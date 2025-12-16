Palpite Flamengo x PSG: Odds, Mercados e Onde Assistir

Palpite Flamengo x PSG, em quem apostar na Copa Intercontinental? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Flamengo x PSG: Rubro-Negro quer conquistar o título mundial contra o gigante francês.

A decisão da Copa Intercontinental será disputada na quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar.

O Fla joga em busca do bi mundial para coroar uma temporada quase perfeita, já os franceses querem a taça inédita, após o vice na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano.

Jogo

PSG x Flamengo Palpite rápido

Ambas equipes marcam não Odds 1.92 na Br4bet Data e Horário Quarta-feira– 15/12 – 14h00 (de Brasília) Estádio: Estádio Ahmad Bin Al Onde assistir:

Globo/ SporTV/ Cazé TV

Odds compiladas no dia 15/12/2025.

Palpites Flamengo x PSG: Mercados, odds e dicas de aposta – Copa Intercontinental 2025

Palpite 1: Ambas equipes marcam não, com odds 1.92 na Br4bet

Apesar de dois ataques poderosos, palpites de futebol com pelo menos uma equipe ficando no zero são interessantes.

O Flamengo vem em grande fase defensiva, fazendo o rival passar em branco em três dos últimos cinco jogos.

No lado do PSG, três dos últimos cinco jogos também tiveram pelo menos um dos lados zerados, com diferença de que foi o ataque francês que não marcou em duas partidas.

Palpite 2: Total de escanteios PSG mais de 5.5, com odds 1.98 na BetMGM

O PSG ainda é um gigante do futebol mundial e deve ter as principais ações ofensivas do jogo. Isso gera uma grande oportunidade nos palpites de escanteio.

A equipe francesa já tem média de 6.3 cantos por jogo, segundo dados do Sofascore. A tendência é que ela consiga pelo menos manter o volume, conseguindo seis na decisão.





Palpite 3: Equipe vencedora da final Flamengo, com odds 3.20 na Multibet

Os europeus podem ser os favoritos, mas a opção de colocar a vitória do Flamengo nos palpites 1x2 não é absurda.

O PSG está em um momento de baixa na temporada, tendo vencido apenas dois dos últimos quatro jogos. Some isso ao fato que eles estão menos motivados do que na Copa do Mundo de Clubes, quando perderam para o Botafogo, e há grandes chances do Fla vencer a partida.

Odds Flamengo x PSG - Resultado final pela Copa Intercontinental:

Casas de Apostas Flamengo Empate PSG Br4bet 4.75 3.60 1.71 BetMGM 1.68 3.80 1.68 Multibet 4.33 3.60 1.69

Odds compiladas no dia 15/12/2025.

Flamengo x PSG palpite Copa Intercontinental 2025: Análise do confronto e prognóstico

Flamengo e PSG se enfrentam para decidir o campeão da Copa Intercontinental de 2025, em um confronto que promete ser um verdadeiro duelo entre gigantes do futebol mundial.

O Rubro-Negro chega à final após dominar o futebol sul-americano ao longo da temporada e busca coroar o excelente trabalho de Filipe Luís com a conquista do título mundial.

Pelo lado francês, o troféu não tem o mesmo significado histórico, mas pode servir como compensação pela perda da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano.

Palpite Flamengo: a defesa garante o título mundial ao Fla?

Para conquistar o título mundial, o Flamengo precisará de uma atuação defensiva irrepreensível. A boa notícia é que o setor vive grande fase, tanto na proteção quanto na contribuição ofensiva.

Defensivamente, o time terminou o ano sem sofrer gols em 53% das partidas, desempenho fundamental para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Como reflexo disso, a equipe foi vazada em apenas dois dos últimos cinco jogos.

No aspecto ofensivo, os zagueiros marcaram 15 gols na temporada, muitos deles em momentos decisivos. Danilo anotou o gol do título da Libertadores, e os dois gols diante do Pyramids também foram feitos por defensores.

Ainda assim, o ataque rubro-negro segue sendo um ponto forte, e a torcida deposita grandes expectativas em Arrascaeta para a decisão. O uruguaio viveu uma das melhores temporadas da carreira, somando 28 gols e 20 assistências pelo Flamengo e pela seleção do Uruguai.

Últimos jogos do Flamengo

Flamengo 2 x 0 Pyramids – Copa Intercontinental;

Cruz Azul 1 x 2 Flamengo – Copa Intercontinental;

Mirassol 2 x 3 Flamengo – Brasileirão 2025;

Flamengo 1 x 0 Ceará – Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 1 Flamengo – Libertadores 2025.

Palpite PSG: franceses conquistam o título que falta?

O PSG chega ao Catar em busca do troféu que ainda não possui em sua história.

A equipe comandada por Luís Enrique conquistou a Champions League na última temporada, mas acabou derrotada pelo Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes.

Agora, os franceses têm a oportunidade de levantar o título no formato mais tradicional do Mundial. No entanto, o momento da equipe é de instabilidade.

O PSG venceu apenas duas das últimas quatro partidas. Pela Champions League, empatou em 0 a 0 com o Athletic Bilbao, equipe de nível médio da Espanha. Já no Campeonato Francês, ocupa a segunda colocação e vem de derrota para um Mônaco que não atravessa boa fase.

Últimos jogos do PSG

Metz 2 x 3 PSG – Campeonato Francês 2025/26;

Athletic Bilbao 0 x 0 PSG – Champions League 2025/26;

PSG 5 x 0 Rennes – Campeonato Francês 2025/26;

Monaco 1 x 0 PSG – Campeonato Francês 2025/26;

PSG 5 x 3 Tottenham – Champions League 2025/26.

Escalações Flamengo x PSG

Provável escalação do Flamengo

Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do PSG

Uma provável escalação do PSG tem Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu (Dembélé) e Kvaratskhelia.

Treinador: Luis Enrique;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Flamengo x PSG onde assistir ao vivo

Flamengo x PSG onde assistir: a final da Copa Intercontinental terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do SporTV na fechada e da Cazé TV no YouTube. Fique atento para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Flamengo x PSG

As duas equipes nunca se enfrentaram na história.

Palpite Flamengo x PSG - Copa Intercontinental 2025 - Prognóstico final

Flamengo x PSG deve ser uma final de Copa Intercontinental muito movimentada, com boas chances de título para os brasileiros.

O Flamengo chega embalado após um fim de ano mágico, contando com a solidez da sua defesa e grande fase de Arrascaeta para levar a taça.

Já o PSG ainda é o favorito, pela força do seu time, mas a oscilação recente, junto com as dúvidas sobre como trata o duelo, fazem com que esta seja uma das finais de Mundial mais equilibradas em tempos recentes.

Mais casas de apostas para palpites Flamengo x PSG

Flamengo x PSG palpite - Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre a Copa Intercontinental e a Copa do Mundo de Clubes?

A Copa Intercontinental é o Mundial “tradicional”, disputado no formato de mata-mata, como acontece há décadas. Já a Copa do Mundo de Clubes teve sua primeira edição em 2025 e será realizada a cada quatro anos, em formato de torneio completo.

Flamengo e PSG têm quantos títulos mundiais?

O Flamengo conquistou o título mundial em 1981. O PSG, por sua vez, ainda não venceu a competição.

Quantas vezes o PSG enfrentou clubes brasileiros?

O PSG só enfrentou um clube brasileiro, na Copa do Mundo de Clubes deste ano, quando foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

