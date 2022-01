Coluna do Abidoral

Realmente....



Continua imbatível o uso da palavra “realmente” pela turma dos noticiosos da TV Verdes Mares. Na última semana, só um dos repórteres da emissora usou seis vezes a mesma expressão num flash ao vivo. Gente, isso é pobreza vocabular ou vício de linguagem?



Microfone 2022

As apostas estão abertas para saber se os apresentadores do Cidade Alerta local ou do 190 (TV Cidade) vão disputar mandato ano que vem. O que se sabe, até agora, é que a jovem Isis Cidade, que fala a língua do povão, não foi mordida pela mosca azul. Ainda.



Bola branca



Cada dia mais jornalístico, pois com informações quentes repassadas por um camarada bom de bola, no caso Danilo Queiroz, o Futebolês, da TV Jangadeiro. Pode até ter brincadeira aqui ou acolá, mas não deixa de lado a criticidade e furos.



Maquiagem,.só na bochecha



Germana Pinheiro, repórter da Rádio O POVO//CBN e da TVC, virou a “Loira má” do Trem Bala do Alan Neto. A moça comenta nosso futebol e, de vez em quando, é dura com dirigentes e atletas. Ou seja, faz um comentário sem maquiagem.



M(u)ito sem braço



Muito bem elaborada a propaganda do governo federal, intitulada Movimento Vacina Brasil, que incentiva a vacinação no País. Apregoa que todas as vacinas são necessárias e eficazes. Só falta passar, várias vezes, na TV da casa de um certo morador lá do Planalto.



Sem tchan direitista



Carla Soraya comandando bem as manhãs da Jovem Pan e, mostrando, inclusive, muita habilidade e jogo de corpo. Isso, para conseguir se safar de tantos comentaristas bolsonaristas. Carlinha, nossa “Morena Tropicana”, não tem coração extremado.



Sem ir pra galera



Miguel Júnior, repórter que cobre o Fortaleza para o Timão da POVO/CBN, é dos poucos que consegue, vez em quando e quando requisitado, circular por outros clubes. Mesmo “leão convicto”, sabe buscar a isenção. Coisa rara na mídia do pebol cearense.



Xô, obscurantismo!



Este Abidoral dormiu, semana passada, com uma imitação do Nobel da Paz feito por nossa tia, Ermenegilda. Isso, depois que os jornalistas Maria Ressa, filipina, e Dmitry Muratov, russo, nos representaram em nome da liberdade de expressão e imprensa livre.



Ciro Games



Em suas lives, o presidenciável Ciro Gomes (PDT), vez em quando, fala de futebol. Pouca gente sabe, mas ele, quando jovem, chegou a ser comentarista na Rádio Tupinambá, de Sobral . Do mesmo jeito que age na política, sem papas na língua. Durou pouco na labuta.