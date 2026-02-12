NBA All-Star Game palpite: Escalações e Onde Assistir

Palpite NBA All-Star Game, como apostar? Veja as melhores odds, escalações prováveis, estatísticas e onde assistir LeBron James e mais estrelas

Palpites NBA All-Star Game 2026: a cidade de Los Angeles sedia mais uma edição do consagrado Jogo das Estrelas, que traz um formato inédito de confronto.

Neste ano, as lendas dos EUA enfrentam as estrelas do resto do mundo, em um fim de semana que pode reunir LeBron e Kevin Durant contra Luka Doncic e Nikola Jokic.

Além da partida, os clássicos torneio de enterradas e desafio de três pontos integram a programação do NBA All-Star Game 2026, realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro.

E se você quiser aproveitar a festa para começar no mundo das apostas, a Luva Bet oferece duas freebets se você fizer o seu primeiro palpite do ano na casa.





Jogo NBA All Star Game Palpite rápido Vitória do Time Mundo

Odds 1.58 na Luva Bet Data e horário Domingo – 15/02 – 19h (de Brasília) Estádio Intuit Dome (Califórnia) Onde assistir

ESPN/Disney+

Odds compiladas no dia 09/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites All-Star Game: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Time mundo vence a partida, com odds de 1.58 na Luva Bet

Reflexo de uma NBA mais internacional do que jamais se viu ao longo da história, o Time Mundo conta com alguns dos maiores nomes da liga, com ênfase em Nikola Jokic, o extraordinário Victor Wembanyama e Luka Doncic, dos Lakers.

Isso faz com que a seleção internacional seja vista favorita no duelo, mas mesmo assim traz até boas odds nos palpites 1x2.

Números das estrelas do Time Mundo na temporada NBA 25/26:

Luka Doncic: 32 pontos por jogo, 7.8 rebotes e 8.6 assistências;

Victor Wembanyama: 23.9 pontos por jogo, 11.1 rebotes e 2.7 assistências;

Nikola Jokic: 28.9 pontos por jogo, 12.2 rebotes e 10.7 assistências.

Palpite 2: Total de pontos mais de 82.5, com odds de 1.90 na Br4bet

O All Star Game terá um modelo único. Tecnicamente, não será uma partida completa, e sim um mini-torneio com jogos de 12 minutos entre três equipes.

Isso deve diminuir a pontuação, mas não para colocar menos de 83 pontos nas apostas under/over.

A partida é famosa por ser mais um show dos ataques do que das defesas. Além disso, o critério de desempate de cada “mini jogo” será exatamente o diferencial de pontos.

Palpite 3: Total de pontos LeBron James mais de 10.5, com odd sem breve na Multibet

Aos 41 anos de idade, LeBron James já não precisa demonstrar absolutamente nada a quem quer que seja.

Só que ele deve estar incomodado, já que ficou entre os reservas na seleção dos jogadores da competição.

Em 20 aparições no All-Star Game, ele vai querer provar que ainda é um dos melhores em atividade. Talvez não mantenha a média de 21 pontos no evento, mas deve conseguir pelo menos 11, sendo uma boa opção nos seus palpites na NBA.

Números de LeBron James Temporada 25/26:

21.8 pontos por jogo;

5.6 rebotes por jogo;

6.7 assistências por jogo;

50.6% de aproveitamento nos arremessos.

Odds NBA All-Star Game 2026 – Resultado final

Casas de Aposta Palpite Estrelas dos EUA Palpite Time Mundo Luva Bet 2.18 1.58 Br4bet 2.25 1.62 Multibet 2.25 1.62

Odds compiladas no dia 09/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

All-Star Game 2026 palpites: Análise do evento e prognóstico

O NBA All-Star Game traz mudanças em sua estrutura. Em vez de duas equipes simbolizando as conferências Leste e Oeste, o fim de semana das estrelas contará com duelos entre os Estados Unidos (com um time principal e outro de suplentes) contra o Time Mundo (igualmente com uma formação titular e outra de reservas).

Serão quatro partidas curtas de 12 minutos cada, a mesma duração de um quarto de um jogo convencional da NBA. A decisão ocorre após esses quatro confrontos e será disputada entre as duas equipes com melhor desempenho.

Palpite NBA All Star Game: Quem são as estrelas que vão jogar

A equipe de estrelas dos Estados Unidos é separada em dois conjuntos, o titular (USA Stars) e o reserva (USA Stripes).

A formação principal reúne talentos como Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), integrantes do USA Stars.

Em sua 22ª participação em um All-Star Game, LeBron James (Los Angeles Lakers) aparece entre os escolhidos do USA Stripes ao lado de Kevin Durant (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) e Steph Curry (Golden State Warriors), este último ainda incerto em razão de dores no joelho.

