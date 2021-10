REVIEW - Hot Wheels Unleashed

Nos últimos anos, temos tido vários tipos de jogos de corrida, mas com os mais relevantes focados na simulação de direção perfeita. Títulos como Forza (tanto MotorSport quanto Horizon), Gran Turismo, Assetto Corsa, DiRT e F1 buscam aplicar o máximo de realismo possível nas suas experiências, o que não é errado. Porém, jogos de corrida com uma sensação maior de diversão, e não tão pegados a realidade também tiveram sua importância nas gerações de consoles, porém, devido a ascensão dos simuladores, perderam um pouco do foco e do brilho nos últimos anos.

“Hot Wheels: Unleashed” é um grande respiro desse estilo de jogo de corrida mais desalinhado da realidade, o que costumamos chamar de um jogo de corrida “Arcade”. Baseado na famosa marca de carros em miniatura da Mattel, a promessa é trazer toda a empolgação e prazer de colecionar, montar pistas e fazer sua própria corrida. E o jogo cumpre o que se propõe a fazer relativamente bem.

O game possui vários modos de jogo, oferecendo desde corridas rápidas para quem só está preocupado em cair na pista com os carrinhos, como um modo de progressão de desafios, em que o jogador vai avançando em um mapa, vencendo corridas contra outros carrinhos e contra o tempo, a fim de ir desbloqueando mais partes dos mapas,e colecionando novos carros para usar em qualquer modo.

Para as corridas, as mecânicas de “quanto maior o risco, maior a recompensa”, difundida nos jogos da série “Burnout” e “Need for Speed” também é aplicada nesse jogo, fazendo com que as derrapadas sejam recompensadas com Nitro. Além disso, as pistas são cheias de loopings, viradas de cabeça para baixo e todos os outros elementos famosos das pistas de Hot Wheels. Porém, trazendo até um certo equilíbrio com jogos de simulação mais apurada, a física dos carrinhos é bem trabalhada, onde os motoristas mais dedicados precisarão não apenas estudar o traçado das pistas, mas também o como balancear o peso do carrinho em saltos e curvas mais fechadas. A dificuldade do jogo, inclusive, pode ser até bem exigente já a partir do nível médio. Porém, o nível fácil se mostra bem acessível para jogadores que estão começando a se aventurar no gênero.

Os cenários e decoração das pistas são feitos para que você não esqueça a marca “Hot Wheels” em momento nenhum. Além dos circuitos serem compostos das tradicionais pistas “laranja e azul” e de peças de brinquedos famosos da série como a Aranha que dispara teias na pista para atrasar os carros, ou o Dragão cuspidor de fogo, todos os elementos do cenário são gigantes em comparação com o tamanho dos carros, exatamente para que você não esqueça que embora a velocidade e o desafio sejam intensos, você ainda está lidando com carrinhos bem pequenos em comparação com a realidade, com corridas situadas em garagens, lotes de construção, cozinhas e até no piso da sala e em dutos de ventilação.

Os modos de personalização também são bem completos. Além de projetar pistas, o jogador pode personalizar a área da casa onde a pista será montada, como a sala, a cozinha e a estante de troféus. Esses cenários maiores são tratados como elementos de temática de pista, fazendo com que o jogador se interesse em personalizar também, decidindo até quais são os elementos de decoração das estantes e a textura do piso e das paredes.

A grande surpresa, porém, se trata nos carros. Não apenas os carros fictícios criados pela Hot Wheels estão presentes, mas também possui uma vasta lista de carros licenciados, com carros de marcas famosas como Fiat, Honda, Ford, Audi, Chevrolet, entre outras. No total, mais de 60 carrinhos estão presentes no jogo base, fora os conteúdos adicionais baseados em marcas como Batman, Street Fighter, Tartarugas Ninja, De Volta para o Futuro, dentre outras.

Com tudo isso, “Hot Wheels: Unleashed” se mostra um jogo com pelo duas faces: uma de jogo de corrida simples para quem quer apenas se divertir e uma face mais séria onde o jogador mais exigente pode se aprofundar. Porém, em ambas, é obrigatório para fãs da marca. Uma excelente adição ao gênero recente, fugindo da realidade das simulações para entregar uma corrida divertida na medida certa. Tudo isso em tamanho miniatura.



Texto em colaboração com Caio Nogueira, do podcast A Semana em Jogo.

