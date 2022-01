REVIEW: God Of War (PC)

Jogo revolucionário do Playstation 4 continua impressionante no PC

Quase quatro anos já se passaram desde o lançamento original de God of War no Playstation 4. A releitura de uma das franquias mais famosas do Playstation foi um sucesso imediato e já é, para muitos, um clássico da geração passada dos consoles da Sony. De 2018 para cá, poucos títulos estiveram tanto nos holofotes e geraram tanto impacto quanto God of War. Agora, no PC, é hora de Kratos e os demais personagens deste jogo incrível se apresentarem a um público novo.

Continuando a tendência dos lançamentos exclusivos da Sony, God of War é o mais recente jogo de Playstation a chegar no PC, seguindo o que já foi feito por Horizon Zero Dawn e Days Gone. A série Uncharted também fará parte deste movimento da marca japonesa, com Legacy of Thieves, um compilado de jogos da série a ser lançado no PC ainda este ano. Tudo isso é parte dos esforços de publicação do novo selo Playstation PC, que certamente trará cada vez mais exclusivos da plataforma Playstation ao mundo dos PCs.



Por se tratar de uma iniciativa ainda recente, há uma uma grande inconstância na qualidade das adaptações para o PC. Horizon Zero Dawn, por exemplo, chegou super instável à Steam, enquanto a versão de Death Stranding para PC sofreu bem menos para replicar a qualidade vista no lançamento pra PS4. Felizmente, a versão de God of War para PC é um dos melhores "ports" de um exclusivo da Sony até hoje, permitindo aos jogadores PC aproveitar sem solavancos e obstáculos a incrível jornada de Kratos e Atreus pelo mundo dos deuses nórdicos.

Detentor de diversos prêmios desde o seu lançamento, incluindo o de melhor jogo do ano pela premiação The Game Awards, é de certo afirmar que God of War é uma experiência de jogo excepcional. É de certo, também, afirmar que todos elogios e a enorme qualidade que este título carrega poderão ser encontrados em sua versão para PC, com a adição do poder e da flexibilidade que a plataforma dos computadores permitem para jogos como esse.



A versão original de God of War para Playstation 4 rodava em 1080p de resolução de tela e em até 30 frames por segundo de animação. Na versão para PC, a resolução foi aumentada para até 4K de tamanho e até 60 frames por segundo de animação. Jogadores dos consoles já podiam desfrutar de tal avanço na versão atualizada para Playstation 5 do título. No entanto, a edição para PC consegue entrar ainda mais por conta de algumas adições importantes em sua versão.



Enquanto o título original é bonito por si só, sua versão para PC apresenta detalhamentos gráficos aprimorados que dão ao jogo a possibilidade de uma aparência mais limpa e bem definida. Caso o hardware do jogador aguente o tranco, definir o padrão visual nas escalas "high" ou "ultra" resulta em uma melhoria notável sobre qualquer outra versão do jogo já lançada. Os maiores aumentos de qualidade vêm na forma de texturas e sombras mais nítidas. Não estamos falando de uma diferença radical, até porque os arquivos de textura são os mesmos, mas pode fazer com que configurações gráficas originais pareçam até estranhas e defasadas em comparação.



Na versão para PC, a resolução do jogo foi aumentada para até 4K de tamanho e até 60 frames por segundo de animação (Foto: divulgação)



Uma melhoria no desempenho geral é outra grande vantagem desta versão do jogo para PC, o que é super importante para um título dinâmico como God of War. O jogo usa as configurações originais do PS4 como base, assim como as demais adaptações de exclusivos do Playstation pra o PC. O jogo roda muito bem em tais predefinições, sem sacrificar a qualidade gráfica e sua jogabilidade. Contudo, mesmo em escalas visuais mais altas, como na "ultra" o jogo se comporta muito bem e exibe um desempenho formidável em função da tecnologia DLSS, da NVIDIA, presente no título que permite a manutenção de uma taxa de quadros elevada mesmo em predefinições gráficas mais elevadas. Com o DLSS definido como "balanceado", por exemplo, o jogo consegue rodar em até 90 quadros por segundo em uma resolução de 3440 x 1440 pixels. Mesmo sem um PC potente, a tecnologia DLSS permite rodar o jogo a taxa de quadros e predefinições gráficas mais modestas sem nenhum problema.



Em relação aos controles e à jogabilidade do título como um todo, o mapeamento de comandos no mouse e no teclado funciona surpreendentemente bem. A maioria dos jogadores, contudo, irá desejar conectar um controle ao PC e, felizmente, os controles originais, tanto do PS4 quanto o DualSense, do PS5 são suportados nativamente pelo título. Jogar um título como esse sem um controle pode parecer meio estranho para alguns, mas sua velocidade mais lenta em comparação com outros títulos de sua mesma categoria, facilita a jogatina com qualquer hardware disponível. God of War para PC ainda traz suporte para o sistema de baixa latência NVIDIA Reflex Low Latency, mas que não gerou grandes diferenças quando ativado durante a produção desta análise.



Todos os benefícios e a flexibilidade do PC promovem um aprimoramento da experiência de jogo com God of War. Ademais, pelo grande apelo do título ao storytelling e à sua narrativa, é de se destacar o deleite que é rodá-lo em uma tela ultrawide 21:9, algo apenas possível em um PC. Os close-ups e detalhes dos modelos de cada personagem parecem melhores como nunca e cada textura dos ricos ambientes de jogo são bastante nítidas. Apesar de ser um título de 2018, muitos encontrarão novos motivos para admirar a beleza deste jogo em pleno 2022.



Basta empunhar o machado Leviatã novamente para lembrar o quão incrível God of War é. Mesmo em sua sequência de abertura, fica logo claro, tanto para quem já jogou o game quanto para os não-iniciados que este é um título especial. Para muitos, a versão de PC será um convite a um retorno familiar e agradável a um jogo simplesmente inesquecível. Para outros, será um privilégio poder entrar em contato com uma das obras-prima que, até pouco tempo, estava limitada apenas aos consoles da Sony. God of War não é o primeiro jogo de Playstation a chegar ao PC e nem deverá ser o último. Essa é uma tendência que deverá continuar , e ainda existem muitos outros jogos a seguirem o mesmo caminho. Assim como Days Gone, Death Stranding e Horizon Zero Dawn, God of War é a prova de que os jogos de Playstation têm um lar na plataforma do PC. A linha Playstation PC parece crescer a passos largos, então é certamente apenas uma questão de tempo até vermos outros ícones da Sony ao lado de Kratos e companhia no PC.



God of War está disponível para PS4 e PS5 e será lançado no PC via Steam em 14 de janeiro de 2022.



