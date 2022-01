REVIEW: Big Brain Academy: Brain vs Brain

O número de opções para amantes de jogos multiplayer no Nintendo Switch é bem grande e por isso é notória a qualidade que o novo Big Brain Academy: Brain vs Brain apresenta uma vez que consegue se destacar como um dos melhores (e mais diferentes) jogos competitivos do console.

Até quatro jogadores podem competir em uma série de quebra-cabeças diferentes, em busca de coroar o cérebro mais afiado de todos. Sua qualidade principal repousa na simplicidade e na inventividade dos desafios, que fazem o jogo se manter competitivo e familiar ao mesmo tempo. Familiares e amigos de diferentes idades podem juntar-se para competir com ajustes individuais de dificuldade, garantindo um senso de competição inclusivo e interessante.



Há 20 minijogos disponíveis na versão base do jogo, divididos em cinco categorias, focadas nas ações de identificação, memorização, análise, cálculo e visualização. As ações de memorização, por exemplo, focam em atividades de resgate de sequências de números ou objetos em ordens diferentes do normal. Já os desafios de análise, requerem aos jogadores examinar padrões, lógicas e elementos discrepantes antes de escolher a opção que julgam como a correta. Os desafios de cálculo, por sua vez, testam as habilidades matemáticas dos competidores de maneira lúdica através de minijogos de soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo balões de tamanhos diferentes.



A proposta de Big Brain Academy: Brain vs Brain gira em torno da necessidade de resolver quebra-cabeças (Foto: divulgação)



O jogo apresenta sistemas online e locais de jogo. No multiplayer local, uma criança pequena ou alguém pouco familiarizado com jogos do tipo, pode sempre optar por uma dificuldade menor, enquanto um jogador mais experiente poderá, na mesma sessão de jogo, optar por desafios maiores, permitindo um cenário de disputa mais uniforme e justo. Sendo assim, a criança pode receber cálculos mais básicos para resolver, enquanto outros jogadores receberão contas mais complicadas e em um nível mais adequado ao seu grau de raciocínio.



É de fato revigorante ver um tipo de abordagem com este nível de acessibilidade em meio a uma atmosfera tão competitiva e, por vezes, excludente, como a atual. O jogo não pressiona os jogadores mais jovens e inexperientes a terem que sofrer para superar uma curva de aprendizado que está além de suas capacidades atuais, tornado o aproveitamento com o jogo pleno e abrindo, ainda, a oportunidade de desenvolvimento das habilidades daquele jogador caso seja do seu interesse aumentar a dificuldade de jogo.

A proposta central de Big Brain Academy: Brain vs Brain é simples e gira apenas em torno da necessidade de resolver quebra-cabeças. Com este foco preciso, a equipe de desenvolvimento fez um excelente trabalho em tornar cada atividade divertida e engajante. São desafios que trabalham o raciocínio ao invés de testar reflexos. Não é necessário ao jogador ter conhecimento prévio ou ter jogado nenhum outro tipo de jogo antes de jogar este. O jogo consegue muito bem manter um equilíbrio entre desafio e acessibilidade, o tornando recomendável para qualquer tipo de jogador, mesmo aqueles iniciantes.



Dito tudo isto, é claro que nem tudo são flores. Há alguns minijogos que ainda apresentarão algum tipo de desafio que poderá limitar o divertimento de alguns. Alguns exemplos exigem ações precisas e que podem ser difíceis de implementar para players com questões motoras ou que, pela pouca idade, tem pouca precisão na movimentação das mãos. Ademais, para um jogo que traz um viés de desenvolvimento do intelecto é de se lamentar a falta da exibição da alternativa correta em algumas atividades de perguntas e respostas. Por fim, a pouca quantidade de opções de minijogo pode tornar o jogo repetitivo em um curto espaço de tempo. São apenas 20 desafios na versão base do jogo. Até a data de publicação desta análise, não há informações de lançamentos futuros de conteúdo adicional para o jogo.



Apesar de priorizar o multiplayer há também três modos de jogo para aqueles que pretendem jogar sozinho Big Brain Academy: Brain vs Brain. O modo de prática, permite ao jogador realizar quaisquer desafios atrás de pontuações mais altas. No modo de testes, o jogador é desafiado a realizar 5 atividades - uma de cada categoria diferente - da melhor maneira possível antes de o jogo oferecer uma pontuação geral, agregando os principais aspectos de cada desafio e apresentando ao jogador um diagrama que exibe suas principais forças e fraquezas. O terceiro e último modo de jogo singleplayer se chama Ghost Clash. Nele, o jogador compete em um minijogo escolhido contra representações de outros jogadores movidas por inteligência artificial. Não é nem de perto tão emocionante quanto jogar contra uma pessoa na mesma sala, mas ainda consegue emular um senso de competitividade e pressão durante cada disputa.



Há 20 minijogos disponíveis na versão base do Big Brain Academy: Brain vs Brain (Foto: divulgação)



Big Brain Academy: Brain vs Brain é um excelente jogo multiplayer que adota uma estratégia interessante de acessibilidade e competição, igualando o campo de jogo para jogadores com diferentes habilidades e níveis de raciocínio. Independente da idade ou da maestria no mundo dos videogames, é um título recomendado para qualquer pessoa que esteja disposta a se desafiar e se divertir. Infelizmente, o game traz um pacote limitado de minijogos, mas nada que não possa ser resolvido com conteúdos adicionais que podem vir por aí.



Big Brain Academy: Brain vs Brain está disponível exclusivamente para o Nintendo Switch.