Apontado como principal candidato ao título, o Time Mundo conta com atletas como Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

O nosso palpite para o NBA All-Star Game é de partidas intensas e favoritismo do Time Mundo, que reúne atualmente os nomes mais atrativos da liga de basquete norte-americana.

Confira os jogadores que vão participar do All-Star Game da NBA

Time USA Stars:

Scottie Barnes - Toronto Raptors;

Devin Booker - Phoenix Suns;

Cade Cunningham - Detroit Pistons;

Jalen Duren - Detroit Pistons;

Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves;

Chet Holmgren - Oklahoma City Thunder;

Jalen Johnson - Atlanta Hawks;

Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers.

Time USA Stripes:

Jaylen Brown - Boston Celtics;

Jalen Brunson - New York Knicks;

Stephen Curry - Golden State Warriors;

Kevin Durant - Houston Rockets;

LeBron James - Los Angeles Lakers;

Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers;

Donovan Mitchell - Cleveland Cavaliers;

Norman Powell - Miami Heat.

Time Mundo:

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks;

Deni Avdija, Portland Trail Blazers;

Luka Doncic - Los Angeles Lakers;

Nikola Jokic - Denver Nuggets;

Jamal Murray - Denver Nuggets;

Pascal Siakam - Indiana Pacers;

Karl-Anthony Towns - New York Knicks;

Victor Wembanyama - San Antonio Spurs;

NBA All-Star Game palpites: Como será o torneio de enterradas

O All-Star Game promete concentrar todas as atenções da noite de sábado (14), sobretudo pela participação de Jase Richardson, filho do bicampeão da disputa, Jason Richardson, que carrega a responsabilidade de representar o legado do pai no evento principal realizado na arena do Los Angeles Clippers.

No total, quatro atletas estão confirmados na competição, com ênfase em Jaxson Hayes, do Los Angeles Lakers, que vem encantando com enterradas espetaculares nesta primeira metade da temporada.

Carter Bryans (San Antonio Spurs): um dos novos rostos da liga, o jovem foi selecionado no Draft de 2025 e apresenta ótima impulsão e capacidade atlética para as enterradas;

Jaxon Hayes (Los Angeles Lakers): com 2,13 m de altura, o jogador dos Lakers impressiona pelas enterradas acrobáticas em partidas oficiais e é apontado como favorito ao título;

Keshad Johnson (Miami Heat): a jovem promessa do Miami Heat surge como forte candidato a surpresa no torneio de enterradas;

Jase Richardson (Orlando Magic): herdeiro do bicampeão do torneio de enterradas, Jason Richardson, o ágil e ousado Jase promete manter vivo o legado do pai.

Palpite NBA All-Star Game: Damian Lillard no Desafio dos Três Pontos

Primeira atração do All-Star Game no sábado (14), com início previsto para as 19h, o Desafio dos Três Pontos reúne grandes nomes da NBA, como Devin Booker, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray e Norman Powell.

O principal destaque da competição é Damian Lillard, que registra aproveitamento de 44% nos arremessos nesta temporada.

O astro do Portland Trail Blazers conquistou o Desafio dos Três Pontos em duas ocasiões, entre 2023 e 2024, e busca igualar o recorde de três títulos, atualmente dividido entre Larry Bird e Craig Hodges.

Palpite NBA All-Star Game 2026: Onde assistir ao vivo

O All-Star Game da NBA terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e da Disney no streaming.

Últimos resultados do NBA All-Star Game

2025: Time Shaq EUA 41 x 25 Time Chuck Resto do Mundo;

2024: Leste 211 x 186 Oeste;

2023: Time Giannis 184 x 175 Time LeBron.

Mais casas de apostas para o NBA All-Star Game 2026

Perguntas Frequentes - Palpite NBA All-Star Game

Qual será o formato do All-Star Game em 2026?

Em lugar do clássico confronto entre Leste e Oeste, a NBA adotou o modelo Estados Unidos contra o Time Mundo.

O formato conta com três equipes, sendo duas compostas por jogadores norte-americanos e uma formada por atletas internacionais. Os dois finalistas serão definidos por meio de um mini-torneio com quatro jogos de 12 minutos cada.

Como cada jogador é selecionado para o All-Star Game?

São 24 astros, representantes das conferências Leste e Oeste. Os cinco jogadores titulares de cada lado são escolhidos a partir de uma combinação de votos do público, dos atletas e da imprensa. Cada equipe conta ainda com sete reservas.

Quais são os eventos do fim de semana do All-Star Game?

Na sexta-feira são realizados eventos como o Celebrity Game e o Rising Stars. No sábado, acontecem as tradicionais disputas de habilidades, com ênfase no Concurso de Três Pontos e no Slam Dunk Contest. Já no domingo, a programação é encerrada com o NBA All-Star Game 2026.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados