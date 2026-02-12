Palpite Vasco x Volta Redonda: Odds e Onde Assistir

Palpite Vasco x Volta Redonda – Cariocão 2026 – 14/02/2026Palpite Vasco x Volta Redonda em quem apostar no Cariocão? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
Vasco x Volta Redonda palpite: Cruz-Maltino pega uma das sensações do Cariocão no duelo das quartas de final do torneio.
A partida será jogada no sábado, dia 14 de fevereiro, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
O Cruz-Maltino quer esquecer a instabilidade no começo da temporada e fazer valer o favoritismo no duelo.
Já o Voltaço quer usar o brilho do seu ataque para mostrar que não está nas quartas por acaso, buscando uma zebra histórica.
|Jogo
|Vasco x Volta Redonda
|Palpite rápido
|Total de gols mais de 2.5
|Odds
|1.78 na Br4bet
|Data e horário
|Sábado – 14/02 - 21h30 (de Brasília)
|Estádio
|São Januário
|Onde assistir
|Sportv/Premiere
Palpites Vasco x Volta Redonda: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Total de gols mais de 2.5, com odds de 1.78 na Br4bet;
Palpite 2: Ambas equipes marcam sim, com odds de 2.10 na Estrela Bet;
Palpite 3: Empate ou vitória do Volta Redonda, com odds de 2.42 na Multibet.
Palpite 1: Total de gols mais de 2.5, com odds de 1.78 na Br4bet
Os duelos do Vasco contra o Volta Redonda favorecem colocar muitos gols nas apostas under/over, pelo menos no histórico recente.
Os últimos quatro encontros entre as duas equipes tiveram pelo menos três gols anotados. Dado o estilo de jogo de Fernando Diniz e o desempenho do Volta no Cariocão, a tendência é a escrita se repetir.
Se você busca uma aposta um pouco mais arriscada, pode até aumentar o número de gols. Dois dos últimos quatro jogos tiveram pelo menos quatro tentos.
Palpite 2: Ambas equipes marcam sim, com odds de 2.10 na Estrela Bet
E não pense que este número elevado de bolas na rede é culpa apenas do Vasco.
Os últimos quatro confrontos entre os times tiveram as duas equipes marcando. Além disso, o Voltaço só passou em branco em um jogo da fase de grupos.
A tendência é de um jogo muito movimentado, que favorece apostas de ambos marcam.
Palpite 3: Empate ou vitória do Volta Redonda, com odds de 2.42 na Multibet
O Vasco é o claro favorito no encontro, mas este é um duelo que favorece apostas em uma zebra.
Para começar, as duas equipes tiveram campanhas praticamente iguais na fase de grupos, fazendo 11 pontos. Além disso, o Vasco venceu apenas dois dos últimos quatro encontros com o rival.
Se você acha muito arriscado colocar que o Vasco será eliminado, dá para escapar dos palpites 1x2 e botar uma chance dupla para o Volta. Assim, se o jogo for para os pênaltis, a sua aposta ainda é vencedora.
Odds Vasco x Volta Redonda – Resultado final pelo Cariocão 2026
|Casas de Aposta
|Vasco
|Empate
|Volta Redonda
|Br4bet
|1.40
|4.00
|8.50
|Estrela Bet
|1.38
|4.00
|8.50
|Multibet
|1.38
|3.80
|8.00
Mais mercados e odds Vasco x Volta Redonda
Vasco x Volta Redonda palpite: Análise do confronto e prognóstico
Vasco x Volta Redonda é um confronto que tende a ser muito mais equilibrado do que as odds das casas de apostas apontam.
Isso porque o Cruz-Maltino não começou bem a temporada, e quer se livrar da zebra para não desencadear uma crise.
Já o Voltaço já deu sinais que pode incomodar os gigantes do estado na fase de grupos, e agora sonha com a zebra histórica em São Januário.
Palpite Vasco: Gigante da Colina embala na temporada?
O Vasco começou 2026 com muita esperança. Afinal, terminou a temporada anterior chegando até a final da Copa do Brasil.
O problema é que Cruz-Maltino se parece mais com a equipe que sofreu no Brasileirão de 2025. Foram apenas três vitórias na fase de grupos do Cariocão.
Para piorar, a equipe de Fernando Diniz não venceu nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, ligando o alerta de que será outro ano difícil em São Januário.
O Gigante da Colina sabe que precisa avançar se não quer passar o carnaval em crise, então espere o time agressivo, mostrando as principais características do “dinizmo”.
Últimos jogos do Vasco:
Vasco 2 x 0 Botafogo - Cariocão;
Vasco 1 x 1 Chapecoense - Brasileirão;
Madureira 0 x 0 Vasco - Cariocão;
Mirassol 2 x 1 Vasco - Brasileirão;
Boavista 0 x 3 Vasco - Cariocão.
Palpite Volta Redonda: Voltaço consegue a zebra histórica?
O Volta Redonda foi a equipe pequena que mais fez barulho na Taça Guanabara, como é conhecida a fase de grupos do Cariocão.
Para começar, teve a terceira melhor campanha da competição, com 11 pontos. Além disso, virou notícia ao fazer 3 a 0 no poderoso Flamengo.
Tudo bem, o jogo foi contra a equipe sub-20 rubro-negra, e foi derrotada pelo Botafogo no outro duelo contra um grande do estado.
Mas mesmo assim não dá para colocar o Voltaço fora da disputa nas quartas de final. A equipe do técnico Rodrigo Santana só não marcou em um jogo durante todo o campeonato, e único revés foi para o Bota.
O time do Sul Fluminense sabe que tem grandes chances de fazer história em São Januário, e para isso espera que o ataque siga com o bom momento.
Últimos jogos do Volta redonda:
Volta Redonda 1 x 1 Madureira- Cariocão
Maricá 1 x 1 Volta Redonda - Cariocão;
Nova Iguaçu 2 x 2 Volta Redonda - Cariocão;
Botafogo 1 x 0 Volta Redonda - Cariocão;
Volta Redonda 3 x 0 Flamengo - Cariocão.
Escalações Vasco x Volta Redonda
Provável escalação do Vasco
Uma possível escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Philippe Coutinho, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner.
Técnico: Fernando Diniz;
Esquema mais usado: 4-2-3-1.
Provável escalação do Volta Redonda
Já o Volta Redonda pode ir a campo com Deivity; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Juninho; Bruno Barra, Henrique Silva, PK, MV e Marquinhos; Ygor Catatau.
Técnico: Rodrigo Santana;
Esquema mais usado: 4-2-3-1.
Vasco x Volta Redonda: Onde assistir ao vivo
Vasco x Volta Redonda onde assistir: o duelo das quartas de final do Campeonato Carioca terá transmissão do Sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view e streaming.
Últimos confrontos entre Vasco x Volta Redonda
Vasco 2 x 2 Volta Redonda - Cariocão 2025;
Vasco 2 x 1 Volta Redonda - Cariocão 2024;
Vasco 1 x 2 Volta Redonda - Cariocão 2023.
Palpite Vasco x Volta Redonda – Cariocão 2026 – Prognóstico final
Vasco x Volta Redonda é um duelo no qual as odds a favor dos donos da casa são muito mais pelo peso da camisa do que o que as equipes mostraram no Cariocão.
O Cruz-Maltino ainda não mostrou o seu melhor futebol na temporada, e precisa corrigir uma série de falhas se quiser brigar por títulos em 2026.
Já o Voltaço é a grande surpresa do torneio, contando com o ataque em ótima fase para conseguir uma zebra histórica.
A recomendação para quem vai apostar na partida é pensar em um jogo com muitos gols, dado o histórico recente.
Para os mais ousados, este é o duelo das quartas com maior chance de zebra.
Mais casas de apostas para palpites Vasco x Volta Redonda
Vasco x Volta Redonda – Perguntas Frequentes
Qual é o jogador mais famoso do Volta Redonda em 2026?
Um dos nomes mais famosos do elenco do Volta Redonda é o atacante Ygor Catatau, que teve passagens pelo Vitória, em 2021, e pelo Vasco, em 2020.
O Volta Redonda já foi campeão carioca?
Não, mas já foi finalista do torneio. Ele acabou perdendo a final do Cariocão para o Fluminense em 2005, após vencer a Taça Guanabara daquele ano.
Qual é o histórico de Vasco x Volta Redonda?
As duas equipes se enfrentaram 76 vezes na história. Ao todo, são 49 vitórias do Vasco, dez do Volta Redonda e 17 empates.
