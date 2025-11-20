Palpite Flamengo x Bragantino – Brasileirão: Odds e mercados

Palpite Flamengo x Bragantino, em quem apostar no Brasileirão? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Flamengo x Bragantino: O Flamengo quer manter a invencibilidade como mandante para seguir na briga pelo título nacional. O jogo da 35ª rodada do Brasileirão será disputado no sábado, dia 22 de novembro, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Rubro-Negro quer se manter imbatível como mandante para seguir forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Já a equipe de Bragança Paulista quer consolidar a recuperação após a chegada de Vagner Mancini, sonhando até com vaga na Libertadores.

Jogo Flamengo x Bragantino Palpite rápido Total de gols Flamengo acima de 2.5 Odds 2.24 na Esportes da Sorte Data e horário Sábado - 22/11 - 21h30 (de Brasília) Estádio: Maracanã Onde assistir: Premiere

Odds compiladas no dia 17/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no Brasileirão, mas não sabe por onde começar? Confira esse bônus exclusivo da Esportes da Sorte e concretize seu palpite em Flamengo x Bragantino.

Palpites Flamengo x Bragantino: mercados, odds e dicas de aposta - Brasileirão 2025

Palpite 1: Total de gols Flamengo acima de 2.5, com odds 2.24 na Esportes da Sorte

A melhor opção de palpite para Flamengo x Bragantino envolve os donos da casa emendando muitos gols.

O Flamengo é uma das equipes mais agressivas do Brasileirão quando jogo no Maracanã. Exemplo disso é que marcou pelo menos três gols nas últimas três partidas que fez como mandante no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2: Total de chutes a gol Flamengo mais de 6.5, com odds 1.75 na BetMGM

Este alto volume ofensivo não é refletido apenas nos gols. O Flamengo é uma equipe que cria muitas chances e um ótimo palpite para apostar nas melhores casas de apostas.

Exemplo disso é que o Rubro-Negro tem média de 5.5 chutes certos por jogo, segundo a plataforma Sofascore. Com o jogo sendo decisivo na briga pelo título, a tendência é de ainda mais bolas em direção da meta rival.

Palpite 3: Ambos times marcam sim, com odds 2.30 na Br4bet

O Bragantino começou a dar sinais de recuperação no campeonato, gerando boas alternativas de palpites.

O clube paulista marcou gols nas duas últimas partidas que fez como visitante no Brasileirão. Isso faz com que apostas no mercado de BTTs sejam uma opção interessante.

Odds Flamengo x Bragantino - Resultado final pelo Brasileirão:

Casas de Apostas Flamengo

Empate Bragantino

Esportes da Sorte 1.29 5.47 11.10 BetMGM 1.32 5.25 10.00 Br4bet 1.25

5.33 11.00

Odds compiladas no dia 17/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Flamengo x Bragantino palpite Brasileirão 2025: análise do confronto e prognóstico

Flamengo x Bragantino é uma partida com um claro favorito no Brasileirão 2025.

Afinal, o Rubro-Negro vem sobrando como mandante no campeonato, e precisa vencer para seguir firma na briga pelo título.

No lado paulista, o jogo pode consolidar a recuperação da equipe após a troca no comando técnico, podendo até sonhar com uma vaga na Libertadores da América em caso de vitória.

Palpite Flamengo: Rubro-Negro mantém a dominância como mandante no Brasileirão?

Um dos motivos do Flamengo estar forte na briga pelo título do Brasileirão é que é quase impossível vencê-lo como mandante no campeonato, pelo menos por enquanto.

A equipe do técnico Filipe Luís está invicta em casa no Campeonato Brasileiro. Os números impressionam: são 12 vitórias e cinco empates, com 42 gols marcados e apenas oito sofridos.

E não vai ser agora que a equipe rubro-negra vai tirar o pé. Ela disputa a ponta da tabela ponto a ponto contra o Palmeiras, e não pode nem pensar em tropeçar em casa se quer levantar a taça.

Até porque os jogos fora de casa são complicados. A rivalidade histórica contra o Atlético-MG e o Mirassol, outro mandante invicto do Brasileirão.

Últimos jogos do Flamengo

Sport 1 x 5 Flamengo - Brasileirão 2025;

Flamengo 3 x 2 Santos - Brasileirão 2025;

São Paulo 2 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;

Flamengo 3 x 0 Sport - Brasileirão 2025;

Racing 0 x 0 Flamengo - Libertadores 2025.

Palpite Bragantino: Paulistas consolidam arrancada após troca de comando?

O Bragantino parece outra equipe após demitir Fernando Seabra e colocar Vagner Mancini no comando do time.

Após perder na estreia do novo treinador, a equipe de Bragança Paulista já soma três vitórias consecutivas no campeonato.

Para se ter ideia do tamanho do feito, o clube havia conquistado apenas três vitórias em todo o segundo semestre antes da mudança no banco de reservas.

Essa arrancada fez o Bragantino descartar o risco de rebaixamento, e até sonhar com uma vaga no G-7. Só que para isso vai ter que superar o desafio mais difícil desde a chegada de Mancini.

Últimos jogos do Bragantino

Bragantino 2 x 0 Atlético-MG - Brasileirão 2025;

São Paulo 0 x 1 Bragantino - Brasileirão 2025;

Bragantino 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025;

Bahia 2 x 1 Bragantino - Brasileirão 2025;

Bragantino 0 x 3 Vasco - Brasileirão 2025.

Escalações Flamengo x Bragantino

Provável escalação do Flamengo

Uma provável escalação do Flamengo tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Plata (Bruno Henrique).

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Bragantino

Uma provável escalação do Bragantino tem Cleiton, Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel, Lucas Barbosa, Gustavinho, Jhon Jhon, Eduardo Sasha

Treinador: Vagner Mancini;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Flamengo x Bragantino onde assistir ao vivo

Flamengo x Bragantino onde assistir: a partida da 35ª rodada do Brasileirão terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view e streaming.

Últimos confrontos entre Flamengo x Bragantino

Bragantino 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;

Flamengo 2 x 1 Bragantino - Brasileirão 2024;

Bragantino 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2024.

Palpite Flamengo x Bragantino - Brasileirão 2025 - Prognóstico final

Flamengo x Bragantino é um jogo com a tendência do Flamengo dominar as ações do jogo, dada a força da equipe jogando em casa. Mesmo assim, é necessário ter atenção com o Bragantino, em ascensão no campeonato.

As odds das casas de apostas dão amplo favoritismo ao Flamengo, dado os números da equipe jogando em casa. E você, qual o seu palpite para Flamengo x Bragantino no Brasileirão?

Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2025

Flamengo x Bragantino palpite - Perguntas Frequentes

Por que o Bragantino tem um jogo a menos no Brasileirão?

A equipe de Bragança foi outra afetada pelas mudanças da tabela promovida pela CBF. O jogo contra o Vitória, pela 34ª rodada, foi adiado para melhor gestão do calendário de Atlético-MG e Palmeiras, que estão em finais continentais.

Como foi Flamengo x Bragantino na 16ª rodada do Brasileirão 2025?

O Flamengo venceu por 2 a 1 em Bragança Paulista, com gols de Léo Pereira e Wesley França.

Qual é o histórico de Flamengo x Bragantino?

As duas equipes se enfrentaram 22 vezes na história. Ao todo, são oito vitórias do Flamengo, sete do Bragantino e outros sete empates.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados