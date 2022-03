Review: Tunic

Sofisticação é algo que muitas vezes se encontra nas coisas mais simples. Em uma indústria cada vez mais pautada pela excelência visual, gráficos ultrarrealistas e mundos virtuais cada vez maiores, experiências menos complexas se destacam por sua simplicidade.

"Tunic", o mais novo título da publicadora Finji ("Chicory: A Colorful Tale") não faz feio e chama atenção de cara por conta de seu belo visual. Desde sua primeira apresentação ao público, ainda com o nome de "Secret Legends" - ainda em 2015 - o título foi instantaneamente reconhecido como claramente inspirado na icônica franquia "The Legend of Zelda".



As décadas de 1980 e 90 viram o desabrochar da indústria de jogos e com ele diversas franquias se tornaram populares. "The Legend of Zelda", em especial, sagrou-se um dos maiores títulos do período pelo seu design orientado à exploração e em uma jogabilidade simples e divertida. "Tunic" segue uma fórmula similar. Nele, uma pequena raposa vaga com seu escudo e espada por um mundo cheio de segredos prontos para serem descobertos pelo jogador.



Talvez a maior característica de "Tunic" seja, mesmo, o quanto de mistério há nele. Um verdadeiro manual de instruções é montado aos poucos dentro do jogo a partir de cada nova descoberta e traz nele segredos que revelam mistérios presentes pelo mundo virtual do game. O design incorpora a experiência de descobrir os detalhes de um jogo por meio de seu manual de maneira inusitada e impressionante. À medida que o jogador vai avançando e descobrindo coisas ao jogar, ele vai encontrando páginas que montam essa espécie de livro de regras virtual, e assim vai recebendo novas pistas e aprendendo com mais detalhes sobre como se joga o jogo.



Para aumentar ainda mais a experiência, o jogo traz um idioma próprio que dificulta o entendimento de informações recebidas inicialmente. Tanto o livro-guia quanto placas e demais inscrições nas paredes dos ambientes virtuais estão em uma língua completamente inventada, da qual o jogador precisa entender por contexto ou, se quiser, encontrar um meio de traduzir.



Se torna um desafio muito grande pra uma pessoa só, então parece ter sido uma proposta para toda a comunidade do jogo fazer em conjunto. Essa colaboração entre jogadores agrega ainda mais à experiência de "Tunic".



Outra qualidade é o sistema de combate do game. Não adianta só apertar freneticamente os botões, é necessário que o jogador domine o uso da espada e outros itens de ataque, esquiva e bloqueio com escudo, tudo isso enquanto maneja seu fôlego. É uma experiência de combate que inicialmente destoa da aparência infantil do jogo, mas que agrega ao conjunto da obra.



Há opções de acessibilidade que incluem elementos que facilitam um pouco a jogatina, além de oferecerem a possibilidade de desligar efeitos visuais que possam agredir o jogador que tenha mais sensibilidade a luzes piscantes e tremedeira de tela. Isso não fere o núcleo do design do jogo, apenas oferece um pouco de flexibilidade, já que não existe opção de dificuldade. Tais opções podem ser ativadas ou desativadas a qualquer tempo, pelo menu.



"Tunic", acima de tudo, oferta ao jogador uma aventura pautada no mistério e no descobrimento, sem para tanto recorrer a um imenso mundo a ser explorado, focando em um mapa de tamanho considerável, recheado de atalhos, passagens secretas, tesouros ocultos, quebra-cabeças, armadilhas e o convite para desvendar esse mundo sem orientações explícitas e invasivas.



Ele respeita a capacidade do jogador de raciocinar e fornece pistas e situações em que se aprende por meio da dedução, observação e experimentação. Também respeita suas referências, jamais passando a impressão de cópia, fazendo uma mistura sensacional de elementos já tornados clássicos com ideias frescas e muita personalidade.



Todo esse conjunto é um prato cheio em matéria de design que, somado à sua belíssima qualidade visual, entrega talvez o melhor indie do ano, com muita sofisticação e sem dúvidas um dos melhores jogos de 2022, batendo facilmente de frente com jogos aclamados de gigantes do mercado, como a própria Nintendo.



Tunic está disponível totalmente em português para PC e Xbox Series S|X. O título está disponível no catálogo do Game Pass para os assinantes do serviço.



