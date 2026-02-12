Palpite Vasco x Volta Redonda: Odds e Onde Assistir

Palpite Vasco x Volta Redonda em quem apostar no Cariocão? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Vasco x Volta Redonda palpite: Cruz-Maltino pega uma das sensações do Cariocão no duelo das quartas de final do torneio.

A partida será jogada no sábado, dia 14 de fevereiro, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

O Cruz-Maltino quer esquecer a instabilidade no começo da temporada e fazer valer o favoritismo no duelo.

Já o Voltaço quer usar o brilho do seu ataque para mostrar que não está nas quartas por acaso, buscando uma zebra histórica.

Jogo Vasco x Volta Redonda Palpite rápido Total de gols mais de 2.5

Odds 1.78 na Br4bet Data e horário Sábado – 14/02 - 21h30 (de Brasília) Estádio São Januário Onde assistir

Sportv/Premiere

Odds compiladas no dia 09/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Vasco x Volta Redonda: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols mais de 2.5, com odds de 1.78 na Br4bet

Os duelos do Vasco contra o Volta Redonda favorecem colocar muitos gols nas apostas under/over, pelo menos no histórico recente.

Os últimos quatro encontros entre as duas equipes tiveram pelo menos três gols anotados. Dado o estilo de jogo de Fernando Diniz e o desempenho do Volta no Cariocão, a tendência é a escrita se repetir.

Se você busca uma aposta um pouco mais arriscada, pode até aumentar o número de gols. Dois dos últimos quatro jogos tiveram pelo menos quatro tentos.

Palpite 2: Ambas equipes marcam sim, com odds de 2.10 na Estrela Bet

E não pense que este número elevado de bolas na rede é culpa apenas do Vasco.

Os últimos quatro confrontos entre os times tiveram as duas equipes marcando. Além disso, o Voltaço só passou em branco em um jogo da fase de grupos.

A tendência é de um jogo muito movimentado, que favorece apostas de ambos marcam.

Palpite 3: Empate ou vitória do Volta Redonda, com odds de 2.42 na Multibet

O Vasco é o claro favorito no encontro, mas este é um duelo que favorece apostas em uma zebra.

Para começar, as duas equipes tiveram campanhas praticamente iguais na fase de grupos, fazendo 11 pontos. Além disso, o Vasco venceu apenas dois dos últimos quatro encontros com o rival.

Se você acha muito arriscado colocar que o Vasco será eliminado, dá para escapar dos palpites 1x2 e botar uma chance dupla para o Volta. Assim, se o jogo for para os pênaltis, a sua aposta ainda é vencedora.

Odds Vasco x Volta Redonda – Resultado final pelo Cariocão 2026

Casas de Aposta Vasco

Empate Volta Redonda

Br4bet 1.40 4.00 8.50 Estrela Bet 1.38 4.00 8.50 Multibet 1.38 3.80 8.00

Odds compiladas no dia 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Vasco x Volta Redonda

Vasco x Volta Redonda palpite: Análise do confronto e prognóstico

Vasco x Volta Redonda é um confronto que tende a ser muito mais equilibrado do que as odds das casas de apostas apontam.

Isso porque o Cruz-Maltino não começou bem a temporada, e quer se livrar da zebra para não desencadear uma crise.

Já o Voltaço já deu sinais que pode incomodar os gigantes do estado na fase de grupos, e agora sonha com a zebra histórica em São Januário.

Palpite Vasco: Gigante da Colina embala na temporada?

O Vasco começou 2026 com muita esperança. Afinal, terminou a temporada anterior chegando até a final da Copa do Brasil.

O problema é que Cruz-Maltino se parece mais com a equipe que sofreu no Brasileirão de 2025. Foram apenas três vitórias na fase de grupos do Cariocão.

Para piorar, a equipe de Fernando Diniz não venceu nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, ligando o alerta de que será outro ano difícil em São Januário.

O Gigante da Colina sabe que precisa avançar se não quer passar o carnaval em crise, então espere o time agressivo, mostrando as principais características do “dinizmo”.

