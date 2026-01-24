Palpite Liverpool x Qarabag: Odds e Onde Assistir

Palpite Liverpool x Qarabag pela Champions League 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o duelo em Anfield

Liverpool e Qarabag se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 17h (de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, em partida válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026. O confronto é decisivo para as duas equipes.

Qual será o palpite Liverpool x Qarabag para esta rodada decisiva da Champions? O duelo reúne um Liverpool que busca confirmar a classificação direta às oitavas de final e um Qarabag que tenta assegurar vaga nos playoffs.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite Liverpool x Qarabag.

Jogo Liverpool x Qarabag Palpite rápido Ambos os times marcam Não

Odds 1.60 na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 17h (de Brasília) Estádio Anfield, Liverpool-ING Onde assistir HBO Max

Odds atualizadas em 22/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Liverpool x Qarabag: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos os times marcam Não – odds de 1.60 na Br4bet

O mercado de “ambos os times marcam não” surge como uma das opções mais seguras para este confronto, considerando o favoritismo do Liverpool, o fator casa e a diferença técnica entre as equipes.

Jogando em Anfield, o Liverpool costuma controlar a posse de bola, empurrar o adversário para o campo defensivo e limitar bastante as oportunidades do rival. A tendência é de um jogo com domínio territorial do Liverpool, muitas finalizações do time da casa e poucas chances claras para os visitantes.

Palpite 2: Menos de 1.5 gols no primeiro tempo – odds de 1.75 na BetMGM

Outra alternativa interessante está no mercado de menos de 1.5 gols no primeiro tempo. Apesar do favoritismo do Liverpool, a expectativa é de uma primeira etapa mais controlada, com paciência na troca de passes e busca por espaços na defesa adversária.

Em jogos de última rodada, muitas equipes optam por não se expor excessivamente nos minutos iniciais, evitando erros que possam gerar contra-ataques perigosos. Isso pode fazer com que o placar demore a ser aberto, tornando o mercado de poucos gols na etapa inicial uma boa opção para apostas esportivas.

Palpite 3: Qarabag não marca nenhum gol – odds de 1.66 na Multibet

O mercado de “Qarabag não marca” também aparece como uma escolha coerente, considerando o cenário do confronto e a força defensiva do Liverpool em casa.Com jogadores experientes como Van Dijk e Alisson, a defesa dos Reds costuma ser eficiente.

Além disso, o meio-campo com Mac Allister e Gravenberch oferece bom equilíbrio, dificultando a progressão adversária. Diante desse contexto, a tendência é de um jogo com domínio do time inglês e poucas ações ofensivas do visitante.

Odds Liverpool x Qarabag – Resultado final pela Champions League 2026

Casas de apostas Liverpool Empate Qarabag Br4bet 1.12 7.50 17.00 BetMGM 1.11 9.50 18.00 Multibet 1.11 7.50 15.00

Odds atualizadas em 22/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Liverpool x Qarabag

Palpite Liverpool x Qarabag pela Champions League 2026: Análise do Confronto e Prognóstico

Liverpool e Qarabag nunca se enfrentaram na história, o que torna este duelo inédito. Apesar disso, o contexto do jogo aponta para favoritismo claro da equipe inglesa, principalmente pelo fator casa e pela diferença de investimento entre os clubes.

O Liverpool ocupa atualmente a 4ª colocação, com 15 pontos, e precisa da vitória para garantir classificação direta às oitavas de final. Já o Qarabag aparece em 18º, com 10 pontos, na zona de playoffs, mas ainda depende desta rodada para confirmar a vaga.

Por ser a última rodada, a tendência é de um jogo com intensidade alta, especialmente nos minutos finais, caso o placar esteja apertado. O Liverpool deve assumir o protagonismo desde o início, enquanto o Qarabag tentará sobreviver defensivamente.

Palpite Liverpool: Favoritismo e Controle em Anfield

O Liverpool entra em campo com o objetivo claro de confirmar a vaga direta nas oitavas de final, evitando a necessidade de disputar os playoffs.

