Palpite Real Madrid x Juventus: Previsões, Odds e Escalações

Palpite Real Madrid x Juventus - Champions League - 22/10/2025Confira o palpite Real Madrid x Juventus com análise completa, estatísticas de Real Madrid x Juventus, escalações, odds e onde assistir ao duelo da Champions League
O confronto entre Real Madrid x Juventus promete ser o maior confronto da rodada, com dois campeões da competição.
A bola rola no dia 22 de outubro, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em um duelo que pode definir o rumo das duas equipes na competição.
Confira a seguir o palpite Real Madrid x Juventus, com estatísticas, escalações e melhores odds, disponíveis na F12.Bet, uma das casas com cotações mais competitivas da Champions League.
Os 5 melhores palpites para Real Madrid x Juventus
O confronto entre Real Madrid x Juventus promete ser um dos maiores jogos desta rodada. A seguir, selecionei os palpites mais indicados com base nas estatísticas recentes e tendências dos times.
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.60 na F12.Bet
- Vitória do Real Madrid, com odds de 1.55 na bet365
- Mais de 0.5 gols no 1º tempo, com odds de 1.28 na Betnacional
- Mais de 8.5 escanteios no total, com odds de 1.87 na Superbet
- Vini Jr para marcar a qualquer momento, com odds de 3.10 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Abaixo estão os cinco palpites, mas agora vou te explicar porque cada um desses é o melhor palpite. Acompanhe com base nos dados e estatísticas de Real Madrid x Juventus:
Palpite 1: Mais de 2.5 gols no jogo
O Real Madrid marcou 2.6 gols por partida nos últimos 10 jogos, enquanto a Juventus tem média de 1.88.
>> Aposte com odds de 1.60 na F12.Bet
O time espanhol teve 8 de 10 partidas recentes com mais de 2.5 gols, refletindo a força ofensiva de Mbappé e Vinícius Jr. Do outro lado, a Juve também participou de jogos movimentados contra Villarreal e Dortmund.
Palpite 2: Vitória do Real Madrid
O time de Xabi Alonso venceu 11 dos últimos 12 jogos e segue com 13 vitórias nas últimas 14 partidas em casa, sendo uma ótima opção de mercado 1x2.
>> Aposte com odds de 1.55 na bet365
A Juventus, apesar de ser competitiva, vem de quatro empates consecutivos e mostrou fragilidade defensiva (1.38 gol sofrido/jogo). O fator casa e a qualidade técnica dos Merengues pesam muito.
Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo
O Real Madrid costuma começar forte: marcou no primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos.
>> Aposte com odds de 1.28 na Betnacional
Com Bellingham e Güler apoiando o trio ofensivo, a tendência é de intensidade logo nos minutos iniciais e over maior que 0.5. A Juventus também sofreu gols cedo em partidas recentes contra Villarreal e Atalanta.
Palpite 4: Mais de 8.5 escanteios no total
Os dois times mantêm médias altas nesse mercado de escanteios: Real Madrid 5.6 e Juventus 5.5 escanteios por jogo.
>> Aposte com odds de 1.87 na Superbet
Isso indica volume ofensivo dos dois lados, especialmente pelos lados do campo com Vinícius Jr e Cambiaso sendo muito acionados. A tendência é ultrapassar com folga a linha de 9 escanteios.
Palpite 5: Vini Jr para marcar a qualquer momento
O brasileiro vive grande fase, participando de gols em 7 das últimas 10 partidas do Real Madrid.
>> Aposte com odds de 3.10 na BetMGM
Diante de uma defesa italiana que tem sofrido com a velocidade adversária, Vinícius deve explorar bem os espaços e pode balançar as redes novamente.
Outros mercados para apostar em Real Madrid x Juventus
Estatísticas relevantes sobre o confronto
A tabela abaixo reúne as estatísticas mais importantes para montar seu palpite nas melhores casas de apostas para Real Madrid x Juventus com base em dados reais e tendências atualizadas.
|Estatística
|Real Madrid
|Juventus
|Média Geral
|Jogos ganhos
|9/10
|3/8
|Real Madrid 81%
|Ambos marcam
|6/10
|5/8
|Alta probabilidade
|Mais de 2.5 gols
|8/10
|3/8
|Real Madrid 80%
|Primeiro a marcar
|7/10
|4/8
|Real Madrid 64%
|1ª a sofrer gol
|3/10
|3/8
|Equilíbrio
|Empate ou vitória
|9/10
|8/8
|Ambos com alta consistência
|Não sofrer gol
|4/10
|3/8
|Defesa sólida dos dois
|Gols marcados (média)
|2.6
|1.88
|2.24
|Gols sofridos (média)
|1.0
|1.38
|1.19
|xG (gols esperados)
|2.31
|1.3
|1.80
|xG sofridos
|1.12
|1.15
|1.13
|Chutes totais
|19.4
|15.88
|17.64
|Chutes no gol
|7.9
|5.38
|6.64
|Escanteios
|5.6
|5.5
|5.55
|Cartões
|1.9
|1.75
|1.82
|Pênaltis convertidos/assinalados
|6/6
|0/0
|—
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Para você que busca montar palpites de futebol e entender as classificações de Real Madrid x Juventus, analisar o retrospecto entre as equipes é bem importante.
Confira abaixo as partidas de Real Madrid x Juventus mais recentes e o desempenho de cada lado em diferentes competições internacionais.
- Real Madrid 1 x 0 Juventus – Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025;
- Juventus 3 x 1 Real Madrid – Amistoso Internacional – 02/08/2023;
- Real Madrid 2 x 0 Juventus – Amistoso Internacional – 30/07/2022;
- Real Madrid 3 x 1 Juventus – Champions Cup – 04/08/2018;
- Real Madrid 1 x 3 Juventus – Liga dos Campeões – 11/04/2018.
Escalações das equipes para a Champions League
Ambas as equipes chegam com elencos fortes, mas também enfrentam desfalques importantes que podem influenciar o rendimento dentro de campo. Veja as possíveis escalações de Real Madrid x Juventus para esse jogo de Champions League:
Real Madrid
O técnico Xabi Alonso deve repetir o esquema 4-3-3, com Vinícius Jr e Mbappé liderando o ataque e Bellingham sendo o elo criativo no meio. A equipe chega embalada após goleadas sobre Kairat Almaty e Villarreal.
- Goleiro: Courtois
- Defensores: Valverde, Militão, Asencio e Carreras
- Meio-campistas: Tchouaméni, Bellingham e Güler
- Atacantes: Mastantuono, Mbappé e Vinícius Jr
Juventus
O técnico Igor Tudor deve apostar no sistema 3-4-2-1, com Vlahovi como referência ofensiva e os jovens Conceição e Kenan Yildiz apoiando na criação. A equipe italiana chega de uma sequência de empates e terá baixas importantes.
- Goleiro: Di Gregorio;
- Defensores: Gatti, Rugani e Kelly;
- Meio-campistas: Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso;
- Meias ofensivos: Conceição e Kenan Yildiz;
- Atacante: Vlahovi.
Momento dos Times
Real Madrid – O favoritismo sempre será dos Merengues
Vivendo uma fase espetacular, o Real Madrid chega ao duelo embalado por uma sequência de vitórias e ótimo desempenho ofensivo. São 11 triunfos nos últimos 12 jogos.
O time ocupa a 2ª posição na Champions League, com 6 pontos e saldo positivo de +6, e continua mostrando porque é um dos favoritos ao título europeu.
Mesmo com desfalques defensivos, como Carvajal, Rüdiger, Ceballos e Huijgen, o elenco mantém alto nível.
>> Confira tudo sobre o Real Madrid para o confronto de hoje
- Real Madrid 3 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol – 04/10/2025;
- Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 30/09/2025;
- Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 27/09/2025;
- Levante 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 23/09/2025;
- Real Madrid 2 x 0 Espanyol – Campeonato Espanhol – 20/09/2025.
Juventus – Torcendo para não ser uma daquelas noites de Bernabéu
A Juventus vive um momento de estabilidade, mas sem vitórias. O time de Igor Tudor empatou as últimas cinco partidas, mostrando solidez defensiva, porém pouca efetividade no ataque.
Mesmo assim, segue invicta na Champions (2 empates, 0 derrotas) e ocupa a 23ª posição geral com saldo neutro, refletindo um futebol pragmático e cauteloso.
Os desfalques pesam: Bremer, Cabal, Zhegrova e Milik estão fora, enquanto Fabio Miretti é dúvida. As principais esperanças recaem sobre Vlahovi, artilheiro do time.
Últimos resultados do Juventus
- Juventus 0 x 0 Milan – Campeonato Italiano – 05/10/2025;
- Villarreal 2 x 2 Juventus – Liga dos Campeões – 01/10/2025;
- Juventus 1 x 1 Atalanta – Campeonato Italiano – 27/09/2025;
- Hellas Verona 1 x 1 Juventus – Campeonato Italiano – 20/09/2025;
- Juventus 4 x 4 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 16/09/2025.
Classificação e Próximos Jogos da Champions League
A fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26 segue pegando fogo. O equilíbrio é evidente, mas Bayern de Munique e Real Madrid despontam como as grandes forças até o momento.
O Real Madrid vem mostrando consistência e poder ofensivo, marcando 7 gols e sofrendo apenas 1. Já a Juventus, mesmo invicta, soma apenas 2 empates e ainda busca a primeira vitória para se firmar entre os classificados.
Com times como PSG, Inter de Milão, Arsenal e Dortmund também entre os primeiros colocados, a terceira rodada será decisiva para definir quem encaminha a vaga às oitavas e quem entra em situação de risco.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas da Champions League
- Barcelona x Olympiacos – 21/10/2025 – 13:45;
- Kairat Almaty x Pafos FC – 21/10/2025 – 13:45;
- Arsenal x Atlético de Madrid – 21/10/2025 – 16:00;
- Leverkusen x PSG – 21/10/2025 – 16:00;
- FC Copenhagen x Dortmund – 21/10/2025 – 16:00;
- Newcastle x Benfica – 21/10/2025 – 16:00;
- PSV x Napoli – 21/10/2025 – 16:00;
- St. Gilloise x Inter de Milão – 21/10/2025 – 16:00;
- Villarreal x Manchester City – 21/10/2025 – 16:00;
- Athletic Bilbao x Qarabag – 22/10/2025 – 13:45;
- Galatasaray x Bodo Glimt – 22/10/2025 – 13:45;
- Monaco x Tottenham – 22/10/2025 – 16:00;
- Atalanta x Slavia Praha – 22/10/2025 – 16:00;
- Chelsea x Ajax – 22/10/2025 – 16:00;
- Eintracht Frankfurt x Liverpool – 22/10/2025 – 16:00;
- Bayern de Munique x Club Brugge – 22/10/2025 – 16:00;
- Sporting x Marseille – 22/10/2025 – 16:00.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Juventus pela Champions League?
A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TNT e do serviço de streaming oficial da competição.
Quem é o favorito a vencer?
O Real Madrid é o favorito, sustentando ótima fase com 11 vitórias nos últimos 12 jogos e ataque extremamente eficiente. A equipe espanhola também venceu 13 das últimas 14 partidas em casa, enquanto a Juventus vem de cinco empates consecutivos.
Quantos gols deve ter o jogo?
A tendência é de uma partida movimentada, com mais de 2.5 gols, já que o Real Madrid tem média de 2.6 gols por jogo, e a Juventus marcou em 5 dos últimos 6 confrontos.
Recado do Autor
