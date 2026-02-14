Palpite Monaco x PSG: Odds e Onde Assistir

Palpite Monaco x PSG, em quem apostar na Champions? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Monaco x PSG: Atual campeão da Champions quer evitar o vexame de ser eliminado nos playoffs contra rival do Campeonato Francês.

O duelo dos playoffs das oitavas de final será disputado na terça-feira, dia 17 de fevereiro, às 17h (de Brasília), no Estádio Luís II, em Mônaco.

O Monaco tenta salvar a temporada indo bem no torneio continental, podendo fazer história ao derrubar um rival local.

Já o PSG quer evitar o vexame de sair cedo da Champions uma temporada após levantar a taça do torneio.

Jogo Monaco x PSG Palpite rápido Dembélé marca gol

Odds 2.14 na Br4bet Data e horário Terça-feira - 17/02 - 17h00 (de Brasília) Estádio Estádio Luís II Onde assistir

HBO Max

Odds compiladas no dia 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Monaco x PSG: Mercados, odds e dicas de aposta - Playoffs da Champions League 2026

Palpite 1: Dembélé marca gol, com odds 2.14 na Br4bet

Nos duelos envolvendo Monaco e PSG, vale muito colocar palpites de futebol muito bem jogado pelo atacante francês.

O rival dos playoffs é a vítima favorita de Dembélé entre as equipes da Ligue 1. Desde que chegou ao PSG, ele marcou seis gols em seis partidas contra o Monaco.

Palpite 2: Vitória ou empate do Monaco, com odds 2.30 na BetMGM

Se você busca palpites na Champions League com um pouco mais de risco, mas também um bom retorno, vale botar uma chance dupla para o Monaco neste jogo.

Apesar da temporada ruim, a equipe do principado joga em casa, já venceu o PSG no Campeonato Francês e deu sinais de melhora na reta final da Champions, enquanto o rival despencou.

Não seria chocante se conseguisse pelo menos um empate na partida de ida.

Palpite 3: Total de gols mais de 3.5, com odds 2.20 na Multibet

O Monaco é o time ideal para quem gosta de palpites grandes no mercado de gols nas apostas under/over.

Metade dos jogos da equipe na fase de Liga da Champions terminaram com pelo menos quatro gols marcados.

Odds Monaco x PSG - Resultado final pela Champions League:

Casas de Aposta Monaco

Empate PSG

Br4bet 5.33 4.25 1.52 BetMGM 5.30 4.25 1.53 Multibet 5.33 4.20 1.48

Odds compiladas no dia 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Monaco x PSG

Monaco x PSG palpite Playoffs da Champions League 2026: Análise do confronto e prognóstico

Monaco x PSG é um confronto entre duas equipes que podem até ter ido para os playoffs das oitavas, mas estão devendo muito na Champions.

A equipe do principado faz uma campanha muito ruim no Campeonato Francês e por pouco não caiu na fase de liga da Champions, mas agora tem uma chance de salvar a temporada.

Já o atual campeão da competição continental não passa nem perto da campanha da temporada 2024/25, com um colapso nas últimas rodadas colocando dúvidas no sonho do bicampeonato.

Palpite Monaco: Equipe do principado salva a temporada?

O torcedor do Monaco não está muito animado com o desempenho da equipe na atual temporada.

O desempenho da equipe do principado caiu muito em comparação com o ano anterior, quando ficou na terceira colocação na Ligue 1.

O clube é apenas o décimo colocado do torneio nacional, o que causou a demissão do técnico Adi Hütter ainda em outubro de 2025.

A situação não é muito melhor na Champions. Foram apenas duas vitórias na fase de liga, sendo apenas o 21º colocado.

Mas nem por isso dá para colocar o Monaco fora da disputa.

Primeiro porque a equipe mostrou ser capaz de peitar equipes tradicionais, empatando com a Juventus, Tottenham e Manchester City.

