Mario Party Superstars: Explosão de nostalgia que deixa um pouco a desejar

Mario Party Superstar traz a proposta de levar os fãs de sua franquia a voltarem no tempo e reviverem os tabuleiros e minijogos de algumas de suas edições mais clássicas. Apesar de não deixar isso claro em seu título, o novo Mario Party é totalmente focado na nostalgia e nos melhores conteúdos da série durante a era do Nintendo 64, console que teve o primeiro Mario Party lançado nele em 1998.

No quesito nostalgia, Superstars consegue atender facilmente às expectativas dos fãs da série. Contudo, para aqueles que buscam no jogo elementos do passado tanto quanto do presente, o título pode deixar a desejar.

Mario Party Superstars é o décimo segundo jogo da franquia e sucessor de Super Mario Party, de 2018, um dos menos divertidos jogos de uma série que, para muitos, é sinônimo de reunir os amigos em frente ao console por horas a fio.

O novo entrante é focado nos primeiros conteúdos da série e traz consigo tabuleiros clássicos, como a Horror Land e a Space Land, todos atualizados visualmente, além de cerca dos 100 melhores minijogos da última década da franquia. Para fãs brasileiros do jogo, há ainda a novidade da tradução completa de todos os textos do game para o português do Brasil, algo inédito em mais de 20 anos de franquia.

Pela primeira vez na franquia, todo o conteúdo do jogo está traduzido para Português do Brasil (Foto: Divulgação)



Com um foco no passado, não é de se admirar que Mario Party Superstars inove pouco. Este é um dos títulos mais simples e menos inventivos dos últimos anos, simples como era a franquia décadas atrás.

Regras e outros elementos mais complexos, lançados ao longo dos anos dão lugar ao básico do começo do série: até quatro jogadores controlam personagens da série Mario Bros. em tabuleiros virtuais repletos de caminhos e casas. Com o objetivo de acumularem o máximo de estrelas possível, deverão andar pelas casas, competindo e colaborando em minijogos aleatórios, que surgem em cada uma delas.



Pela simplicidade de sua proposta, o game é uma ótima opção para iniciantes na franquia, já que suas regras e dinâmicas são fáceis de aprender. Para os fãs da série, contudo, não deixa de ser interessante jogar novamente tabuleiros e minijogos atualizados visualmente e em uma plataforma contemporânea, como a do Nintendo Switch.

Para aqueles que buscam novidades empolgantes, entretanto, não há muito a ser oferecido aqui. Talvez, a maior delas - além da tradução do conteúdo para os fãs brasileiros - seja a quantidade de novos conteúdos que virão como DLC (conteúdo baixável) nos dois anos seguintes ao do lançamento do jogo. É esperado que, até 2023, novos conteúdos sejam adicionados ao jogo base. O primeiro DLC gratuito já foi lançado e trouxe nele um novo tabuleiro de Mario Party 3 e minijogos clássicos das edições 4, 5 e 6 do jogo.



Embora a falta de conteúdos originais possa deixar alguns desapontados, Superstars ainda apresenta alguns avanços interessantes a partir do uso dos recursos do Nintendo Switch. É possível pela primeira vez na série optar por tipos diferentes de controle para cada jogador.

Agora, donos do Pro Controller e outros gamepads poderão se libertar da necessidade de uso dos Joy-Cons e poderão controlar seus personagens no game da maneira que desejarem. Outra melhoria significativa está no elemento online do título. Além dos diferentes modos offline, é possível jogar pela internet desafios de sobrevivência que se atualizam diariamente e que oferecem variedade aos jogadores que nem sempre tem a casa cheia para jogar Mario Party.



Mario Party Superstars pode não ser o capítulo mais inventivo e original da história da franquia, mas com certeza oferece muita diversão há diferentes títulos de público. É um dos títulos mais acessíveis da série por conta da retomada de uma dinâmica mais simples de jogo e pelo fato de estar disponível inteiramente em português do Brasil pela primeira vez.

Fãs novos e mais antigos terão certamente vários momentos prazerosos de nostalgia, mesmo que em detrimento da empolgação daqueles que esperavam algo novo vindo de um novo Mario Party. Este é mais um jogo divertidíssimo que a Nintendo oferece ao seu público, mesmo que não agrade a ele por completo.

Mario Party Superstars está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch.