Palpite Santos x Velo Clube: Odds e Onde Assistir

Palpite Santos x Velo Clube pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o jogo na Vila Belmiro

Santos e Velo Clube se enfrentam neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos-SP, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista 2026.

O Santos ocupa atualmente a 10ª colocação e está fora do G8. Para avançar de fase, precisa vencer e torcer por combinações nos outros jogos. Já o Velo aparece na 15ª colocação, dentro do Z2, e precisa vencer para tentar escapar da Série A2.

Qual será o melhor palpite Santos x Velo Clube para este confronto decisivo do Paulistão? A seguir, você confere análises completas, estatísticas, odds atualizadas e os melhores mercados para montar seu prognóstico.

Jogo Santos x Velo Clube Palpite rápido Menos de 2.5 gols no jogo

Odds 1.84 na Luvabet Data e horário Domingo – 15/02 – 20h30 (de Brasília) Estádio Vila Belmiro, Santos-SP Onde assistir

HBO Max / TNT Sports

Odds atualizadas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.



Palpites Santos x Velo Clube: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds 1.84 na Luvabet

O mercado de menos de 2.5 gols surge como uma das opções mais interessantes. Todas as partidas do Velo no Paulistão terminaram com menos de 2.5 gols. A equipe apresenta enorme dificuldade ofensiva, criando poucas chances e priorizando uma postura defensiva.

Do lado santista, o retrospecto como mandante também aponta para jogos de poucos gols. Em três das últimas quatro partidas do Santos na Vila, o mercado de menos de 2.5 gols foi vencedor.

Palpite 2: Santos vence o primeiro tempo, com odds 1.61 na Brazino

Outra aposta bastante interessante é o mercado de Santos vence o primeiro tempo. Atuando em casa e precisando da vitória desde o apito inicial, o Peixe deve assumir o controle da partida logo nos primeiros minutos.

O Velo tem um retrospecto preocupante como visitante. A equipe perdeu o primeiro tempo em cinco dos últimos seis jogos fora de casa, demonstrando dificuldades para se impor longe de seus domínios. Além disso, costuma sofrer pressão intensa no início das partidas.

Palpite 3: Gabigol marca a qualquer momento, com odds 2.25 na Br4bet

Para quem busca uma aposta individual com ótimo potencial de retorno, o mercado de Gabigol marca a qualquer momento merece atenção. O camisa 9 é o artilheiro do Santos no Paulistão e principal referência ofensiva da equipe (com a ausência de Neymar).

Além de ser um dos cobradores oficiais de bolas paradas, Gabi participa ativamente da construção ofensiva e aparece bem nas finalizações dentro da área. Contra uma defesa que sofre para se organizar, as chances do atacante balançar as redes são consideráveis.

Odds Santos x Velo Clube – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Santos

Empate Velo Clube

Brazino 1.22 5.20 12.00 Luvabet 1.21 5.04 13.00 Br4bet 1.22 5.33 13.00

Odds atualizadas em 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Santos x Velo Clube

Palpite Santos x Velo Clube pelo Paulistão 2026: Análise do confronto

Santos e Velo Clube não possuem um histórico extenso de confrontos. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram apenas três vezes em competições oficiais, com duas vitórias do Santos e um triunfo do Velo Clube.

Jogando na Vila Belmiro, houve apenas um confronto, com vitória do Santos. Já em Rio Claro, foram dois jogos, com uma vitória para cada lado. O último encontro entre as equipes aconteceu no Paulistão 2025, quando o Velo Clube venceu por 2 a 1, em casa.

Palpite Santos: pressão, favoritismo e busca pela vaga

O Santos chega para a última rodada pressionado pela necessidade de vencer e torcer por outros resultados. Apesar da campanha irregular, o Peixe ainda mantém vivo o sonho da classificação.

Sob o comando de Vojvoda, a equipe busca maior consistência defensiva e eficiência no ataque. O trio ofensivo formado por Rony, Rollheiser e Gabigol é o principal trunfo, enquanto o meio-campo tenta dar maior fluidez à construção das jogadas.

Últimos jogos do Santos:

Noroeste 1 x 2 Santos – Paulistão 2026;

Santos 1 x 1 São Paulo – Brasileirão 2026;

São Paulo 2 x 0 Santos – Paulistão 2026;

Chapecoense 4 x 2 Santos – Brasileirão 2026;

Santos 0 x 0 RB Bragantino – Paulistão 2026.

Palpite Velo Clube: luta contra o rebaixamento e postura defensiva

O Velo Clube entra em campo vivendo uma situação extremamente delicada. Com apenas cinco pontos, a equipe está na zona de rebaixamento e precisa de uma vitória fora de casa para manter chances de permanência na elite do futebol paulista.

O técnico Pintado tem priorizado um sistema defensivo compacto, buscando minimizar os espaços e apostar em bolas longas e jogadas de contra-ataque. No entanto, a equipe enfrenta dificuldades ofensivas evidentes e tem baixo aproveitamento nas finalizações.

Últimos jogos do Velo Clube:

Velo Clube 1 x 1 RB Bragantino – Paulistão 2026;

Noroeste 2 x 0 Velo Clube – Paulistão 2026;

Velo Clube 0 x 1 Corinthians – Paulistão 2026;

Velo Clube 0 x 1 Guarani – Paulistão 2026;

Portuguesa 2 x 0 Velo Clube – Paulistão 2026.

Prováveis escalações de Santos x Velo Clube

Provável escalação do Santos

Santos: Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rony, Rollheiser e Gabigol.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Velo Clube

Velo Clube: Marcelo Carné; Gabriel Mancha, Marcelo Augusto e Betão; Thomás Luciano, Rodrigo, Luiz Otávio e Caíque; Adriano Júnior, Jhoninha e Sillas.

Técnico: Pintado;

Esquema mais usado: 3-5-2.

Santos x Velo Clube: Onde assistir ao vivo

A partida entre Santos e Velo Clube, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2026, será disputada neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos-SP.

A transmissão ao vivo será feita pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Santos x Velo Clube

Velo Clube 2 x 1 Santos – Paulistão 2025;

Santos 1 x 0 Velo Clube – Paulistão 1979;

Velo Clube 2 x 3 Santos – Paulistão 1979.

Palpite Santos x Velo Clube – Paulistão 2026: Prognóstico final

O Santos entra em campo com a obrigação absoluta de vencer e deve controlar o jogo desde os primeiros minutos. O Velo, pressionado pelo risco de rebaixamento, tende a adotar postura defensiva, priorizando a marcação e explorando chances de contra-ataque.

A expectativa é de uma partida com placar controlado e domínio santista. Dessa forma, os mercados de menos de 2.5 gols, vitória do Santos no primeiro tempo e gol de Gabigol surgem como os caminhos mais interessantes para apostas neste duelo decisivo.

Santos x Velo Clube palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Santos x Velo Clube?

O Santos aparece como favorito para vencer o confronto, especialmente pelo fator casa, pela maior qualidade técnica do elenco e pela necessidade de vitória.

Qual é a situação de Santos e Velo Clube na tabela do Paulistão 2026?

O Santos é o 10º colocado e precisa vencer para tentar a classificação às quartas de final. O Velo está na zona de rebaixamento e precisa vencer para tentar escapar da Série A2.

Quais são os melhores mercados para apostar em Santos x Velo Clube?

Os mercados de menos de 2.5 gols, Santos vence o primeiro tempo e Gabigol marca a qualquer momento aparecem como as melhores opções.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

