REVIEW: The King of Fighters XV

Uma das coisas que pudemos observar na geração passada de videogames foi a (curiosa) progressão dos jogos de luta: Uma geração que se iniciou com Street Fighter V, um jogo lançado de forma incompleta, e que foi se completando com o passar dos anos até a forma atual do jogo, e que pode ser usado como um exemplo geral da evolução desse tipo de jogo. Não que fosse um jogo ruim ao lançamento, mas a falta de modos mais básicos e o foco muito grande em competições acabou dando uma primeira impressão amarga ao público geral, embora o relativo sucesso com os jogadores mais assíduos do gênero. Então, ao longo da geração, os jogos, assim como o próprio Street Fighter V foram ouvindo as reivindicações da comunidade e se moldando para atingir níveis novos. E, como um dos últimos títulos a ser lançado na geração passada de video games, não é Street Fighter V, mas The King of Fighters XV que pode ser considerado como o ponto de ápice do gênero.

Tudo parece novo em KoF XV, ao mesmo tempo que saúda os fãs das séries clássicas. Os cenários voltaram a ter as apresentações panorâmicas tão charmosas da era dos anos 90, o ar de torneio televisionado, que foi retomado desde KoF XIV, e o retorno de vários personagens clássicos à franquia, como o time New Faces (Yashiro, Shermie e Chris), que não apareciam canonicamente desde KoF ‘97, tem o claro objetivo de chamar a atenção dos fãs mais clássicos de volta ao jogo, que perdeu um grande espaço da sua popularidade desde que deixou de ser um jogo anual, trazendo esse charme de coisa nova sem perder a sua raiz de origem.

Talvez o grande carro chefe do jogo, sejam as disputas do modo online, e o foco competitivo (Foto: Divulgação)



Outra coisa que KoF XV mostrou ter ouvido os fãs, e talvez a coisa mais importante dessa versão, é a sua jogabilidade: é notável a melhoria da dinâmica das lutas entre esse título e KoF XIV, que parecia ser um jogo muito duro e pouco amigável aos novos jogadores, mesmo com a criação dos combos simplificados de um botão. Agora com algumas mecânicas aparentemente mais agradáveis para os iniciantes, temos nessa versão algo mais fácil para os iniciantes, mas também algo mais dinâmico e prazeroso para os veteranos, uma vez que os combos estão aparentemente mais simples de serem encaixados, o que é algo positivo para ambos os públicos.

Já para os lados dos veteranos, temos mecânicas novas para ampliar os combos e o potencial de dano dos personagens com as mecânicas de Max Mode e Max Mode Quick, que amplia as capacidades dos ataques especiais dos personagens. Além disso, temos o novo “Shatter Strike”, para que você possa interromper os ataques do seu oponente e evitar de levar aquele dano absurdo quando o combo é finalizado em um ataque Super ou Climax.

Seguindo nessa linha da geração, e talvez o grande carro chefe do jogo, sejam as disputas do modo online, e o foco competitivo. O modo treino é bastante completa, com diversas opções de ações que podem ser tomadas pelo personagem de sparring, para que você possa adaptar as mecânicas de jogo. Além disso, o modo missão explica aos jogadores combos até relativamentes simples de serem feitos com todos os personagens, enquanto os prepara para disputads amigáveis e ranquedas pela internet. Além das possíveis disputas solo e de trio, temos também o caso de unir até seis jogadores, onde cada um controla um personagem de cada trio, para embates online.

Porém, nem tudo são flores nessa edição do torneio, e temos sérios problemas com outros aspectos que também são considerados clássicos em toda a saga KoF. O enredo, por exemplo, poderia ter sido melhor trabalhado, com cutscenes mais bem elaboradas durante o próprio jogo. Em termos de trama, como continuação dos eventos de KoF XIV, temos a descoberta de mais entidades cósmicas interdimensionais envolvidas com o poder de Shun’ei, como é o caso de Isla, que possui mãos similares às do protagonista, porém se forçando como uma rival dele, numa tentativa fraca de reacender as grandes rivalidades da franquia como a de Kyo e Iori, e acaba disperdiçando o grande potencial da personagem. Temos também a citação de personagens novos que foram apenas jogados para preencher um furo no roteiro, pois com a aposentadoria de Antonov da organização do torneio, um novo nome precisa surgir para isso. E o nome mencionado, o da personagem Anastasia, é apenas isso em KoF XV: um nome. A personagem não aparece em nenhuma cutscene, nem sabemos direito qual o grau de envolvimento dela com o torneio além da assinatura da carta convite. Pode parecer algo simples, mas mostra um certo desleixo com o roteiro do jogo.

Outro problema sério é o elenco incompleto. Embora possuam personagens clássicos, como os times Fatal Fury, Art of Fighting, Psycho Soldier e outros, a falta de outros grupos como o time Kim e a presença de personagens não tão queridos, como é o caso de Kukri, pode ser visto também como algo em que os fãs não gostariam de lidar. Tivemos também, algumas semanas antes de lançamento, a presença confirmadas de alguns personagens da franquia como DLC, como é o caso de Geese Howard, Billy Kane e Rock Howard, mas que poderiam estar presentes no jogo como parte da história, porém isso é uma reclamação não apenas desse jogo, mas quase uma batalha perdida dos jogadores contra as desenvolvedoras do gênero.

Esses pontos, porém, não apagam o brilho e o carinho que a SNK pareceu aplicar com o jogo, e se comparado com as melhorias e avanços da série, temos aqui mais um grande passo dado para franquia numa direção em que os jogadores tanto novatos quanto veteranos gostariam que o jogo fosse. The King of Fighters XV é tudo o que um jogo de luta precisa ser: divertido, gostoso de jogar e profundo. Um senhor encerramento para a franquia na geração passada e uma belíssima porta de entrada para o futuro da franquia na nova geração de consoles.