A equipe vem de vitória convincente fora de casa contra o Marseille por 3 a 0. Além disso, Anfield segue sendo um dos estádios mais difíceis da Europa para equipes visitantes.

Com jogadores como Salah, Wirtz, Szoboszlai e Ekitiké no setor ofensivo, o Liverpool tem grande capacidade de criação e finalização, além de contar com um meio-campo dinâmico que permite pressão constante no campo adversário.

Últimos jogos do Liverpool:

O. Marseille 0 x 3 Liverpool – Champions League 2025/26;

Liverpool 1 x 1 Burnley – Premier League 2025/26;

Liverpool 4 x 1 Barnsley – Copa da Inglaterra 2025/26;

Arsenal 0 x 0 Liverpool – Premier League 2025/26;

Fulham 2 x 2 Liverpool – Premier League 2025/26.

Palpite Qarabag: Organização e Jogo Reativo Fora de Casa

O Qarabag chega para esta rodada ainda com chances reais de classificação aos playoffs, mas ciente das enormes dificuldades de enfrentar o Liverpool em Anfield.

A equipe do Azerbaijão vem de vitória importante contra o Eintracht Frankfurt, por 3 a 2. No entanto, atuar fora de casa contra um dos gigantes da Europa exige postura muito mais defensiva.

O principal desafio será resistir à pressão inicial do Liverpool e manter o jogo equilibrado pelo maior tempo possível, esperando uma chance pontual para tentar marcar.

Últimos jogos do Qarabag:

Qarabag 3 x 2 E. Frankfurt – Champions League 2025/26;

Zagbie Lubin 1 x 3 Qarabag – Amistoso 2026;

Osijek 1 x 3 Qarabag – Amistoso 2026;

Qarabag 5 x 0 Neftchi Fargona – Amistoso 2026;

FK Gabala 1 x 2 Qarabag – Campeonato Azerbaijano 2025.

Prováveis escalações de Liverpool x Qarabag

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch,Wirtz e Szoboszlai; Salah e Hugo Ekitiké.

Técnico: Arne Slot;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic e Leandro Andrade; Joni Montiel, Zoubir e Camilo Durán.

Técnico: Qurban Qurbanov;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Liverpool x Qarabag: Onde Assistir Ao Vivo

A partida entre Liverpool e Qarabag, pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026, será disputada em Anfield, às 17h (de Brasília).

O jogo terá transmissão da HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Liverpool x Qarabag

As equipes nunca se enfrentaram em competições oficiais.

Palpite Liverpool x Qarabag – Champions League 2026 – Prognóstico final

O confronto entre Liverpool e Qarabag promete ser de forte domínio do time inglês, que deve assumir o controle desde os primeiros minutos e impor ritmo alto para garantir a classificação direta às oitavas de final.

O Qarabag deve adotar postura defensiva, apostando em contra-ataques e bolas paradas, mas terá grandes dificuldades para criar chances claras contra uma defesa experiente e bem organizada.

O cenário aponta para posse de bola amplamente favorável ao Liverpool, grande volume de finalizações e boas chances de vitória sem sofrer gols, o que valoriza os mercados ligados à vitória do mandante e desempenho defensivo.

E aí, qual é o seu palpite Liverpool x Qarabag para esta rodada decisiva da Champions League 2026?

Liverpool x Qarabag – Perguntas Frequentes

O Liverpool garante vaga direta se vencer?

Sim. A vitória assegura a classificação direta às oitavas de final sem necessidade de playoffs.

O Qarabag ainda pode se classificar?

Sim. Com vitória, garante vaga nos playoffs. Em caso de empate ou derrota, depende de outros resultados.

Vale apostar nos mercados de defesa do Liverpool?

Sim. Mercados como “ambos marcam não” e “Qarabag não marca” aparecem como boas opções pelo cenário do jogo.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

