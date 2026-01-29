Palpites Super Bowl 2026 – Odds, Favorito e Apostas

Confira palpites para o Super Bowl LX, prognósticos do jogo, odds atualizadas e os melhores sites de apostas para a decisão entre Patriots e Seahawks

Confira os palpites para o Super Bowl LX. Patriots x Seahawks quem é o campeão da temporada do futebol americano? A bola oval será lançada no domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), no Levi's Stadium, na Califórnia.

A decisão entre New England Patriots e Seattle Seahawks pegou muitos especialistas de surpresa e coloca frente a frente duas franquias com projetos de reconstrução bem-sucedidos.

Quem sairá vencedor? Os Patriots, que embalaram uma sequência de 10 triunfos consecutivos na temporada da NFL, ou os Seahawks, donos de uma defesa quase impenetrável?

Qual é o seu palpite para o Super Bowl 2026? Veja abaixo as melhores cotações e saiba como realizar suas apostas na NFL.

Jogo New England Patriots x Seattle Seahawks Palpite rápido Vitória dos Patriots Odds 2.90 na Br4bet Data e horário Domingo – 08/02 – 20h30 (de Brasília) Estádio Levi's Stadium Onde assistir Sportv/ESPN/Disney+/ NFL Game Pass/ GE TV

Odds compiladas no dia 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Super Bowl 2026: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite1: Vitória do New England Patriots, com odds de 2.90 na Br4bet

Embora os prognósticos da NFL indiquem um leve favoritismo do Seattle Seahawks para conquistar o Super Bowl 2026, as cotações se mostram atrativas para uma aposta simples 1x2 na vitória dos Patriots.

Entre as equipes mais vitoriosas da NFL, com seis conquistas, o New England chega à final pela primeira vez desde a saída de Tom Brady. A franquia do Leste dos Estados Unidos superou o Denver Broncos para garantir vaga na decisão.

Palpite 2: Total de pontos menos de 42.5, com odds de 2.34 na Multibet

O mercado de apostas over e under costuma ser uma alternativa bastante segura nos prognósticos da NFL.

A expectativa é de um confronto mais fechado. O Seattle Seahawks conta com uma das defesas mais sólidas da NFL, cedendo apenas 17,2 pontos por partida aos rivais — o melhor índice de eficiência da liga.

Por sua vez, os Patriots, mesmo registrando média de 28 pontos, anotaram somente 10 na vitória de recuperação diante do Denver Broncos, resultado que garantiu a classificação da equipe para o Super Bowl.

Jaxon Smith-Njigba para marcar touchdown, com odds de 1.85 na BetMGM.

O wide receiver do Seattle Seahawks finalizou a temporada com 10 touchdowns anotados, a sexta melhor marca da NFL no período.

Rápido e dinâmico, Jaxon ocupa a quarta posição em número de recepções completas, somando 199 no total. Com excelente domínio corporal, o recebedor costuma explorar espaços pelas laterais e às costas da marcação nas proximidades da end zone.

Odds para New England Patriots x Seattle Seahawks - Super Bowl 2026

Casas de apostas Patriots Seahawks Br4bet 2.90 1.44 Multibet 2.90 1.44 BetMGM 2.85 1.44

Odds compiladas no dia 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

New England Patriots x Seattle Seahawks palpite Super Bowl 2026: Análise do confronto e prognóstico

O Super Bowl 2026 causa surpresa, mas confirma o alto nível apresentado por ambas as equipes ao longo da temporada. De volta à decisão, os Patriots demonstram ter deixado para trás a era pós-aposentadoria de Tom Brady.

O New England retomou seu protagonismo graças ao trabalho sólido de Mike Vrabel, que conseguiu implementar seu modelo de jogo já no primeiro ano no comando da franquia. O grande destaque da campanha foi a sequência de 10 partidas de invencibilidade.

O Seattle Seahawks volta a enfrentar seu antigo carrasco em busca de revanche. A equipe da Costa Oeste aposta na solidez de sua defesa, considerada uma das mais eficientes da liga, para conquistar o Super Bowl 2026.

Vivendo excelente fase, o wide receiver Jaxon Smith-Njigba surge como uma das principais armas do Seahawks para desafiar o sistema defensivo do New England Patriots.

Palpite Patriots: equipe retoma dominância na NFL?

Detentor de seis títulos de Super Bowl, o New England Patriots está acostumado a decisões importantes. Garantido na final após uma virada histórica diante do Denver Broncos, o time aparenta estar preparado.

A organização tática é um dos pontos fortes de Mike Vrabel, responsável por estruturar uma defesa sólida. Prova disso é o desempenho nos playoffs, quando o setor permitiu apenas 8,7 pontos por jogo aos adversários na pós-temporada.

Dentro de campo, o New England Patriots é liderado por um quarterback que, mesmo em apenas sua segunda temporada, surge entre os cotados ao prêmio de MVP. Drake Maye foi o terceiro atleta com mais passes para touchdown ao longo da temporada.

Últimos Jogos do New England Patriots:

Denver Broncos 7 x 10 New England Patriots – AFC Championship (Playoffs);

New England Patriots 28 x 16 Houston Texans – NFL (Divisional Round dos Playoffs);

New England Patriots 16 x 3 Los Angeles Chargers – NFL (Wild Card / Playoffs);

New England Patriots 38 x 10 Miami Dolphins – NFL (Temporada Regular);

New England Patriots 42 x 10 New York Jets – NFL (Temporada Regular).

Palpite Seahawks: Trauma de 2015 é superado?

A derrota de 2015 ainda permanece vivo na lembrança dos torcedores do Seattle Seahawks, que testemunharam o sonho do bicampeonato da NFL ser completamente arruinado pelos quatro passes para touchdown de Tom Brady e uma interceptação na linha de uma jarda do rival, mesmo tendo um dos melhores corredores da liga.

No entanto, uma década se passou e os Seahawks voltam a apresentar excelente desempenho, como ficou evidente na final da NFC. O triunfo sobre o Los Angeles Rams teve como principal destaque os três passes para touchdown lançados por Sam Darnold.

Os Seahawks mostraram que, além de contar com a defesa mais eficiente da NFL, também dispõem de um ataque capaz de impor dificuldades aos adversários.

Últimos Jogos do Seattle Seahawks:

Seattle Seahawks 41 x 6 San Francisco 49ers – NFL (Semifinal da NFC);

San Francisco 49ers 3 x 13 Seattle Seahawks – NFL (Temporada Regular);

Carolina Panthers 10 x 27 Seattle Seahawks – NFL (Temporada Regular);

Seattle Seahawks 38 x 37 Los Angeles Rams (OT) – NFL (Temporada Regular);

Seattle Seahawks 18 x 16 Indianapolis Colts – NFL (Temporada Regular).

Super Bowl LX: Onde assistir ao vivo

O Super Bowl LX terá transmissão ao vivo do Sportv e ESPN na TV fechada, do Disney + e NFL Game Pass (via DAZN) no streaming e da GE TV no YouTube. O jogo não será transmitido na TV aberta.

Últimos Confrontos entre Patriots x Seahawks

New England Patriots 20 x 23 Seattle Seahawks - NFL - 15/09/2024;

Seattle Seahawks 35 x 30 New England Patriots - NFL - 20/09/2020;

New England Patriots 24 x 31 Seattle Seahawks - NFL - 13/11/2016.

Palpite Patriots x Seahawks – Super Bowl 2026 – Prognóstico final

Patriots x Seahawks é uma decisão do futebol americano até certo ponto surpreendente, dado que as duas equipes não começaram a temporada como favoritas.

No lado dos Patriots, o Super Bowl coroa uma reformulação que começou após a saída de Tom Brady. Com um quarterback jovem e talentoso, a equipe teve uma das melhores campanhas da temporada da NFL, e pode provar que está pronta para inaugurar uma nova dinastia.

Os Seahawks também chegam após uma profunda reconstrução. Sam Darnold se reencontrou após fracassos em múltiplas equipes. Apoiado por uma defesa já histórica, pode fazer o torcedor de Seattle finalmente esquecer a derrota de 2015.

É um jogo em que é aconselho apostas em um placar baixo, com as defesas levando vantagem em relação aos ataques. Não só pela qualidade dos defensores, mas também pelo nervosismo de dois elencos inexperientes.

Mais casas de apostas para palpites Patriots x Seahawks

Super Bowl 2026 - Perguntas frequentes

O Super Bowl 2026 é um bom jogo para apostas under/over em pontos?

Sim, geralmente é um mercado atrativo. Os Seahawks, historicamente, apresentam ataques mais dinâmicos, enquanto os Patriots tendem a oscilar conforme a estratégia adotada para cada partida. Por isso, é importante observar a média de pontos anotados e cedidos nas rodadas mais recentes.

Vale a pena apostas ao vivo no Super Bowl XL?

Sim. Alterações estratégicas, cadência do ataque e atuação das linhas (OL/DL) geralmente transformam o panorama durante o jogo, abrindo espaço para boas oportunidades de aposta.

Qual será o show do intervalo do Super Bowl 2026?

O rapper porto-riquenho Bad Bunny será a atração do intervalo do evento. Já a banda de rock Green Day fará um show na abertura do jogo.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados