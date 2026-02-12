Palpite Ponte Preta x São Paulo: Odds e Onde Assistir

Palpite Ponte Preta x São Paulo pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o jogo no Moisés Lucarelli

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista 2026.

O São Paulo ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e precisa da vitória para confirmar a classificação às quartas de final. Já a Ponte Preta vive um cenário oposto: com apenas um ponto, é a última colocada do campeonato, ainda não venceu na competição e já está matematicamente rebaixada para a Série A2.

Qual será o melhor palpite Ponte Preta x São Paulo para este confronto decisivo do Paulistão? A seguir, você confere análises, estatísticas, odds atualizadas e os melhores mercados para montar seu prognóstico.

Jogo Ponte Preta x São Paulo Palpite rápido São Paulo vence o primeiro tempo

Odds 1.66 na Luvabet Data e horário Domingo – 15/02 – 20h30 (de Brasília) Estádio Moisés Lucarelli, Campinas-SP Onde assistir

Record / HBO Max / CazéTV

Odds atualizadas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.



Palpites Ponte Preta x São Paulo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: São Paulo vence o primeiro tempo, com odds 1.66 na Luvabet

O mercado de São Paulo vencer o primeiro tempo surge como uma das opções mais sólidas para este confronto. A diferença técnica entre as equipes é evidente, e o Tricolor chega extremamente pressionado pela necessidade do resultado.

Com vaga ainda não assegurada, o São Paulo deve adotar postura agressiva desde o apito inicial, buscando resolver a partida o quanto antes. A Ponte, além de já estar rebaixada, tem apresentado muitas dificuldades e sofreu gols em praticamente todos os jogos.

Palpite 2: Calleri marca a qualquer momento, com odds 2.60 na Brazino

Para quem busca uma aposta individual com excelente potencial de retorno, o mercado de Calleri marca a qualquer momento é uma ótima opção. O atacante argentino é o artilheiro do São Paulo no Paulistão e vem embalado após marcar nas duas últimas partidas.

Além disso, a necessidade de vitória do São Paulo faz com que a equipe busque o gol durante toda a partida, ampliando o volume ofensivo e, consequentemente, as oportunidades para Calleri finalizar.

Palpite 3: Apenas o São Paulo marca na partida, com odds 1.81 na Br4bet

Outro mercado interessante para este confronto é o de apenas o São Paulo marcar. A Ponte Preta vive enorme dificuldade ofensiva no Paulistão 2026 e balançou as redes em apenas uma das sete partidas disputadas até aqui.

Com a Ponte já rebaixada e sem grandes objetivos na competição, a tendência é de uma postura mais conservadora, enquanto o São Paulo controla a posse de bola e dita o ritmo do jogo. Isso favorece um cenário de vitória tricolor sem sofrer gols.

Odds Ponte Preta x São Paulo – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Ponte Preta

Empate São Paulo

Brazino 9.00 4.70 1.31 Luvabet 9.07 4.58 1.29 Br4bet 9.00 4.75 1.32

Odds atualizadas em 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Ponte Preta x São Paulo

Palpite Ponte Preta x São Paulo pelo Paulistão 2026: Análise do confronto

O duelo entre Ponte e São Paulo carrega tradição no futebol paulista. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 132 vezes em todas as competições, com ampla vantagem tricolor: são 68 vitórias do São Paulo, contra 26 da Ponte Preta, além de 38 empates.

Jogando no estádio Moisés Lucarelli, o equilíbrio é maior. Em 68 partidas disputadas em Campinas, a Ponte venceu 18 vezes, houve 26 empates e o São Paulo saiu vencedor em 24 oportunidades.

Nos dois últimos confrontos diretos pelo Paulistão, a Ponte Preta levou a melhor. Em 2024 venceu por 2 a 0 em Campinas, e em 2025 bateu o Tricolor por 2 a 1 no Morumbis, o que adiciona um componente de revanche ao duelo deste domingo.

Palpite Ponte Preta: Despedida melancólica e dificuldades evidentes

A campanha da Ponte Preta no Paulistão 2026 é uma das piores da história recente do clube. Com apenas um ponto somado, a equipe ainda não venceu na competição e já está matematicamente rebaixada para a Série A2 em 2027.

O time comandado por Marcelo Fernandes tem apresentado fragilidades defensivas, baixo poder ofensivo e dificuldades na transição entre os setores. Mesmo jogando em casa, a Ponte sofreu derrotas importantes e não conseguiu se impor diante da torcida.

Últimos jogos da Ponte Preta:

Portuguesa 2 x 0 Ponte Preta – Paulistão 2026;

Guarani 1 x 0 Ponte Preta – Paulistão 2026;

Ponte Preta 2 x 2 Noroeste – Paulistão 2026;

Ponte Preta 0 x 1 São Bernardo – Paulistão 2026;

Capivariano 2 x 0 Ponte Preta – Paulistão 2026.

Palpite São Paulo: Obrigação de vencer e foco total na classificação

O São Paulo chega para a última rodada sob pressão, mas confiante após bons resultados recentes. A vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, na rodada anterior, manteve o Tricolor dentro da zona de classificação, mas sem margem para erros.

Sob o comando de Hernán Crespo, a equipe mostra evolução ofensiva e maior equilíbrio tático. O trio formado por Lucas Moura, Luciano e Calleri é o principal trunfo ofensivo, enquanto o meio-campo tem conseguido controlar melhor o ritmo das partidas.

Últimos jogos do São Paulo:

São Paulo 2 x 1 Primavera – Paulistão 2026;

Santos 1 x 1 São Paulo – Brasileirão 2026;

São Paulo 2 x 0 Santos – Paulistão 2026;

São Paulo 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2026;

Palmeiras 3 x 1 São Paulo – Paulistão 2026.

Prováveis escalações de Ponte Preta x São Paulo

Provável escalação do Ponte Preta

Ponte Preta: Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson; Gustavo Telles, Rodrigo Souza, Lucas Emanuel e Elvis; Diego Tavares e Nikolas.

Técnico: Marcelo Fernandes;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Provável escalação do São Paulo

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Dória; Cédric, Bobadilla, Marcos Antonio e Enzo Díaz; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo;

Esquema mais usado: 3-4-3.

Ponte Preta x São Paulo: Onde assistir ao vivo

A partida entre Ponte Preta e São Paulo, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2026, será disputada neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.

A transmissão ao vivo será feita pela Record, CazéTV e HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Ponte Preta x São Paulo

São Paulo 1 x 2 Ponte Preta – Paulistão 2025;

Ponte Preta 2 x 0 São Paulo – Paulistão 2024;

Ponte Preta 1 x 2 São Paulo – Paulistão 2022.

Palpite Ponte Preta x São Paulo – Paulistão 2026: Prognóstico final

O São Paulo entra em campo com clara obrigação de vencer e deve assumir o controle do jogo desde o início. A Ponte Preta, já rebaixada, tende a adotar postura mais defensiva, mas enfrenta limitações técnicas evidentes.

Com maior qualidade individual, elenco mais profundo e motivação competitiva, o Tricolor paulista tem tudo para confirmar o favoritismo. A expectativa é de um jogo com domínio do São Paulo, poucas chances para a Ponte e boas oportunidades ofensivas para Calleri.

Dessa forma, os mercados de vitória do São Paulo, São Paulo vence o primeiro tempo e apenas o Tricolor marca aparecem como os melhores caminhos para apostas neste duelo da última rodada do Paulistão 2026.

E aí, qual é o seu palpite Ponte Preta x São Paulo?

Ponte Preta x São Paulo palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Ponte Preta x São Paulo?

Pela qualidade técnica do elenco, pela necessidade da vitória e pelo contexto da tabela, o São Paulo aparece como amplo favorito para vencer o confronto.

Qual é a situação de Ponte Preta e São Paulo na tabela do Paulistão 2026?

O São Paulo ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos, e precisa vencer para confirmar a classificação. A Ponte é a lanterna, com apenas um ponto, já rebaixada para a Série A2.

Quais são os melhores mercados para apostar em Ponte Preta x São Paulo?

Os mercados de São Paulo vence o primeiro tempo, Calleri marca a qualquer momento e apenas o São Paulo marca na partida surgem como as melhores opções.

