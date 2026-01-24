Palpites Rodada 8 Champions League 2026 – Odds e prognóstico

Palpites Rodada 8 Champions League 2026 – Odds e prognósticoChampions League rodada 8: Em quem apostar? Benfica x Real Madrid, PSG x Newcastle, Napoli x Chelsea e outros jogos. Veja odds e dicas
A oitava e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 promete fortes emoções e clima de decisão em praticamente todos os estádios. Com vagas diretas às oitavas de final e posições nos playoffs em disputa, vários confrontos reúnem equipes que ainda dependem da rodada final para definir seu futuro na competição.
Até o momento, apenas Arsenal e Bayern de Munique já garantiram vaga direta nas oitavas. Todas as demais posições seguem abertas, o que aumenta a importância desta rodada final, marcada para a quarta-feira (28), com jogos simultâneos.
Entre os principais duelos estão Benfica x Real Madrid, PSG x Newcastle, Napoli x Chelsea, Barcelona x Copenhagen, Liverpool x Qarabag e Borussia Dortmund x Inter de Milão.
Veja abaixo os principais palpites da rodada 8 da Champions League, com odds, prognósticos e onde assistir.
Resumo - Principais Palpites da Rodada 8 da Champions League 2025/26 e onde assistir
|Jogo
|Odds
|Palpite
|Onde assistir
|Benfica x Real Madrid
|1.81 na Multibet
|Mbappé marca a qualquer momento
|TNT / HBO Max
|Liverpool x Qarabag
|2.00 na Luva Bet
|Liverpool vence + mais de 3.5 gols
|HBO Max
|Napoli x Chelsea
|2.60 na F12.Bet
|Haverá pênalti - Sim
|Space / HBO Max
|Barcelona x Copenhagen
|2.78 na Br4bet
|Barcelona marca de 1 a 2 gols
|HBO Max
|PSG x Newcastle
|1.70 na Estrela Bet
|Primeiro gol antes dos 28 minutos
|HBO Max
|Borussia Dortmund x Inter
|1.70 na BetMGM
|Mais de 2.5 gols
|HBO Max
Palpites da Rodada 8 da Champions League 2025/26 - Principais Jogos
Palpite Benfica x Real Madrid - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Mbappé marca a qualquer momento - 1.81 na Multibet
O Benfica está fora da zona de classificação e precisa vencer para manter chances de disputar os playoffs. Já o Real Madrid busca garantir vaga direta nas oitavas de final. Em jogos decisivos, a tendência é de protagonismo do setor ofensivo merengue, especialmente de Mbappé, que soma 11 gols em seis jogos na atual edição da Champions.
Palpite Liverpool x Qarabag - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Liverpool vence e mais de 3.5 gols - 2.00 na Luvabet
Os Reds entram em campo buscando confirmar vaga direta nas oitavas, enquanto o Qarabag ainda luta por posição nos playoffs. O Liverpool tem forte média ofensiva jogando em Anfield, e o time visitante costuma adotar postura mais aberta fora de casa, o que favorece um cenário com muitos gols.
Palpite Napoli x Chelsea - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Haverá pênalti na partida: Sim - 2.60 na F12.Bet
O Napoli precisa da vitória para não depender de outros resultados e manter chances de classificação, enquanto o Chelsea quer confirmar vaga direta. Ambos os times utilizam bastante os lados do campo e acumulam bons números de pênaltis a favor na temporada, aumentando a probabilidade de uma infração na área ao longo da partida.
Palpite Barcelona x Copenhague - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Barcelona marca de 1 a 2 gols - 2.78 na Br4bet
O Barcelona ainda sonha com vaga direta nas oitavas e enfrenta um Copenhague que luta por posição nos playoffs. Apesar do favoritismo catalão, o time espanhol não costuma transformar domínio em placares muito elásticos, mantendo média próxima de dois gols por jogo nesta fase da competição.
Palpite PSG x Newcastle - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Primeiro gol antes dos 28 minutos - 1.70 na Estrela Bet
O confronto direto por vaga no G8 coloca frente a frente duas equipes de forte intensidade ofensiva. PSG e Newcastle apresentam bons números de gols marcados ainda no primeiro tempo, indicando um jogo com alta probabilidade de abertura rápida do placar.
Palpite Borussia Dortmund x Inter de Milão - 28/01 - 17h00
>> Dica de aposta: Mais de 2.5 gols no jogo - 1.70 na BetMGM
Separados por apenas duas posições na tabela, Borussia e Inter de Milão precisam vencer para sonhar com classificação direta. O histórico do confronto e as médias ofensivas recentes indicam um jogo movimentado, com boas chances de ao menos três gols no total.
Palpites Champions League 25/26: Odds dos outros jogos da 8ª rodada na BetMGM
Monaco x Juventus - 28/01 - 17h00
Ajax x Olympiacos - 28/01 - 17h00
Arsenal x Kairat - 28/01 - 17h00
Athletic Bilbao x Sporting - 28/01 - 17h00
Atlético de Madrid x Bodø/Glimt - 28/01 - 17h00
Bayer Leverkusen x Villarreal - 28/01 - 17h00
Club Brugge x Olympique de Marselha - 28/01 - 17h00
Eintracht Frankfurt x Tottenham - 28/01 - 17h00
Manchester City x Galatasaray - 28/01 - 17h00
Pafos x Slavia Praga - 28/01 - 17h00
Union Saint-Gilloise x Atalanta - 28/01 - 17h00
Onde assistir à rodada 8 da Champions League?
No Brasil, os jogos da oitava e última rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26 serão transmitidos por:
SBT (TV aberta, partidas selecionadas);
TNT e Space (TV por assinatura);
HBO Max (streaming).
Perguntas Frequentes - Rodada 8 da Champions League 2025/26
Como funciona a classificação para as oitavas de final?
Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas. As equipes entre 9º e 24º disputam os playoffs para definir as outras oito vagas.
Quais são os favoritos ao título da Champions League 2025/26?
Arsenal, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, PSG e Barcelona aparecem entre os principais candidatos, segundo desempenho e odds de mercado.
Qual clube tem mais títulos da Champions League?
O Real Madrid é o maior campeão da competição, com 15 conquistas.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!