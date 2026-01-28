Palpites UFC 324: Análises das lutas, odds e onde assistir

Palpites UFC 324: Confira análises completas das lutas, odds e onde assistir ao vivo. Veja prognósticos, favoritos e dicas de apostas para o UFC 324

O UFC 324 acontece no próximo sábado, 24 de janeiro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada (EUA), e marca o primeiro evento numerado do calendário de 2026. A noite promete confrontos importantes para o topo de várias categorias, com destaque para a disputa de cinturão interino dos leves.

Na luta principal, Justin Gaethje e Paddy Pimblett se enfrentam valendo o cinturão interino do peso-leve. Já no co-main event, Sean O’Malley encara Song Yadong em um duelo decisivo para o futuro da divisão dos galos.

O evento ainda conta com a presença de brasileiros como Jean Silva, Natália Silva e Deiveson Figueiredo, em confrontos que prometem movimentar os rankings.

Veja abaixo as análises, palpites MMA e odds das principais lutas do card.

Todos os palpites do UFC 324 - Resumo

Odds compiladas em 19/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade (+18).

Justin Gaethje x Paddy Pimblett – Palpite e análise

A luta principal do UFC 324 coloca frente a frente estilos bastante distintos. Justin Gaethje é conhecido pelo poder de nocaute, ritmo agressivo e trocação intensa, além de experiência em lutas de alto nível, incluindo disputas de cinturão.

Do outro lado, Paddy Pimblett vive o melhor momento da carreira, com sequência positiva no UFC e vitórias expressivas sobre nomes como Michael Chandler e King Green.

Além da trocação agressiva, o inglês possui um jogo de chão perigoso, com bom controle e transições rápidas para finalizações.

O confronto tende a ser intenso desde os primeiros minutos, mas o maior repertório de grappling e o momento técnico de Pimblett pesam a favor do inglês.

Palpite: vitória de Paddy Pimblett;

Odds: Gaethje (2.75) | Pimblett (1.40) – Odds na BetMGM.

Sean O'Malley x Song Yadong – Palpite e análise

Promovido a co-main event após mudanças no card, o duelo entre Sean O’Malley e Song Yadong reúne dois dos principais strikers do peso-galo.

O’Malley aposta em movimentação, precisão e golpes em linha, utilizando bem a distância para pontuar e evitar trocas francas. Apesar de vir de resultados negativos, segue sendo um dos atletas mais técnicos da divisão em pé.

Song Yadong combina boxe agressivo com boa base de wrestling, pressionando o adversário e misturando ataques em diferentes níveis. Seu volume de golpes e força física são armas importantes para encurtar a distância.

A tendência é de uma luta técnica em pé, onde a precisão de O’Malley pode fazer diferença se ele conseguir manter o ritmo sem ser encurralado.

Palpite: vitória de Sean O’Malley;

Odds: O’Malley (1.44) | Yadong (2.57) – Odds na Luva Bet.

Arnold Allen x Jean Silva – Palpite e análise

O confronto entre Arnold Allen e Jean Silva coloca frente a frente dois strikers com propostas diferentes. Allen é mais técnico, com boa movimentação e controle de distância, além de jogo defensivo sólido.

Já Jean Silva se destaca pela agressividade, pressão constante e poder de definição, além de bom uso de cotoveladas e combinações no clinch. Apesar da derrota recente, o brasileiro segue como um dos nomes mais perigosos da divisão quando consegue impor seu ritmo.

Se Silva conseguir encurtar a distância e manter pressão, tende a levar vantagem sobre o jogo mais cadenciado do inglês. Sendo um ótimo palpite MMA.

Palpite: vitória de Jean Silva;

Odds: Allen (3.10) | Jean Silva (1.32) – Odds na Br4bet.

Outras lutas do card principal do UFC 324

Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis

Análise: Cortes Acosta chega em melhor fase e com maior volume de golpes, enquanto Lewis aposta no poder de nocaute.

Palpite: vitória de Cortes Acosta;

Odds: Cortes Acosta (1.28) | Lewis (3.33).

Card preliminar – Odds UFC 324

Abaixo, as cotações das lutas do card preliminar:

Natália Silva x Rose Namajunas – Silva (1.23) | Namajunas (3.75);

Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo – Nurmagomedov (1.05) | Figueiredo (7.50);

Atega Gautier x Andrey Pulyaev – Gautier (1.08) | Pulyaev (6.33);

Nikita Krylov x Modestas Bukauskas – Krylov (2.16) | Bukauskas (1.61);

Alex Perez x Charles Johnson – Perez (2.62) | Johnson (1.42);

Michael Johnson x Alexander Hernandez – Johnson (2.16) | Hernandez (1.61);

Josh Hokit x Denzel Freeman – Hokit (1.40) | Freeman (2.75);

Ricky Turcios x Cameron Smotherman – Turcios (1.48) | Smotherman (2.45);

Adam Fugitt x Ty Miller – Fugitt (3.75) | Miller (1.23).

Onde assistir ao UFC 324

O UFC 324 terá transmissão exclusiva pela plataforma Paramount+. O card preliminar começa às 19h, e o card principal tem início às 23h, no horário de Brasília.

Melhores casas de apostas para palpites UFC 324

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados