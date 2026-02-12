Palpite Palmeiras x Guarani: Odds e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Guarani pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o jogo na Arena Barueri

Palmeiras e Guarani se enfrentam neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri-SP, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista 2026.

Já garantido nas quartas de final, o Palmeiras entra em campo buscando confirmar uma das melhores campanhas da primeira fase. O Verdão ocupa atualmente a segunda colocação, com 15 pontos, e ainda tem chances de terminar na liderança geral.

Do outro lado, o Guarani vive situação mais delicada. O Bugre aparece na sexta posição, com 11 pontos, dentro da zona de classificação, mas ainda não está matematicamente garantido nas quartas de final.

Qual será o melhor palpite Palmeiras x Guarani para este confronto decisivo do Paulistão? A seguir, você confere análises detalhadas, estatísticas, odds atualizadas e os melhores mercados para montar seu prognóstico.

Jogo Palmeiras x Guarani Palpite rápido Ambos os times marcam Sim Odds 2.33 na Brazino 777 Data e horário Domingo – 15/02 – 20h30 (de Brasília) Estádio Arena Barueri, Barueri-SP Onde assistir

TNT Sports / HBO Max

Odds atualizadas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.



Confira as ofertas da Brazino 777 e transforme seu palpite Palmeiras x Guarani em uma aposta mais segura.

Palpites Palmeiras x Guarani: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos os times marcam Sim - odds 2.33 na Brazino 777

O mercado de ambos os times marcam aparece como uma das opções mais interessantes para o duelo na Arena Barueri. Mesmo com o favoritismo do Palmeiras, o contexto da partida aponta para um jogo aberto, especialmente pela necessidade do Guarani de buscar o resultado.

O Bugre precisa vencer para não depender de outros resultados. Isso faz com que a equipe adote uma postura mais agressiva, mesmo atuando fora de casa. Do lado palmeirense, o poder ofensivo é um dos pontos fortes.

O time de Abel Ferreira marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos e vem embalado pela vitória no clássico contra o Corinthians,

Palpite 2: Guarani marca mais de 0.5 gols - odds 2.05 na Luvabet

Para quem busca uma alternativa interessante sem depender do desempenho ofensivo completo do Palmeiras, o mercado de Guarani marca ao menos um gol é uma boa pedida. Apesar da derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP na última rodada, o Bugre vinha de uma sequência consistente.

A equipe marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos antes do tropeço mais recente. Além disso, o contexto da última rodada pesa bastante. A tendência é de uma equipe buscando o ataque desde os primeiros minutos.

Palpite 3: Flaco López marca a qualquer momento - odds 2.14 na Br4bet

Artilheiro do Palmeiras no Paulistão e herói da vitória no clássico contra o Corinthians, Flaco López vive grande fase com a camisa alviverde. Com boa presença na área e aproveitamento elevado nas finalizações, Flaco tem sido peça-chave no esquema de Abel Ferreira.

Contra um Guarani que deve se expor defensivamente em busca do resultado, as chances do jogador balançar as redes aumentam consideravelmente. O mercado Flaco marca a qualquer momento é indicado para quem busca uma aposta com bom potencial de retorno.

Odds Palmeiras x Guarani – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Palmeiras Empate Guarani Brazino 777 1.27 5.00 9.40 Luvabet 1.27 4.78 9.52 Br4bet 1.28 4.75 11.00

Odds atualizadas em 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Palmeiras x Guarani

Palpite Palmeiras x Guarani pelo Paulistão 2026: Análise do confronto

O confronto entre Palmeiras e Guarani é um dos mais tradicionais do futebol paulista. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 169 vezes, com vantagem palmeirense: são 84 vitórias do Verdão, contra 39 do Bugre, além de 46 empates.

Jogando como mandante, o Palmeiras amplia ainda mais essa superioridade. Em 87 partidas disputadas na casa alviverde, foram 54 vitórias do Palmeiras, 22 empates e apenas 11 triunfos do Guarani.

No último encontro entre as equipes, válido pelo Paulistão 2025, o Palmeiras venceu fora de casa por 4 a 1, em atuação dominante.

