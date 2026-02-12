Palpite Fluminense x Bangu: Odds e Onde Assistir

Palpite Fluminense x Bangu pelo Carioca 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o jogo no Maracanã

Fluminense e Bangu se enfrentam nesta segunda-feira (16/02), às 18h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. O duelo será decidido em jogo único.

Líder do Grupo A na fase de classificação, o Tricolor somou 15 pontos. Jogando no Maracanã, a equipe comandada por Zubeldía busca confirmar o favoritismo e avançar às semifinais.Do outro lado, o Bangu terminou a primeira fase na quarta colocação do Grupo A, com 10 pontos, e entra em campo como azarão.

Qual é o melhor palpite Fluminense x Bangu para este confronto decisivo do Campeonato Carioca 2026? A seguir, você confere análise completa, estatísticas, retrospecto, prováveis escalações, odds atualizadas e os melhores mercados para apostar.

Jogo Fluminense x Bangu Palpite rápido Mais de 2.5 gols no jogo

Odds 1.60 na Luvabet Data e horário Segunda – 16/02 – 18h (de Brasília) Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Onde assistir

Sportv e Premiere

Odds atualizadas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Fluminense x Bangu: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds 1.60 na Luvabet

O mercado de mais de 2.5 gols aparece como a principal sugestão para Fluminense x Bangu, especialmente pelo histórico recente entre as equipes e pelo momento ofensivo do Tricolor.

Quatro dos últimos seis confrontos diretos terminaram com mais de 2.5 gols. Além disso, os três jogos mais recentes entre as equipes tiveram placares elásticos: 3 a 2, 4 a 1 e 5 a 0, reforçando a tendência de partidas movimentadas.

O Fluminense possui um ataque muito eficiente, com média superior a dois gols por jogo no Campeonato Carioca. Já o Bangu apresenta fragilidades na recomposição e costuma sofrer quando enfrenta equipes de maior qualidade técnica.

Palpite 2: Fluminense vence ambos os tempos, com odds 1.60 na Multibet

Outra aposta interessante é no mercado de Fluminense vence ambos os tempos. O Tricolor venceu nove dos últimos dez confrontos contra o Bangu atuando como mandante, e em boa parte deles conseguiu construir vantagem ainda na primeira etapa.

Com elenco superior, mais opções ofensivas e controle da posse de bola, o Fluminense tende a dominar a partida do início ao fim. O técnico Luis Zubeldía costuma armar a equipe de forma agressiva, pressionando alto e buscando abrir o placar cedo..

Palpite 3: Multiresultados Fluminense (1x0, 2x0 ou 3x0), com odds 2.14 na Br4bet

Para quem busca uma aposta com odds mais elevadas, o mercado de multiresultados a favor do Fluminense surge como excelente alternativa. As opções 1x0, 2x0 ou 3x0 cobrem os placares mais prováveis dentro do contexto do jogo.

O Fluminense é amplamente favorito, joga no Maracanã e deve controlar a partida em praticamente todos os aspectos. Além disso, o Bangu apresenta baixo poder ofensivo, o que reduz as chances de o Tricolor sofrer gols ao longo do confronto.

Odds Fluminense x Bangu – Resultado final pelo Carioca 2026

Casas de Aposta Fluminense

Empate Bangu

Multibet 1.22 5.00 11.00 Luvabet 1.17 5.16 13.00 Br4bet 1.22 5.66 12.00

Odds atualizadas em 10/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Fluminense x Bangu

Palpite Fluminense x Bangu pelo Carioca 2026: Análise do confronto

Fluminense e Bangu protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol carioca. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 233 vezes em todas as competições, com ampla vantagem tricolor.

São 147 vitórias do Fluminense, contra 49 triunfos do Bangu, além de 37 empates. Quando o jogo acontece na “casa” do Fluminense, o domínio é ainda mais expressivo: em 133 partidas, foram 90 vitórias tricolores, 25 empates e apenas 18 triunfos do Bangu.

O último encontro entre as equipes aconteceu no Campeonato Carioca 2025, quando o Fluminense venceu por 3 a 2, em partida disputada e com muitos gols, reforçando a superioridade recente do Tricolor.

Palpite Fluminense: favorito, regularidade e força no Maracanã

O Fluminense chega às quartas de final embalado por uma sequência muito positiva. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo jogos do Brasileirão 2026, e demonstra alto nível de organização tática e eficiência ofensiva.

Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor tem como principais pontos fortes a solidez defensiva e a criatividade no meio-campo, especialmente com Paulo Henrique Ganso ditando o ritmo do jogo. No ataque, Savarino, Serna e John Kennedy oferecem mobilidade, velocidade e poder de finalização.

Últimos jogos do Fluminense:

Fluminense 1 x 0 Maricá – Carioca 2026;

Bahia 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 2026;

Botafogo 0 x 1 Fluminense – Carioca 2026;

Fluminense 2 x 1 Grêmio – Brasileirão 2026;

Fluminense 2 x 1 Flamengo – Carioca 2026.

Palpite Bangu: postura defensiva e tentativa de surpreender

O Bangu chega às quartas de final ciente das dificuldades que enfrentará no Maracanã. A equipe alternou bons e maus momentos na fase de classificação, mas conseguiu garantir a vaga entre os quatro primeiros do grupo.

O técnico Flávio Tinoco deve montar um time mais cauteloso, buscando compactação defensiva e explorando bolas paradas e contra-ataques. Ainda assim, o desafio é grande, principalmente diante da qualidade técnica do adversário.

Últimos jogos do Bangu:

Bangu 1 x 1 Boavista – Carioca 2026;

Nova Iguaçu 1 x 2 Bangu – Carioca 2026;

Botafogo 2 x 0 Bangu – Carioca 2026;

Maricá 1 x 2 Bangu – Carioca 2026;

Bangu 0 x 1 Madureira – Carioca 2026.

Prováveis escalações de Fluminense x Bangu

Provável escalação do Fluminense

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Otávio, Martinelli e PH Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía;

Esquema mais utilizado: 4-3-3.

Provável escalação do Bangu

Bangu: Bruno Fernandes; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Mauro Silva, Dioguinho e Walber; Luizinho, Lucas Sibito e Patryck Ferreira.

Técnico: Flávio Tinoco;

Esquema mais utilizado: 4-3-3.

Fluminense x Bangu: Onde assistir ao vivo

A partida entre Fluminense e Bangu, válida pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026, será disputada nesta segunda-feira (16/02), às 18h (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

A transmissão ao vivo será feita pelos canais Sportv e Premiere. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Fluminense x Bangu

Fluminense 3 x 2 Bangu – Carioca 2025;

Fluminense 4 x 1 Bangu – Carioca 2024;

Bangu 0 x 5 Fluminense – Carioca 2023.

Palpite Fluminense x Bangu – Carioca 2026: Prognóstico final

O Fluminense entra em campo com amplo favoritismo e deve assumir o controle da partida desde os primeiros minutos. Com elenco superior, apoio da torcida e ótimo momento, o Tricolor tem tudo para impor seu ritmo e construir uma vitória segura no Maracanã.

O Bangu, mesmo lutando e tentando surpreender, deve encontrar dificuldades para conter o volume ofensivo do adversário. A expectativa é de um jogo movimentado, com chances claras de gol e domínio do Fluminense ao longo dos dois tempos.

Dessa forma, os mercados de mais de 2.5 gols, Fluminense vence ambos os tempos e multiresultados a favor do Tricolor surgem como os melhores caminhos para apostas neste duelo das quartas de final do Campeonato Carioca 2026.

Fluminense x Bangu palpite – Perguntas Frequentes

Quem é o favorito para vencer Fluminense x Bangu?

O Fluminense aparece como amplo favorito, principalmente pelo fator casa, pela melhor campanha na fase de classificação e pela superioridade técnica do elenco.

Qual foi a campanha de Fluminense e Bangu na fase de grupos do Carioca 2026?

O Fluminense terminou como líder do Grupo A, com 15 pontos. Já o Bangu ficou na quarta colocação do mesmo grupo, com 10 pontos.

Quais são os melhores mercados para apostar em Fluminense x Bangu?

Os mercados de mais de 2.5 gols, Fluminense vence ambos os tempos e multiresultados a favor do Fluminense são as melhores opções.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

