Palpite Real Madrid x Juventus: Previsões, Odds e Escalações

Melhores Odds para Real Madrid x Juventus na Champions League



Confira abaixo as melhores odds para o confronto Juventus x Real Madrid, com destaque para mercados como 1x2, over/under, escanteios e ambos marcam.



Casa de Apostas Vitória do Real Madrid Empate Vitória da Juventus Ambas Marcam (Sim) F12.Bet 1.55 4.30 5.40 1.72 bet365 1.55 4.20 5.75 1.70 Betnacional 1.55 4.33 5.40 1.70 BetMGM 1.55 4.60 5.75 1.76 Superbet 1.57 4.35 5.45 1.70

Os 5 melhores palpites para Real Madrid x Juventus



O confronto entre Real Madrid x Juventus promete ser um dos maiores jogos desta rodada. A seguir, selecionei os palpites mais indicados com base nas estatísticas recentes e tendências dos times.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Abaixo estão os cinco palpites, mas agora vou te explicar porque cada um desses é o melhor palpite. Acompanhe com base nos dados e estatísticas de Real Madrid x Juventus:



Palpite 1: Mais de 2.5 gols no jogo



O Real Madrid marcou 2.6 gols por partida nos últimos 10 jogos, enquanto a Juventus tem média de 1.88.



O time espanhol teve 8 de 10 partidas recentes com mais de 2.5 gols, refletindo a força ofensiva de Mbappé e Vinícius Jr. Do outro lado, a Juve também participou de jogos movimentados contra Villarreal e Dortmund.



Palpite 2: Vitória do Real Madrid



O time de Xabi Alonso venceu 11 dos últimos 12 jogos e segue com 13 vitórias nas últimas 14 partidas em casa, sendo uma ótima opção de mercado 1x2.



A Juventus, apesar de ser competitiva, vem de quatro empates consecutivos e mostrou fragilidade defensiva (1.38 gol sofrido/jogo). O fator casa e a qualidade técnica dos Merengues pesam muito.



Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo



O Real Madrid costuma começar forte: marcou no primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos.



Com Bellingham e Güler apoiando o trio ofensivo, a tendência é de intensidade logo nos minutos iniciais e over maior que 0.5. A Juventus também sofreu gols cedo em partidas recentes contra Villarreal e Atalanta.



Palpite 4: Mais de 8.5 escanteios no total



Os dois times mantêm médias altas nesse mercado de escanteios: Real Madrid 5.6 e Juventus 5.5 escanteios por jogo.



Isso indica volume ofensivo dos dois lados, especialmente pelos lados do campo com Vinícius Jr e Cambiaso sendo muito acionados. A tendência é ultrapassar com folga a linha de 9 escanteios.



Palpite 5: Vini Jr para marcar a qualquer momento



O brasileiro vive grande fase, participando de gols em 7 das últimas 10 partidas do Real Madrid.



Diante de uma defesa italiana que tem sofrido com a velocidade adversária, Vinícius deve explorar bem os espaços e pode balançar as redes novamente.



Estatísticas relevantes sobre o confronto



A tabela abaixo reúne as estatísticas mais importantes para montar seu palpite nas melhores casas de apostas para Real Madrid x Juventus com base em dados reais e tendências atualizadas.



Estatística Real Madrid Juventus Média Geral Jogos ganhos 9/10 3/8 Real Madrid 81% Ambos marcam 6/10 5/8 Alta probabilidade Mais de 2.5 gols 8/10 3/8 Real Madrid 80% Primeiro a marcar 7/10 4/8 Real Madrid 64% 1ª a sofrer gol 3/10 3/8 Equilíbrio Empate ou vitória 9/10 8/8 Ambos com alta consistência Não sofrer gol 4/10 3/8 Defesa sólida dos dois Gols marcados (média) 2.6 1.88 2.24 Gols sofridos (média) 1.0 1.38 1.19 xG (gols esperados) 2.31 1.3 1.80 xG sofridos 1.12 1.15 1.13 Chutes totais 19.4 15.88 17.64 Chutes no gol 7.9 5.38 6.64 Escanteios 5.6 5.5 5.55 Cartões 1.9 1.75 1.82 Pênaltis convertidos/assinalados 6/6 0/0 —

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Para você que busca montar palpites de futebol e entender as classificações de Real Madrid x Juventus, analisar o retrospecto entre as equipes é bem importante.



Confira abaixo as partidas de Real Madrid x Juventus mais recentes e o desempenho de cada lado em diferentes competições internacionais.



Real Madrid 1 x 0 Juventus – Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025;



Juventus 3 x 1 Real Madrid – Amistoso Internacional – 02/08/2023;



Real Madrid 2 x 0 Juventus – Amistoso Internacional – 30/07/2022;



Real Madrid 3 x 1 Juventus – Champions Cup – 04/08/2018;



Real Madrid 1 x 3 Juventus – Liga dos Campeões – 11/04/2018.



Escalações das equipes para a Champions League



Ambas as equipes chegam com elencos fortes, mas também enfrentam desfalques importantes que podem influenciar o rendimento dentro de campo. Veja as possíveis escalações de Real Madrid x Juventus para esse jogo de Champions League:



Real Madrid



O técnico Xabi Alonso deve repetir o esquema 4-3-3, com Vinícius Jr e Mbappé liderando o ataque e Bellingham sendo o elo criativo no meio. A equipe chega embalada após goleadas sobre Kairat Almaty e Villarreal.



Goleiro: Courtois



Defensores: Valverde, Militão, Asencio e Carreras



Meio-campistas: Tchouaméni, Bellingham e Güler



Atacantes: Mastantuono, Mbappé e Vinícius Jr



Juventus



O técnico Igor Tudor deve apostar no sistema 3-4-2-1, com Vlahovi como referência ofensiva e os jovens Conceição e Kenan Yildiz apoiando na criação. A equipe italiana chega de uma sequência de empates e terá baixas importantes.



Goleiro: Di Gregorio;



Defensores: Gatti, Rugani e Kelly;



Meio-campistas: Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso;



Meias ofensivos: Conceição e Kenan Yildiz;



Atacante: Vlahovi.

Momento dos Times



Real Madrid – O favoritismo sempre será dos Merengues



Vivendo uma fase espetacular, o Real Madrid chega ao duelo embalado por uma sequência de vitórias e ótimo desempenho ofensivo. São 11 triunfos nos últimos 12 jogos.



O time ocupa a 2ª posição na Champions League, com 6 pontos e saldo positivo de +6, e continua mostrando porque é um dos favoritos ao título europeu.



Mesmo com desfalques defensivos, como Carvajal, Rüdiger, Ceballos e Huijgen, o elenco mantém alto nível.



Real Madrid 3 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol – 04/10/2025;



Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 30/09/2025;



Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 27/09/2025;



Levante 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 23/09/2025;



Real Madrid 2 x 0 Espanyol – Campeonato Espanhol – 20/09/2025.



Juventus – Torcendo para não ser uma daquelas noites de Bernabéu



A Juventus vive um momento de estabilidade, mas sem vitórias. O time de Igor Tudor empatou as últimas cinco partidas, mostrando solidez defensiva, porém pouca efetividade no ataque.



Mesmo assim, segue invicta na Champions (2 empates, 0 derrotas) e ocupa a 23ª posição geral com saldo neutro, refletindo um futebol pragmático e cauteloso.



Os desfalques pesam: Bremer, Cabal, Zhegrova e Milik estão fora, enquanto Fabio Miretti é dúvida. As principais esperanças recaem sobre Vlahovi, artilheiro do time.



Últimos resultados do Juventus



Classificação e Próximos Jogos da Champions League



A fase de grupos da Liga dos Campeões 2025/26 segue pegando fogo. O equilíbrio é evidente, mas Bayern de Munique e Real Madrid despontam como as grandes forças até o momento.



O Real Madrid vem mostrando consistência e poder ofensivo, marcando 7 gols e sofrendo apenas 1. Já a Juventus, mesmo invicta, soma apenas 2 empates e ainda busca a primeira vitória para se firmar entre os classificados.



Com times como PSG, Inter de Milão, Arsenal e Dortmund também entre os primeiros colocados, a terceira rodada será decisiva para definir quem encaminha a vaga às oitavas e quem entra em situação de risco.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas da Champions League



Barcelona x Olympiacos – 21/10/2025 – 13:45;



Kairat Almaty x Pafos FC – 21/10/2025 – 13:45;



Arsenal x Atlético de Madrid – 21/10/2025 – 16:00;



Leverkusen x PSG – 21/10/2025 – 16:00;



FC Copenhagen x Dortmund – 21/10/2025 – 16:00;



Newcastle x Benfica – 21/10/2025 – 16:00;



PSV x Napoli – 21/10/2025 – 16:00;



St. Gilloise x Inter de Milão – 21/10/2025 – 16:00;



Villarreal x Manchester City – 21/10/2025 – 16:00;



Athletic Bilbao x Qarabag – 22/10/2025 – 13:45;



Galatasaray x Bodo Glimt – 22/10/2025 – 13:45;



Monaco x Tottenham – 22/10/2025 – 16:00;



Atalanta x Slavia Praha – 22/10/2025 – 16:00;



Chelsea x Ajax – 22/10/2025 – 16:00;



Eintracht Frankfurt x Liverpool – 22/10/2025 – 16:00;



Bayern de Munique x Club Brugge – 22/10/2025 – 16:00;



Sporting x Marseille – 22/10/2025 – 16:00.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Juventus pela Champions League?



A partida será disputada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na quarta-feira, 22 de outubro de 2025, às 16h (horário de Brasília), com transmissão da TNT e do serviço de streaming oficial da competição.



Quem é o favorito a vencer?



O Real Madrid é o favorito, sustentando ótima fase com 11 vitórias nos últimos 12 jogos e ataque extremamente eficiente. A equipe espanhola também venceu 13 das últimas 14 partidas em casa, enquanto a Juventus vem de cinco empates consecutivos.



Quantos gols deve ter o jogo?



A tendência é de uma partida movimentada, com mais de 2.5 gols, já que o Real Madrid tem média de 2.6 gols por jogo, e a Juventus marcou em 5 dos últimos 6 confrontos.

Recado do Autor



