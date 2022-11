MARIO + RABBIDS, uma soma que deu muito certo

A sequência da collab do encanador mais famoso dos games com os coelhos pirados da Ubisoft traz muita liberdade em uma verdadeira aventura espacial

Com uma proposta que mistura as mecânicas de jogos táticos como XCOM com o universo de Mario e dos coelhos birutas da Ubisoft, Mario+Rabbids Kingdom Battle foi um sucesso em seu lançamento de público e crítica em 2017.

Alguns anos demais, a primeira impressão que se tem da continuação, Sparks of Hope, é de um esforço de reformulação de manter o que deu certo e mudar aquilo que deixou a desejar. Isso sem deixar de mencionar que desta vez o jogo está em português brasileiro, mantendo a tendência de aumento na atenção das desenvolvedoras internacionais ao povo do nosso país.

Ao pegar no controle a sensação que vem e perdura por todo o gameplay é de liberdade. Fora das batalhas, a movimentação e exploração se assemelham à de Mario Odyssey, com o jogador controlando diretamente um dos personagens da equipe. Mas por não ser um jogo de plataforma, não há salto, apenas os movimentos de andar e correr, limitando um pouco a exploração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já dentro das batalhas, o jogador pode se mover livremente dentro de um raio o quanto desejar, enquanto realiza ações até que decida atacar, interrompendo o seu movimento e movendo a dinâmica da partida para a frente. A sensação é a de que ao invés de jogar um jogo de “tabuleiro”, mudamos para um posicionamento e movimentação mais aberto e menos burocrático, mais próximo do campo tático de uma partida de paintball.

Outro aspecto positivo do jogo é o design de seus níveis, em especial, de cada planeta que Mario e cia. visitam. A sensação de liberdade que caracteriza o jogo também está presente na exploração de cada mundo presente no título. A própria estrutura do jogo foi remodelada para algo mais próximo das aventuras desenvolvidas pela própria Nintendo.

Personagens falam com Mario e sua trupe e pedem para que o grupo realize determinadas atividades, que compõem as missões principais. Contudo, o jogador pode passear pelo ambiente e encontrar e realizar atividades secundárias, encontrando combates, realizando quebra-cabeças e coletando recursos.

É notável que Sparks of Hope evoluiu bastante em matéria de dinamismo. Além de uma variedade grande de situações e novas interações com inimigos, outros elementos como o sistema de evolução e recursos de ações dentro do combate tornam a batalha mais rápida e melhor gerenciáveis.

E não só na parte de jogabilidade houve melhora. A entrega da narrativa melhorou bastante em comparação com o título anterior. As cenas de animação cuidam do mais essencial ao roteiro, focando nos principais pontos do enredo do jogo. Já elementos do cenário revelam mais detalhes da história geral do universo do jogo ao serem investigados. Por fim, os colecionáveis, chamados de Memórias, constroem um “catálogo” com mais material de construção do mundo, contando eventos históricos, trazendo informações sobre os inimigos e locais, dentre outros.

Mario+Rabbids Sparks of Hope é uma grata surpresa em matéria de sequência do que parece ser uma nova franquia da Ubisoft. As melhorias e novidades trarão frescor pra quem jogou o Kingdom Battle ou um incentivo extra pra quem não teve a oportunidade de jogar o primeiro jogo, além do fato do título estar localizado para nosso idioma. As opções de dificuldade também tornam ele um jogo bastante acessível para todas as idades.

Como exclusivo, você encontra Sparks of Hope somente no Nintendo Switch, podendo adquirir diretamente na eShop, digital, ou em breve a cópia física, a ser lançada no mercado varejista.

Esse texto foi escrito em conjunto por Felipe Lins e Davi Rocha (@davidobacon), apresentadores do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



Tags