Últimos jogos do Vasco:

Vasco 2 x 0 Botafogo - Cariocão;

Vasco 1 x 1 Chapecoense - Brasileirão;

Madureira 0 x 0 Vasco - Cariocão;

Mirassol 2 x 1 Vasco - Brasileirão;

Boavista 0 x 3 Vasco - Cariocão.

Palpite Volta Redonda: Voltaço consegue a zebra histórica?

O Volta Redonda foi a equipe pequena que mais fez barulho na Taça Guanabara, como é conhecida a fase de grupos do Cariocão.

Para começar, teve a terceira melhor campanha da competição, com 11 pontos. Além disso, virou notícia ao fazer 3 a 0 no poderoso Flamengo.

Tudo bem, o jogo foi contra a equipe sub-20 rubro-negra, e foi derrotada pelo Botafogo no outro duelo contra um grande do estado.

Mas mesmo assim não dá para colocar o Voltaço fora da disputa nas quartas de final. A equipe do técnico Rodrigo Santana só não marcou em um jogo durante todo o campeonato, e único revés foi para o Bota.

O time do Sul Fluminense sabe que tem grandes chances de fazer história em São Januário, e para isso espera que o ataque siga com o bom momento.

Últimos jogos do Volta redonda:

Volta Redonda 1 x 1 Madureira- Cariocão

Maricá 1 x 1 Volta Redonda - Cariocão;

Nova Iguaçu 2 x 2 Volta Redonda - Cariocão;

Botafogo 1 x 0 Volta Redonda - Cariocão;

Volta Redonda 3 x 0 Flamengo - Cariocão.

Escalações Vasco x Volta Redonda

Provável escalação do Vasco

Uma possível escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner.

Técnico: Fernando Diniz;

Esquema mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Volta Redonda

Já o Volta Redonda pode ir a campo com Deivity; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Juninho; Bruno Barra, Henrique Silva, PK, MV e Marquinhos; Ygor Catatau.

Técnico: Rodrigo Santana;

Esquema mais usado: 4-2-3-1.

Vasco x Volta Redonda: Onde assistir ao vivo

Vasco x Volta Redonda onde assistir: o duelo das quartas de final do Campeonato Carioca terá transmissão do Sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view e streaming.

Últimos confrontos entre Vasco x Volta Redonda

Vasco 2 x 2 Volta Redonda - Cariocão 2025;

Vasco 2 x 1 Volta Redonda - Cariocão 2024;

Vasco 1 x 2 Volta Redonda - Cariocão 2023.

Palpite Vasco x Volta Redonda – Cariocão 2026 – Prognóstico final

Vasco x Volta Redonda é um duelo no qual as odds a favor dos donos da casa são muito mais pelo peso da camisa do que o que as equipes mostraram no Cariocão.

O Cruz-Maltino ainda não mostrou o seu melhor futebol na temporada, e precisa corrigir uma série de falhas se quiser brigar por títulos em 2026.

Já o Voltaço é a grande surpresa do torneio, contando com o ataque em ótima fase para conseguir uma zebra histórica.

A recomendação para quem vai apostar na partida é pensar em um jogo com muitos gols, dado o histórico recente.

Para os mais ousados, este é o duelo das quartas com maior chance de zebra.

Vasco x Volta Redonda – Perguntas Frequentes

Qual é o jogador mais famoso do Volta Redonda em 2026?

Um dos nomes mais famosos do elenco do Volta Redonda é o atacante Ygor Catatau, que teve passagens pelo Vitória, em 2021, e pelo Vasco, em 2020.

O Volta Redonda já foi campeão carioca?

Não, mas já foi finalista do torneio. Ele acabou perdendo a final do Cariocão para o Fluminense em 2005, após vencer a Taça Guanabara daquele ano.

Qual é o histórico de Vasco x Volta Redonda?

As duas equipes se enfrentaram 76 vezes na história. Ao todo, são 49 vitórias do Vasco, dez do Volta Redonda e 17 empates.

