Palpites Rodada 8 Champions League 2026 – Odds e prognóstico

A oitava e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 promete fortes emoções e clima de decisão em praticamente todos os estádios. Com vagas diretas às oitavas de final e posições nos playoffs em disputa, vários confrontos reúnem equipes que ainda dependem da rodada final para definir seu futuro na competição.

Até o momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique já garantiram vaga direta nas oitavas. Todas as demais posições seguem abertas, o que aumenta a importância desta rodada final, marcada para a quarta-feira (28), com jogos simultâneos.

Entre os principais duelos estão Benfica x Real Madrid, PSG x Newcastle, Napoli x Chelsea, Barcelona x Copenhagen, Liverpool x Qarabag e Borussia Dortmund x Inter de Milão.

Veja abaixo os principais palpites da rodada 8 da Champions League, com odds, prognósticos e onde assistir.

Odds atualizadas em 22/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites da Rodada 8 da Champions League 2025/26 - Principais Jogos

Palpite Benfica x Real Madrid - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Mbappé marca a qualquer momento - 1.81 na Multibet

O Benfica está fora da zona de classificação e precisa vencer para manter chances de disputar os playoffs. Já o Real Madrid busca garantir vaga direta nas oitavas de final. Em jogos decisivos, a tendência é de protagonismo do setor ofensivo merengue, especialmente de Mbappé, que soma 11 gols em seis jogos na atual edição da Champions.

Palpite Liverpool x Qarabag - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Liverpool vence e mais de 3.5 gols - 2.00 na Luvabet

Os Reds entram em campo buscando confirmar vaga direta nas oitavas, enquanto o Qarabag ainda luta por posição nos playoffs. O Liverpool tem forte média ofensiva jogando em Anfield, e o time visitante costuma adotar postura mais aberta fora de casa, o que favorece um cenário com muitos gols.

Palpite Napoli x Chelsea - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Haverá pênalti na partida: Sim - 2.60 na F12.Bet

O Napoli precisa da vitória para não depender de outros resultados e manter chances de classificação, enquanto o Chelsea quer confirmar vaga direta. Ambos os times utilizam bastante os lados do campo e acumulam bons números de pênaltis a favor na temporada, aumentando a probabilidade de uma infração na área ao longo da partida.

Palpite Barcelona x Copenhague - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Barcelona marca de 1 a 2 gols - 2.78 na Br4bet

O Barcelona ainda sonha com vaga direta nas oitavas e enfrenta um Copenhague que luta por posição nos playoffs. Apesar do favoritismo catalão, o time espanhol não costuma transformar domínio em placares muito elásticos, mantendo média próxima de dois gols por jogo nesta fase da competição.

Palpite PSG x Newcastle - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Primeiro gol antes dos 28 minutos - 1.70 na Estrela Bet

O confronto direto por vaga no G8 coloca frente a frente duas equipes de forte intensidade ofensiva. PSG e Newcastle apresentam bons números de gols marcados ainda no primeiro tempo, indicando um jogo com alta probabilidade de abertura rápida do placar.

Palpite Borussia Dortmund x Inter de Milão - 28/01 - 17h00

>> Dica de aposta: Mais de 2.5 gols no jogo - 1.70 na BetMGM

Separados por apenas duas posições na tabela, Borussia e Inter de Milão precisam vencer para sonhar com classificação direta. O histórico do confronto e as médias ofensivas recentes indicam um jogo movimentado, com boas chances de ao menos três gols no total.

Palpites Champions League 25/26: Odds dos outros jogos da 8ª rodada na BetMGM

Monaco x Juventus - 28/01 - 17h00

Ajax x Olympiacos - 28/01 - 17h00

Arsenal x Kairat - 28/01 - 17h00

Athletic Bilbao x Sporting - 28/01 - 17h00

Atlético de Madrid x Bodø/Glimt - 28/01 - 17h00

Bayer Leverkusen x Villarreal - 28/01 - 17h00

Club Brugge x Olympique de Marselha - 28/01 - 17h00

Eintracht Frankfurt x Tottenham - 28/01 - 17h00

Manchester City x Galatasaray - 28/01 - 17h00

Pafos x Slavia Praga - 28/01 - 17h00

Union Saint-Gilloise x Atalanta - 28/01 - 17h00

Onde assistir à rodada 8 da Champions League?

No Brasil, os jogos da oitava e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 serão transmitidos por:

SBT (TV aberta, partidas selecionadas);

TNT e Space (TV por assinatura);

HBO Max (streaming).

Perguntas Frequentes - Rodada 8 da Champions League 2025/26

Como funciona a classificação para as oitavas de final?

Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. As equipes entre 9º e 24º disputam os playoffs para definir as outras oito vagas.

Quais são os favoritos ao título da Champions League 2025/26?

Arsenal, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, PSG e Barcelona aparecem entre os principais candidatos, segundo desempenho e odds de mercado.

Qual clube tem mais títulos da Champions League?

O Real Madrid é o maior campeão da competição, com 15 conquistas.

