REVIEW: Tactics Ogre Reborn

No começo de 2022, Square Enix lançou o game Triangle Strategy, desenvolvido pelo estúdio Artdink, com fortes influências de títulos de RPG tático anteriores como Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre. Ainda não temos notícia sobre um remake de FF Tactics, mas a franquia Tactics Ogre foi escolhida para ganhar vida nova (mesmo que a partir de mais um remake) com Tactics Ogre: Reborn.



A cada relançamento, como quando saiu para o Sega Saturn, Playstation 1 e PSP, o game recebeu ajustes e aperfeiçoamentos que os trouxeram dos anos 90 para os dias de hoje em uma roupagem contemporânea, mas que ainda mantém mecânicas e as dinâmicas de combate e interação dos RPGs clássicos da primeira grande década da indústria dos games.

O game é protagonizado pelos órfãos Denam e Catiua Pavel. Juntos com seu amigo de infância, Vyce Bozeck, os jovens se envolvem com uma trama de rebelião e embate entre reinos, em busca de se vingarem da opressão e retomarem o controle de seu país. Entretanto, qualquer tentativa de simplificação do enredo do jogo é perda de tempo já que a narrativa aqui é complexa e, no controle do jovem Denam Pavel, o jogador tomará decisões que causarão mudanças drásticas ao longo da história completa do jogo. História esta, que é incrivelmente emocionante e carregada de drama e reviravoltas interessantes.

Acerca de seu sistema de combate, Tactic Ogre: Reborne possui um sistema de RPG tático baseado em uma grade a partir de onde o jogador posiciona vários personagens, com nomes e classes de trabalho personalizáveis e que serão movidos em turnos contra inimigos diversos. Cada embate possui objetivos a serem alcançados e que, nem sempre, correspondem apenas ao de aniquilar as forças inimigas. De início, o sistema parece bastante simples, contudo, ao passo que a jornada segue a complexidade aumenta e os combates passam a ser desafiadores.

Com a evolução, seu pequeno exército de personagens começa a aprender novas técnicas e a obter equipamentos que aprimoram estatísticas básicas e concedem efeitos passivos. Habilidades mais poderosas também podem ser desbloqueadas e usadas em campo para mudar radicalmente o curso de uma partida. Para deixar tudo mais desafiador, há ainda um sistema de morte permanente. Caso um personagem perca todos os seus pontos de vida durante uma partida, o jogador tem até três turnos para tentar revivê-lo. Caso contrário, a unidade será perdida para sempre.

Em termos de complexidade, o jogo original era significativamente mais complicado. Em “Reborn” os sistemas de habilidades, classes e progresso dos personagens foram simplificados, facilitando o gerenciamento durante batalhas, assim como nos momentos de ajuste e personalização do exército de personagens do jogador.

Encontros aleatórios foram removidos e novos mapas de treinamento foram adicionados. Neles, não há morte permanente, permitindo ao jogador testar agrupamentos e estratégias diferentes. Dito isto, o jogo não ficou muito mais acessível e continua sendo difícil como um todo, especialmente aos não iniciados em RPGs táticos. Tudo que o jogador pode fazer, os inimigos também podem, e há um limite de aumento de nível ao longo da história. Sendo assim, não é possível aumentar o nível de habilidade dos personagens para “triturar” oponentes.

O elenco de personagens é outro destaque em Tatics Ogre: Reborn. Cada personagem é muito bem desenhado. Nesta versão, são adicionadas vozes muito bem dubladas a todos, tornando a história, já atraente, em algo ainda mais interessante e imersivo. O enredo é tão incrivelmente envolvente que, ao final, vários irão querer conferir os outros caminhos narrativos e conteúdos adicionais, que não envolvem a narrativa principal do jogo. A depender de cada escolha feita pelo jogador, os personagens se desenvolverão de maneira diferente.

Gráficos não são o ponto forte, visto que o jogo ainda é muito pautado pela versão original, de 1993, mas o visual recebeu uma repaginada e a direção de arte continua muito atraente. A trilha sonora também recebeu cuidados e foi refeita com a orquestra original do título. Há também algumas faixas novas que mantêm a qualidade e engrandecem a experiência como um todo.

Tactic Ogre: Reborn é um remake que encherá muitos de alegria, e vários outros de nostalgia. É uma experiência interessante e enriquecedora para aqueles que têm curiosidade sobre uma das eras mais importantes da história dos RPGs de videogame, bem como um retorno ao passado e ao deleite com um dos melhores RPGs já produzidos. Imperdível para fãs do gênero.

Tactics Ogre: Reborn está disponível para PS5, PS4, PC e Nintendo Switch.



