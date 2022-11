REVIEW: Triangle Strategy (PC)

Triangle Strategy retrata em seu enredo a guerra e o derramamento de sangue envolvido entre a disputa de três reinados, Gleenbrook, Hyzante e Aesfrost. Após três décadas de relativa paz, uma nova descoberta reascende a rivalidade entre as grandes nações e estabelece o pano de fundo sobre o qual a narrativa do game acontece. O enredo é maduro e aborda questões difíceis de abordar, especialmente no contexto dos videogames da atualidade. Racismo, luta de classes e xenofobia são apenas alguns dos temas que ajudam a adicionar um peso e uma seriedade à experiência e às decisões tomadas pelo jogador.

Um sistema chamado Scales of Conviction (ou "Balança da Convicção") é implementado e permite ao jogador alterar o rumo do enredo a partir de decisões tomadas durante o jogo. Em momentos decisivos do roteiro, personagens fazem seus argumentos e votam sobre quais ações tomar. A partir daí, cabe ao jogador convencê-los do contrário e decidir o destino da narrativa. Pedaços de diálogo e conhecimentos avulsos vão sendo encontrados ao longo do jogo e poderão ser usados nestes momentos para pender para um lado ou outro a balança das decisões a serem tomadas. Ocasionalmente, o game permitirá ao jogador explorar áreas diversas, como cidades ou castelos. Durante essa parte do jogo, é possível caçar coisas que serão úteis no campo de batalha, como itens de cura, assim como informações que garantirão maio profundidade ao universo narrativo aqui presente.

Embora a história possa parecer um pouco densa demais, com uma variedade muito grande de personagens, lugares e eventos históricos para o jogador dar conta com facilidade, é notório o quão bem é escrito o roteiro e o quão bem ele se desenvolve ao longo do jogo. A politicagem e o jogo de intrigas continua não sendo o maior atrativo do game, mas sua narrativa apenas se aperfeiçoa e se torna mais e mais interessante com o tempo. Fãs de séries como Game of Thrones se sentirão em casa, mas aqueles que preferem maior dinamismo e adrenalina também sairão satisfeitos. O enredo dos personagens é bem montado. Nenhum deles se sobressai muito, mas todos se encaixam bem no molde necessário para que a narrativa se desenrole de maneira satisfatória. O fato do game inteiro está dublado (em inglês ou japonês) com certeza contribui para o elemento da imersão e faz o jogador se sentir ainda mais parte da história. Contudo, a jóia em Triangle Strategy, certamente, é seu combate. O game emprega algumas mecânicas realmente sutis que proporcionam uma experiência tática fascinante dentro e fora do campo de batalha.

Por se tratar de um RPG tático, o game faz uso de um sistema baseado em uma grade com espaços retangulares - ou casas - por onde os personagens se movem alternadamente entre turnos. Um dos maiores diferenciais do combate em Triangle Strategy se dá pela capacidade de utilizar o campo de batalha em prol do jogador. Um pedaço de grama, por exemplo, quando ateado fogo, pode virar um grande incêndio, que afetará as unidades de inimigos próximos. Uma magia baseada em eletricidade causará mais dano em inimigos encharcados ou que repousam sobre chão molhado. Eventos assim não são novidade em jogos de RPG, mas aqui são aprimorados e adicionam uma camada extra de estratégia e diversão a cada embate.

Triangle Strategy pode não ser o melhor RPG do ano e nem o favorito de muitos, mas com certeza é uma excelente adição ao panteão de títulos do gênero distribuído pela japonesa, Square Enix. Sua história pode ser um pouco morosa às vezes - especialmente pela ênfase nas intrigas de ordem política - mas seus personagens, a qualidade de sua narrativa e seus sistema de combate se sobressaem e garantem uma experiência muito satisfatória.

Triangle Strategy está disponível para as plataformas PC e Nintendo Switch.

