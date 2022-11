Review: God of War Ragnarok

Continuação opera com maestria o feito de manter o que funcionou no título anterior da série e engrandecer a história e os personagens de seu universo.

God of War Ragnarök vinha sendo aguardado por milhões de fãs não apenas da franquia God of War, mas do excelente reboot de 2018, que redefiniu o personagem principal e atualizou a propriedade intelectual do Playstation para a audiência atual do meio gamer.

Dar seguimento ao excelente trabalho do jogo passado não é tarefa fácil, mas felizmente a sequência não decepciona. Pelo contrário, repete os acertos do passado e expande a aventura de Kratos e Atreus com uma narrativa ainda mais ousada e um aprofundamento ainda maior na mitologia nórdica, sem perder o foco em prover gráficos impecáveis, momentos de ação alucinantes e um gameplay bastante divertido.

Não temos aqui um jogo perfeito. Alguns menus carecem de um esforço de simplificação, enquanto é notório também a reutilização de habilidades, armas e movimentos do título passado que são removidas sem explicação no começo desse jogo, apenas para reiniciar a esteira de progresso do jogador. Contudo, será que os prós superam os contras a ponto de termos aqui novamente um candidato a Melhor Jogo do Ano? Continue lendo para descobrir.

Três anos se passaram desde os eventos do game anterior (God of War). Em God of War Ragnarök, os protagonistas, Kratos e Atreus estão lidando com as consequências do ocorrido na aventura passada. A morte do vilão Baldur, desencadeou o fim dos tempos e um inverno brutal que encobriu todo o reino dos mortais de uma grossa camada de neve e gelo. Ademais, figuras como Thor, Odin e outros deuses, preocupadas com o cataclisma, passam a perseguir pai e filho em busca de barrar o avanço do Ragnarök.

Subvertendo imagens implantadas pela Marvel na cultura pop, Thor e Odin deste universo são drasticamente diferentes dos heróis da Disney. Thor é bruto e desajeitado, um homem de poucas palavras, mas com um temperamento explosivo. Odin é o oposto, surpreendendo o jogador e os personagens principais não só por um amplo carisma, mas por uma sede maior por conhecimento do que por poder e controle.

Do lado dos mocinhos, vemos o retorno e o aprofundamento das relações com personagens coadjuvantes que roubaram a cena no jogo passado. Em especial, Brok e Sindri, os irmãos anões, mantém seu espaço enquanto alívio cômico, mas tem seus enredos próprios engrandecidos e só não se destacam mais que Atreus. O filho do deus da guerra, agora adolescente, é um dos melhores personagens de God of War Ragnarök. Forte e mais maduro, deseja independência e passa a rivalizar com seu pai não apenas pela liderança do grupo, mas pela atenção e protagonismo da experiência com o game. Ser possível controlá-lo é uma das grandes novidades de Ragnarök, e nos permite jogar com um personagem bem mais ágil que Kratos, ao mesmo tempo que nos oferece uma perspectiva diferente do enredo principal.

Em termos de narrativa, God of War Ragnarök alcança praticamente as mesmas alturas que God of War (2018), mas apresenta uma ênfase maior ao espetáculo e ao épico. Com certeza haverá aquele que irá preferir a narrativa mais focada e íntima do título passado, enquanto outros receberão com muito gosto a tentativa (bem sucedida) do estúdio de desenvolvimento de aumentar o escopo e a ambição da aventura.

Em termos de combate temos algo muito parecido com o sistema do título anterior. Algumas habilidades especiais de bloqueio e contra-ataque são adicionadas pela adição de novos inimigos que exigem táticas diferentes para serem derrotados. Entretanto, há pouco o que se comentar sobre evoluções neste departamento. O combate continua tão satisfatório aqui quanto em God of War (2018) e, apesar de poucas mudanças, a adição de uma nova arma da metade para o final do jogo ajuda a manter as coisas frescas e pouco repetitivas. A maior variedade de inimigos e cenários de luta mais verticais que antes também auxiliam a experiência a se manter engajante do começo ao fim.

É de se chamar a atenção o aumento significativo da dificuldade na segunda metade do game. A quantidade de inimigos na tela se torna bem maior, assim como a necessidade de alternar entre armas e habilidades diferentes com agilidade e precisão, até nos inimigos mais comuns perto do final.

Outra novidade é a possibilidade de controlar outro personagem fora Kratos, além da inclusão de outros companheiros de luta, com habilidades e comportamentos específicos. Lamentavelmente não há como customizar muito essa parte da experiência. O jogo alterna entre personagens controláveis e seus coadjuvantes sem que o jogador possa influenciar na escolha de com quem prefere jogar. Felizmente, todas as opções são satisfatórias.

Além do enredo, dos personagens e do combate, outro atrativo em God of War Ragnarök são os quebra-cabeças e os espaços de exploração que o game oferece. Na nova aventura, todos os nove reinos da mitologia nórdica são acessíveis, incluindo Asgard e Jötunheim, a terra dos gigantes. Em cada mundo há uma variedade de fauna, flora além de vários enigmas que, ao serem solucionados, oferecem espólios básicos (como dinheiro e recursos de construção) e acessórios para aumentar os atributos de Kratos e de outros personagens. Ademais, várias missões secundárias se apresentam ao jogador, mesmo após o final do jogo, expandindo a narrativa da história principal e aumentando a quantidade de colecionáveis disponíveis. Os quebra-cabeças acabam servindo como pausas interessantes entre os vários embates do jogo. Além disso, foram poucas as vezes que eles se repetem. Nenhum mistério é complicado de solucionar e, mesmo se o jogador empacar em algum deles, após algum tempo os próprios personagens entregam linhas de diálogo com dicas valiosas.

Mesmo com essa análise tendo sido feita inteiramente na versão pré-lançamento do jogo, Ragnarök rodou de maneira excelente do começo ao fim, sem travamentos e com muita pouca ocorrência de bugs. Mesmo na versão para Playstation 4, o game performou sem comprometer a experiência.

God of War Ragnarök se assemelha muito com seu antecessor, especialmente em relação ao sistema de combate e pelo uso de recursos do título anterior. Aqueles que esperavam algo genuinamente novo ficarão desapontados. Este é um dos melhores exemplos dos últimos anos de dar sequência a uma experiência interativa que deu certo. É próximo do suprassumo do “em time que está jogando, não se mexe”. Ele mantëm os componentes que deram certo no jogo passado e expande o universo e a narrativa como um todo. Este é um dos melhores jogos disponíveis no PS4 e no PS5 e uma compra certa para quem busca qualidade e diversão no mundo dos games.

God of War Ragnarök está disponível para o Playstation 4 e Playstation 5. Esta análise foi escrita por Davi Rocha (@davidobacon) membro do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:

