas mais um capítulo de mais uma série de jogos de RPG produzidos pela gigante japonesa, Square Enix. Entretanto, o game também representa uma tentativa de renascimento para uma franquia que já foi sinônimo de qualidade e sucesso. Em Elysium, controlando a valquíria Nora, os jogadores devem ajudar Odin a salvar o universo nórdico das consequências cataclísmicas do Ragnarok. Cada ponto relevante da trama se situa em estágios, indo de ruínas antigas a cidades lustosas, trazendo monstros e personagens do mito nórdico que pintam um cenário bonito e interessante, seja para os fãs da série ou para os não iniciados.

Dando continuidade ao enredo do jogo anterior - Valkyrie Profile - Elysium traz muitos elementos de títulos passados, se apoiando em pontos da narrativa e em referências que irão talvez confundir aqueles que não estiveram acompanhando o desenrolar da história ao longo dos anos, em cada lançamento. Apesar de um enredo que pode ser confuso, a dinâmica principal do game é bem simples. Sob a orientação de Odin, o jogador visita e revisita áreas em busca do cumprimento de missões que avançam o enredo ou expandem a narrativa. Além de um pouco repetitivo, Elysium acaba sendo estranhamente curto. Seus destaques repousam mais sobre o quão divertido é de se jogar o game, especialmente por conta do sistema de progressão de armas e habilidades e a mecânica de combate.

O sistema de combate é o que realmente faz Valkyrie Elysium brilhar. Ele é intenso, frenético e intuitivo, com muitas possibilidades de ataque e defesa e uma ampla variedade de armas que podem ser desbloqueadas e que acabam por manter as batalhas sempre interessantes. Sendo a continuação direta de um título de 1999, o combate em Valkyrie Elysium se diferencia bastante do presente em Valkyrie Profile e, com certeza, desagradará alguns fãs mais puristas. Entretanto, é tão claro o esforço e a atenção dada aos detalhes da mecânica de combate que se torna lamentável que o mesmo nível de polimento e robustez tenha faltado em outros aspectos do jogo.

Apesar de abordar a temática do fim do mundo do universo nórdico, as consequências do Ragnarok parecem ser poucos sentidas ou são mal representadas no game. Boa parte dos personagens parece não ter sido muito bem desenvolvidos, o que torna a narrativa ainda mais insossa e o sentimento de potencial desperdiçado, ainda maior. De várias formas diferentes, o game se assemelha com títulos da linhagem dos jogos "musou", games onde, muitas vezes, a história pouco importa e o principal - senão único foco - é no combate. Até a forma em que os capítulos do enredo são divididos passa essa impressão. Apesar disto, Valkyrie Elysium ainda se apresenta como um RPG e é também representante de uma linhagem de jogos em que a trama e o desenrolar dela eram parte integral de seu sucesso.

Algo que talvez explique a sensação de potencial desperdiçado com este título seja o pouco investimento no aprofundamento e no valor do mito nórdico para o jogo. Com uma atenção maior dada pela indústria do entretenimento à cultura e mitologia dos países nórdicos - com jogos como God of War as abordando, além de personagens como Thor e Loki fazendo sucesso no universo cinematográfico da Marvel - a maneira com a qual Valkyrie Elysium aborda a temática escandinava acaba dando um ar de genérico ao título. Seus ambientes, mecânicas de jogo e roteiro carecem de um peso maior do que o apresentado. Nada é realmente ruim, mas tampouco é bom o suficiente para chamar a atenção.

Valkyrie Elysium é um bom jogo para aqueles que valorizam gameplay e a qualidade de um bom sistema de combate acima de tudo. É uma pena que a continuação do clássico Valkyrie Profile não tenha aumentando o grau de qualidade da franquia. Elysium pode não ser uma obra-prima, mas ainda sim é divertido, bonito e agradável.

O game está disponível para PC (Steam), Playstation 4 e Playstation 5.



