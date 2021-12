Review: Battlefield 2042

Com um enorme potencial, mas uma execução desastrosa, o novo Battlefield desaponta mais do que impressiona

Battlefield 2042 era esperado por inúmeros fãs da franquia Battlefield. O sucesso de Battlefield 4 e a promessa de retorno aos armamentos e tecnologias bélicas modernas foi um enorme atrativo. A remoção de qualquer tipo de modo single player significou que esta nova edição seria mais focada no que, para muitos, é o maior chamariz da franquia: o seu multiplayer. A desenvolvedora Dice reuniu avanços na tecnologia de jogo, mapas variados e um sistema de especialistas interessante, que trazia habilidades especiais para cada tipo diferente de avatar sob o comando do jogador. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra e o resultado é um dos Battlefields mais decepcionantes dos últimos tempos.

Antes de entrar no que não deu certo, vamos nos manter no que funciona bem em Battlefield 2042. O sistema de especialistas é um dos pontos altos do jogo. Cada um dos 10 tipos de especialistas diferentes é equipado com equipamentos e habilidades únicas e especiais. Maria Falk, por exemplo, é uma veterana de suporte e possui consigo uma pistola que atira seringas que curam seus companheiros além da habilidade de reviver oponentes caídos em campo. Já Rosie Sundance, é uma soldado que opera explosivos inteligentes e consegue voar pelo campo de batalha utilizando uma wingsuit. Cada variação de especialista apresenta similaridades com dinâmicas de jogo presentes em títulos como "Call of Duty" e "Rainbow Six: Siege" e faz com que este novo Battlefield se apresente de maneira mais atual frente à concorrência.

Apesar de não haver um modo campanha, o novo Battlefield possui um enredo interessante e que poderia sim ter sido melhor explorado com um modo para um jogador. Em um futuro não muito distante as mudanças climáticas devastaram todos os ecossistemas, causando fome e êxodos em massa. A União Européia entrou em colapso e quase 80% dos satélites do mundo caíram, ocasionando o desligamento do sistema de comunicação global. O mundo está desmoronando e, acima de tudo, a Rússia e os Estados Unidos estão à beira da guerra. É uma enorme pena não ser possível acompanhar este enredo em missões customizadas pela equipe de desenvolvimento do jogo. Restam apenas os modos para múltiplos jogadores, e estes, infelizmente, deixaram um pouco a desejar.

Há três modos de jogo em "Battlefield 2042". O modo “All-out Warfare” lida com batalhas em grande escala e traz consigo as categorias de jogo “Conquista” e “Ruptura” que envolvem capturar e defender objetivos. Enquanto "Conquista" é Battlefield em sua forma mais tradicional, "Breakthrough" é, de longe, o modo mais divertido do jogo. Enquanto a maioria dos modos tende a ser o mais puro caos pela mera quantidade absurda de jogadores (que pode chegar a 128 nos consoles da nova geração), "Ruptura" tende a focar em batalhas menores e mais focadas.

Para experiências ainda menores e mais restritas, há o modo “Hazard Zones”. Nele, pequenas equipes devem tentar reunir e extrair dados de satélites caídos. Este modo de jogo parece um pouco vazio e solitário em comparação com "All-out Warfare". Há algo faltando aqui e talvez seja um modo que melhore com tempo, mesmo porque a equipe de desenvolvimento do jogo está ativamente atenta aos feedbacks dos jogadores e realizando mudanças constantes nas mecânicas e nos modos de jogo presentes atualmente.

O terceiro e último modo de jogo disponível neste Battlefield é o modo “Portal”. Talvez o mais criativo e, lamentavelmente, decepcionante dos três. Nele, os jogadores são capazes de criar seus próprios embates utilizando todos os recursos disponíveis no jogo e alguns de edições anteriores de Battlefield. Mapas antigos podem ser resgatados e jogados, armas de diferentes eras podem ser misturadas e combinadas. É um modo altamente personalizável e que, possivelmente, será o que manterá Battlefield 2042 na mente de sua comunidade mesmo em futuras edições do jogo. Infelizmente, os diversos problemas presentes nessa versão do jogo impedem que o potencial de todos os três modos de jogo de Battlefield seja plenamente realizado.

Além dos já tradicionais problemas de conexão, especialmente durante o período de lançamento do jogo, os sistemas de sorteio de mapas parecem favorecer apenas algumas poucas opções ao invés da lista completa de campos de batalha disponíveis. Ademais, há ainda muitos bugs aqui presentes, tornando o jogo, muitas vezes, impossível de jogar.

Jogadores caídos entram quase que por inteiro no chão e desaparecem, corpos voam aleatoriamente pelos céus e pelo chão, veículos explodem de maneira estranha e o jogo trava em alguns momentos como se faltasse memória no console. A introdução de 128 jogadores simultâneos nas partidas no PC, PS5 e Xbox Series X|S faz toda essa quantidade de falhas se acentuar ainda mais. Ademais, o novo sistema de gerenciamento em tempo real de acessórios em cada uma das armas levadas à campo é legal na teoria, mas pouco utilizado. Em troca, a ação de lançar uma granada ganhou um passo extra, que a torna muito mais difícil de ser realizada de maneira intuitiva. Para aqueles que modificam suas armas regularmente, é uma ótima ideia, mas para alguém como eu, que encontra um bom equipamento e se apega a ele, pode ser bastante esquecível.

É inegável que há muito potencial neste novo Battlefield e é preciso reconhecer que seus desenvolvedores estão aparentemente trabalhando duro para torná-lo um jogo melhor. Embora existam momentos divertidos, boa parte da experiência aqui é contaminada por servidores ruins, mapas que nunca realmente circulam e modos que estão apenas “ok”. A falta de um modo para um jogador, que explora o bom enredo aqui contido é também algo lamentável.

Com todo o potencial de um incrível jogo de tiro moderno "Battlefield 2042" apresenta um multiplayer médio, problemas de servidor e nenhuma campanha solo. Grandes ideias e ótimos gráficos não resolvem os principais problemas aqui contidos. 2042 poderia ter sido o melhor jogo de tiro do ano, mas provavelmente só chegará perto desta alcunha ano que vem. Uma pena.