Palpite Palmeiras: Embalo, elenco forte e foco na liderança

O Palmeiras chega para a última rodada embalado por uma vitória importante no clássico contra o Corinthians, fora de casa. O resultado reforçou a solidez defensiva da equipe e mostrou a maturidade do elenco em jogos grandes.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão apresenta equilíbrio entre os setores e conta com um meio-campo qualificado, liderado por Andreas Pereira e Marlon Freitas. A defesa, comandada por Gustavo Gómez e Murilo, segue como uma das mais consistentes.

Mesmo já classificado, o Palmeiras tem como objetivo terminar a fase de grupos com a melhor campanha, garantindo vantagem nas quartas de final.

Últimos jogos do Palmeiras:

Corinthians 0 x 1 Palmeiras – Paulistão 2026;

Palmeiras 5 x 1 Vitória – Brasileirão 2026;

Botafogo-SP 1 x 0 Palmeiras – Paulistão 2026;

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão 2026;

Palmeiras 3 x 1 São Paulo – Paulistão 2026.

Palpite Guarani: Pressão por resultado e postura ofensiva

O Guarani entra em campo pressionado após a derrota em casa para o Botafogo-SP. Apesar disso, a campanha do Bugre no Paulistão é competitiva e mantém a equipe dentro da zona de classificação.

O técnico Matheus Costa aposta em um time organizado, com boa ocupação de espaços no meio-campo e transições rápidas para o ataque. Com a necessidade de vencer, o Guarani deve adotar postura mais agressiva, mesmo diante de um adversário tecnicamente superior.

Últimos jogos do Guarani:

Guarani 0 x 2 Botafogo-SP – Paulistão 2026;

Guarani 1 x 1 Ponte Preta – Paulistão 2026;

Portuguesa 0 x 1 Guarani – Paulistão 2026;

Velo Clube 0 x 1 Guarani – Paulistão 2026;

Guarani 1 x 1 Santos – Paulistão 2026.

Prováveis escalações de Palmeiras x Guarani

Provável escalação do Palmeiras

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Vitor Roque e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Provável escalação do Guarani

Guarani: Mateus Claus; Raphael, Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Lucca.

Técnico: Matheus Costa.

Esquema mais usado: 4-3-3.

Palmeiras x Guarani: Onde assistir ao vivo

A partida entre Palmeiras e Guarani, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2026, será disputada neste domingo (15/02), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri-SP.

A transmissão ao vivo será feita pelos canais TNT Sports e pela plataforma de streaming HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Palmeiras x Guarani

Guarani 1 x 4 Palmeiras – Paulistão 2025;

Guarani 0 x 0 Palmeiras – Paulistão 2023;

Guarani 2 x 0 Palmeiras – Paulistão 2022.

Palpite Palmeiras x Guarani – Paulistão 2026: Prognóstico final

O confronto reúne ingredientes interessantes para apostas, especialmente pelo contraste de objetivos. O Palmeiras, já classificado, busca confirmar o favoritismo e almeja a primeira posição no geral. O Guarani, por sua vez, entra pressionado e precisa do resultado.

A tendência é de um jogo com domínio territorial do Verdão, mas com o Bugre explorando os espaços deixados, principalmente em contra-ataques. Isso abre margem para gols dos dois lados.

Dessa forma, os mercados de ambos os times marcam, Guarani marca ao menos um gol e Flaco López marca a qualquer momento aparecem como as melhores opções para este duelo decisivo do Paulistão 2026.

E aí, qual é o seu palpite Palmeiras x Guarani?

Mais casas de apostas para palpites Palmeiras x Guarani

Palmeiras x Guarani palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Palmeiras x Guarani?

Pelo fator casa, pela qualidade técnica do elenco e pelo retrospecto amplamente favorável no confronto direto, o Palmeiras aparece como favorito para vencer o duelo.

Qual é a situação de Palmeiras e Guarani na tabela do Paulistão 2026?

O Palmeiras ocupa a 2ª colocação, com 15 pontos, e já está classificado para as quartas de final. O Guarani aparece em 6º lugar, com 11 pontos, dentro da zona de classificação, mas ainda não tem a vaga assegurada.

Quais são os melhores mercados para apostar em Palmeiras x Guarani?

Os mercados de ambos os times marcam, Guarani marcar mais de 0.5 gols e Flaco López marcar a qualquer momento surgem como as melhores opções.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados