Palpite Palmeiras x São Paulo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palmeiras x São Paulo palpite: O primeiro Choque-Rei da temporada reúne adversários que vivem momentos distintos no Paulistão.

A partida válida pela quinta rodada acontece no sábado, 24 de janeiro, às 18h30, na Arena Barueri, localizada em Barueri, na Grande São Paulo.

O Verdão quer seguir invicto nos clássicos neste começo de temporada. Já o Tricolor busca a vitória para afastar a crise dentro e fora de campo.

Informação Detalhes Jogo Palmeiras x São Paulo Palpite rápido Ambos times marcam não Odds 1.70 na Luva Bet Data e horário Sábado – 24/01 – 18h30 (de Brasília) Estádio Arena Barueri Onde assistir TNT e HBO Max

Palpites Palmeiras x São Paulo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos times marcam não,com odds de 1.70 na Luvabet

Colocar “não” nas apostas de ambos marcam aparece como uma boa opção para este confronto. Três dos últimos quatro clássicos contaram com uma das equipes passando em branco.

Além disso, na casa de apostas Luva Bet, há a possibilidade de aumentar as odds do palpite ao realizar apostas múltiplas.

Palpite 2: Total de gols São Paulo menos de 0.5, com odds de 2.00 na Br4bet

Caso alguma equipe passe em branco, a probabilidade recai sobre o Tricolor. O time não marcou contra o Palmeiras em quatro dos últimos seis clássicos.

Assim, apostas relacionadas a um desempenho ofensivo abaixo do esperado do São Paulo se mostram atrativas no mercado de under/over.

Palpite 3: Total de gols Palmeiras menos de 1.5, com odds de 1.67 na BetMGM

Mesmo vivendo um momento mais positivo, ainda é válido considerar linhas baixas nas apostas para os gols do Palmeiras.

O Verdão venceu por apenas 1 a 0 em seus três primeiros compromissos no Paulistão, e não marcou contra o Novorizontino. Isso faz ser uma boa opção palpites de futebol pouco vistoso novamente.

Odds Palmeiras x São Paulo – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Palpite Palmeiras Empate Palpite São Paulo Luva Bet 1.71 3.21 4.94 Br4Bet 1.72 3.50 4.75 BetMGM 1.72 3.30 4.55

Mais mercados e odds Palmeiras x São Paulo

Palmeiras x São Paulo palpite: Análise do confronto e prognóstico

Palmeiras x São Paulo marca o primeiro Choque-Rei da temporada e, ainda assim, já permite afirmar que os times estão em crise.

O Verdão iniciou o campeonato de forma positiva, mas a fase mudou completamente após a goleada sofrida na última rodada.

Por outro lado, o Tricolor enfrenta uma crise acentuada dentro e fora de campo, necessitando do triunfo para continuar na disputa por uma vaga na próxima fase.

Palpite Palmeiras: Verdão esquece goleada sofrida?

O Palmeiras começou o Paulistão 2026 dando sinais de que deixaria para trás a crise do final de 2025, mas um jogo mudou tudo.

O Verdão conquistou vitórias nos três jogos iniciais do Estadual, incluindo o clássico diante do Santos. O desempenho chamou ainda mais atenção pelo fato de ter sido alcançado com rodízio no elenco.

Só que na última rodada foi goleado por 4 a 0 pelo Novorizontino, um resultado que marca a pior derrota de Abel Ferreira desde que assumiu o clube.

Isso fez a crise retornar ao Allianz Parque, tornando fundamental uma vitória no clássico. Um triunfo contra o rival passaria a mensagem de que o resultado anterior foi apenas um tropeço, e o clube está sim no caminho para um 2026 com títulos.

O problema do Palmeiras faz sua estreia no Brasileirão na quarta-feira seguinte. Vivendo uma situação mais confortável no Paulistão, o treinador português poderia até optar por preservar ainda mais atletas contra o São Paulo, só que a crise instalada deve mudar o planejamento.

Últimos jogos do Palmeiras:

Novorizontino 4 x 0 Palmeiras - Paulistão 2026

Paulistão 2026 Palmeiras 1 x 0 Mirassol - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; Portuguesa 0 x 1 Palmeiras - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; Ceará 1 x 3 Palmeiras - Brasileirão 2025.

Palpite São Paulo: O Tricolor consegue deixar a crise dentro e fora de campo para trás?

O São Paulo enfrentou um início de 2026 bastante complicado. A equipe tricolor começou a temporada somando apenas uma vitória em quatro partidas. Para agravar a situação, um escândalo de corrupção resultou na queda do presidente Julio Casares.

Agora, cabe ao técnico Hernán Crespo lidar com todo esse cenário, especialmente porque o Tricolor corre o risco de ficar fora da próxima fase caso não apresente evolução nas rodadas finais.

Ainda assim, nem tudo é ruim no Morumbi. O São Paulo teve uma boa atuação diante do Corinthians, sofrendo o gol de empate somente nos instantes finais.

Últimos jogos do São Paulo:

São Paulo 2 x 3 Portuguesa - Paulistão 2026

Paulistão 2026 Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; São Paulo 1 x 0 São Bernardo - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; Mirassol 3 x 0 São Paulo - Paulistão 2026;

- Paulistão 2026; Vitória 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2025.

Escalações Palmeiras x São Paulo

Uma possível escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Larson (Andreas Pereira), Mauricio e Allan; Flaco López e Luighi (Vitor Roque).

Técnico: Abel Ferreira;

Abel Ferreira; Esquema mais usado: 4-4-2.

Já o São Paulo pode ir a campo com Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Tapia.

Técnico: Hernán Crespo;

Hernán Crespo; Esquema mais usado: 4-2-3-1.

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo

Palmeiras x São Paulo onde assistir: o duelo terá transmissão da TNT na TV Fechada e pelo HBO Max no streaming.

Últimos confrontos entre Palmeiras x São Paulo

São Paulo 2 x 3 Palmeiras - Brasileirão 2025;

- Brasileirão 2025; Palmeiras 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2025;

- Brasileirão 2025; Palmeiras 1 x 0 São Paulo - Paulistão 2025.

Palpite Palmeiras x São Paulo – Paulistão 2026 – Prognóstico final

Palmeiras x São Paulo promete ser um jogo amarrado, com poucas chances de gol. Mesmo assim, a tendência é do Palmeiras favorito, por jogar em casa e estar em melhor fase.

Este é um jogo que vale apostar nas defesas levando vantagem em relação aos ataques. Colocar um baixo número de gols marcados e até uma equipe saindo de campo zerada tendem a ter mais chance de acerto dado o contexto deste começo de ano.

Mais casas de apostas para palpites Palmeiras x São Paulo

Palmeiras x São Paulo – Perguntas Frequentes

Por que Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão será disputado em Barueri?

O Allianz Parque ainda passa pelo processo de substituição do gramado, o que leva o Palmeiras a mandar suas partidas na Arena Barueri.

Quando o Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque em 2026?

Segundo um comunicado enviado pelo clube, a tendência é que o Palmeiras volte a jogar no seu estádio apenas no final de fevereiro.

Qual é o retrospecto de Palmeiras x São Paulo?

Os dois clubes já se enfrentaram 352 vezes ao longo da história, com 120 triunfos do Palmeiras, 116 vitórias do São Paulo e também 116 empates.