Segundo porque bateu o PSG no duelo que fizeram no primeiro turno do Francesão.

Para eles, eliminar o rival pode ser o que salve a temporada.

Últimos jogos do Monaco

Nice 0 x 0 Monaco - Campeonato Francês;

Estrasburgo 3 x 1 Monaco - Copa da França;

Monaco 4 x 0 Rennes - Campeonato Francês;

Monaco 0 x 0 Juventus - Champions League;

Le Havre 0 x 0 Monaco - Campeonato Francês.

Palpite PSG: Colapso na fase de liga foi apenas um susto?

O PSG entrou na atual edição da Champions como um dos favoritos, mas não conseguiu nem o top-8 na fase de liga.

O atual campeão europeu até mostrou em alguns momentos a força do seu veloz ataque, vencendo o Barcelona e goleando equipes como o Tottenham e o Bayer Leverkusen.

O problema é que não chegou nem perto desse nível de desempenho nas rodadas finais. Foram três jogos seguidos sem vitórias nas últimas partidas da Champions, fazendo com que a equipe da capital francesa enfrente o rival nos playoffs.

Agora o técnico Luis Enrique quer provar que esta queda foi apenas um lapso. Afinal, o PSG segue forte na briga pelo título francês, e jogadores como Dembélé e Doué seguem como grandes nomes.

Só que precisa mostrar isso em campo. Ser eliminado para um rival local que está em crise seria um vexame para manchar a temporada do clube.

Últimos jogos do PSG

PSG 5 x 0 Marseille - Campeonato Francês;

Estrasburgo 1 x 2 PSG - Campeonato Francês;

PSG 1 x 1 Newcastle - Champions League;

Auxerre 0 x 1 PSG - Campeonato Francês;

Sporting 2 x 1 PSG - Champions League.

Escalações Monaco x PSG

Provável escalação do Monaco

Uma provável escalação do Monaco tem Philipp Kohn, Vanderson, Thilo Kehrer, Christian Mawissa e Caio Henrique; Denis Zakaria, Jordan Teze e Maghnes Akliouche; Ansu Fati, Aleksandr Golovin e Folarin Balogun.

Treinador: Sébastien Pocognoli;

Esquema tático mais usado: 3-4-3.

Provável escalação do PSG

Uma provável escalação do PSG tem Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha e Mbaye; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Treinador: Luis Enrique;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Monaco x PSG onde assistir ao vivo

Monaco x PSG onde assistir: a partida dos Playoffs da Champions League 2026 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming.

Últimos confrontos entre Monaco x PSG

Monaco 1 x 0 PSG - Campeonato Francês 2025/26;

PSG 4 x 1 Monaco - Campeonato Francês 2024/25;

PSG 1 x 0 Monaco - Supercopa da França 2024.

Palpite Monaco x PSG - Playoffs da Champions League 2026 - Prognóstico final

Monaco x PSG é um jogo que promete muita emoção, não só por envolver dois rivais locais como também pela fase recente das equipes.

Tanto o Monaco quanto o PSG passaram por momentos de instabilidade nos últimos meses, fazendo o jogo mais imprevisível, pelo menos quando o assunto é placar final.

Mesmo assim, a campanha das duas equipes na fase de liga aponta para um jogo de muitos gols, favorecendo apostas altas no mercado de over/under e o brilho dos artilheiros das duas equipes.

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2026

Monaco x PSG palpite - Perguntas Frequentes

Quais brasileiros jogam no Monaco?

Os laterais Vanderson e Caio Henrique são titulares na equipe do principado europeu.

O Monaco já jogou final de Champions League?

Sim. A equipe foi finalista da edição de 2003/04 do torneio, sendo batida pelo Porto, de Portugal, na decisão.

Quais são os números de Monaco x PSG?

As duas equipes se enfrentaram 115 vezes na história. Ao todo, são 49 vitórias do Monaco, 37 do PSG e 29 empates.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

