Palpite Chelsea x Barcelona: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Chelsea x Barcelona, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Chelsea x Barcelona: Ingleses e espanhóis querem se recuperar dos últimos tropeços para escapar dos playoffs. A partida da 5ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 25 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, no Reino Unido.

Os ingleses querem se recuperar após um tropeço contra o Qarabag na última rodada.

Situação semelhante à vivida pelos espanhóis, que tiveram que suar para buscar um empate contra o Brugge.

Jogo Chelsea x Barcelona Palpite rápido Total de gols Chelsea acima de 1.5 Odds 1.72 na bet365 Data e horário Terça-feira - 25/11 - 17h (de Brasília) Estádio: Stamford Bridge Onde assistir: TNT/HBO Max

Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Chelsea x Barcelona: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Total de gols Chelsea acima de 1.5, com odds 1.72 na bet365

A tendência é de um jogo de múltiplos gols para os donos da casa. O Chelsea marcou dois gols nas últimas duas partidas que fez na Champions, e deve ser agressivo jogando na Inglaterra.

Ajuda ainda que a zaga do Barcelona foi vazada em todos os jogos da competição, levando pelo menos dois tentos em duas partidas.

Palpite 2: Total de chutes a gol Barcelona mais de 4.5, com odds 1.73 na BetMGM

O Barcelona pode até não estar em bom momento na Champions, mas ainda é uma equipe com enorme volume de jogo, tanto que tem a impressionante média de oito finalizações certas por jogo, segundo o Sofascore.

A tendência é que esse número caia jogando fora de casa contra uma grande equipe, mas pelo menos cinco chutes na meta rival é uma previsão plausível, sendo uma excelente aposta Under/Over.

Palpite 3: Estêvão marca gol a qualquer momento, com odds 3.75 na Br4bet.

A joia brasileira vai aos poucos ganhando espaço no Chelsea, e vem mostrando que merece espaço entre os titulares.

Ele começou jogando os últimos dois jogos da Champions, e correspondeu ao marcar gols em ambos. A chance dele escrever mais um capítulo no seu começo de história na Europa é alta.

Odds Chelsea x Barcelona - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Chelsea Empate Barcelona bet365 2.37 3.80 2.70 BetMGM 2.38 4.00 2.75 Br4bet 2.16 4.00 2.71

Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Chelsea x Barcelona palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Chelsea x Barcelona é um jogo entre duas equipes em situações muito semelhantes. E que precisam mostrar mais na Champions.

Os ingleses apenas empataram contra o Qarabag do Azerbaijão, e precisam da vitória para escapar dos playoffs da Champions.

A situação é quase idêntica do lado espanhol, já que o Barcelona só empatou com o Club Brugge, da Bélgica, e também está fora do top-8 da competição.

Palpite Chelsea: Estêvão segue em grande fase pelos ingleses?

O Chelsea não está na situação mais confortável na Champions League.

A equipe de Londres é a 12ª colocada, com sete pontos. Lembrando que apenas os oito primeiros vão direto para as oitavas.

Parte disso se dá pelo tropeço contra o Qarabag. Os erros defensivos fizeram o jogo terminar em 2 a 2 contra um suposto rival mais fraco.

O rival de agora é muito forte, e o Chelsea trabalha para ter força máxima. Cole Palmer se recupera de uma lesão na virilha, e pretende voltar exatamente na Champions.

Se ele não jogar, Estêvão deve ser o titular, e ele não vem decepcionando. O brasileiro marcou gols nas duas últimas rodadas da Champions.

Últimos jogos do Chelsea

Chelsea 3 x 0 Wolverhampton - Premier League;

Qarabag 2 x 2 Chelsea - Champions League;

Tottenham 0 x 1 Chelsea - Premier League;

Wolverhampton 3 x 4 Chelsea - Copa da Liga Inglesa;

Chelsea 1 x 2 Sunderland - Premier League.

Palpite Barcelona: Yamal muda a fase dos catalães na Champions?

O Barcelona não anda encantando na Champions. A equipe catalão passa longe de uma campanha digna do atual campeão espanhol, estando apenas 11ª colocação, com 7 pontos.

Não basta ter perdido para o PSG, a equipe teve que suar para buscar o empate por 3 a 3 contra o Club Brugge, da Bélgica, na última rodada.

Mais um tropeço pode dificultar muito a vida na fase de liga, então o Barcelona conta com mais uma grande atuação de Lamine Yamal. O fenômeno espanhol fez gols nas duas últimas duas rodadas da Champíons.

Últimos jogos do Barcelona

Celta de Vigo 2 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol;

Club Brugge 3 x 3 Barcelona - Champions League;

Barcelona 3 x 1 Elche - Campeonato Espanhol;

Real Madrid 2 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol;

Barcelona 6 x 1 Olympiacos - Champions League.

Escalações Chelsea x Barcelona

Provável escalação do Chelsea

Uma provável escalação do Chelsea tem Robert Sánchez, Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, João Pedro, Estêvão (Cole Palmer), Delap

Treinador: Enzo Maresca;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Barcelona

Uma provável escalação do Barcelona tem Szczesny, Eric García, Ronald Araújo, Cubarsí, Baldé, Fermín López, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski, Yamal, Marcus Rashford

Treinador: Hansi Flick;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Chelsea x Barcelona onde assistir ao vivo

Chelsea x Barcelona onde assistir: a partida da quinta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming.

Últimos confrontos entre Chelsea x Barcelona

Barcelona 3 x 0 Chelsea - Champions League 2017/18;

Chelsea 1 x 1 Barcelona - Champions League 2017/18;

Barcelona 2 x 2 Chelsea - Champions League 2011/12.

Palpite Chelsea x Barcelona - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Chelsea x Barcelona promete ser um jogo duro, com as duas equipes precisando do resultado. Além disso, é um duelo de fenômenos. De um lado Estêvão, do outro Yamal.

As casas com apostas em futebol dão um leve favoritismo aos ingleses, por atuarem em casa. E você, em quem aposta neste duelo de gigantes da Champions League?

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Chelsea x Barcelona palpite - Perguntas Frequentes

Por que Chelsea x Barcelona de 2009 é considerado tão polêmico?

Os torcedores do Chelsea até hoje não perdoam a atuação do árbitro Tom Henning Ovrebo, que deixou de marcar quatro pênaltis na semifinal da Champions daquele ano.

Qual é o histórico de Chelsea x Barcelona?

As duas equipes se enfrentaram 17 vezes na história, com cinco vitórias do Chelsea, seis do Barcelona e outros seis empates.

Estêvão joga contra o Barcelona?

A presença do brasileiro entre os titulares não é certa. Ele ganhou espaço com a lesão de Cole Palmer, mas o clube espera que o inglês volte exatamente contra o Barcelona.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados