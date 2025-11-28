Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Chelsea x Barcelona: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Chelsea x Barcelona - Champions League 2025/26 - 25/11/2025

Palpite Chelsea x Barcelona, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
Atualizado às Autor Luiz Carlos
Autor
Luiz Carlos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Informe Publicitário

Palpite Chelsea x Barcelona: Ingleses e espanhóis querem se recuperar dos últimos tropeços para escapar dos playoffs. A partida da 5ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 25 de novembro, às 17h (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, no Reino Unido. 

Os ingleses querem se recuperar após um tropeço contra o Qarabag na última rodada. 

Situação semelhante à vivida pelos espanhóis, que tiveram que suar para buscar um empate contra o Brugge. 

JogoChelsea x Barcelona
Palpite rápidoTotal de gols Chelsea acima de 1.5
Odds 1.72 na bet365 
Data e horário Terça-feira - 25/11 -  17h (de Brasília)
Estádio:Stamford Bridge 
Onde assistir:TNT/HBO Max 

Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18 

Palpites Chelsea x Barcelona: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Total de gols Chelsea acima de 1.5, com odds 1.72 na bet365

A tendência é de um jogo de múltiplos gols para os donos da casa. O Chelsea marcou dois gols nas últimas duas partidas que fez na Champions, e deve ser agressivo jogando na Inglaterra. 

Ajuda ainda que a zaga do Barcelona foi vazada em todos os jogos da competição, levando pelo menos dois tentos em duas partidas. 

Palpite 2: Total de chutes a gol Barcelona mais de 4.5, com odds 1.73 na BetMGM

O Barcelona pode até não estar em bom momento na Champions, mas ainda é uma equipe com enorme volume de jogo, tanto que tem a impressionante média de oito finalizações certas por jogo, segundo o Sofascore. 

A tendência é que esse número caia jogando fora de casa contra uma grande equipe, mas pelo menos cinco chutes na meta rival é uma previsão plausível, sendo uma excelente aposta Under/Over

Palpite 3: Estêvão marca gol a qualquer momento, com odds 3.75 na Br4bet.

A joia brasileira vai aos poucos ganhando espaço no Chelsea, e vem mostrando que merece espaço entre os titulares. 

Ele começou jogando os últimos dois jogos da Champions, e correspondeu ao marcar gols em ambos. A chance dele escrever mais um capítulo no seu começo de história na Europa é alta. 

Odds Chelsea x Barcelona - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostasChelseaEmpateBarcelona
bet3652.373.802.70
BetMGM2.384.002.75
Br4bet2.164.002.71

Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18 

Chelsea x Barcelona palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico 

Chelsea x Barcelona é um jogo entre duas equipes em situações muito semelhantes. E que precisam mostrar mais na Champions. 

Os ingleses apenas empataram contra o Qarabag do Azerbaijão, e precisam da vitória para escapar dos playoffs da Champions. 

A situação é quase idêntica do lado espanhol, já que o Barcelona só empatou com o Club Brugge, da Bélgica, e também está fora do top-8 da competição. 

Palpite Chelsea: Estêvão segue em grande fase pelos ingleses?

O Chelsea não está na situação mais confortável na Champions League. 

A equipe de Londres é a 12ª colocada, com sete pontos. Lembrando que apenas os oito primeiros vão direto para as oitavas. 

Parte disso se dá pelo tropeço contra o Qarabag. Os erros defensivos fizeram o jogo terminar em 2 a 2 contra um suposto rival mais fraco. 

O rival de agora é muito forte, e o Chelsea trabalha para ter força máxima. Cole Palmer se recupera de uma lesão na virilha, e pretende voltar exatamente na Champions. 

Se ele não jogar, Estêvão deve ser o titular, e ele não vem decepcionando. O brasileiro marcou gols nas duas últimas rodadas da Champions. 

Últimos jogos do Chelsea

  • Chelsea 3 x 0 Wolverhampton - Premier League;

  • Qarabag 2 x 2 Chelsea - Champions League;

  • Tottenham 0 x 1 Chelsea - Premier League;

  • Wolverhampton 3 x 4 Chelsea - Copa da Liga Inglesa;

  • Chelsea 1 x 2 Sunderland - Premier League.

Palpite Barcelona: Yamal muda a fase dos catalães na Champions?

O Barcelona não anda encantando na Champions. A equipe catalão passa longe de uma campanha digna do atual campeão espanhol, estando apenas 11ª colocação, com 7 pontos. 

Não basta ter perdido para o PSG, a equipe teve que suar para buscar o empate por 3 a 3 contra o Club Brugge, da Bélgica, na última rodada. 

Mais um tropeço pode dificultar muito a vida na fase de liga, então o Barcelona conta com mais uma grande atuação de Lamine Yamal. O fenômeno espanhol fez gols nas duas últimas duas rodadas da Champíons.

Últimos jogos do Barcelona 

  • Celta de Vigo 2 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol;

  • Club Brugge 3 x 3 Barcelona - Champions League;

  • Barcelona 3 x 1 Elche - Campeonato Espanhol;

  • Real Madrid 2 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol;

  • Barcelona 6 x 1 Olympiacos - Champions League.

Escalações Chelsea x Barcelona

Provável escalação do Chelsea

Uma provável escalação do Chelsea tem Robert Sánchez, Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, João Pedro, Estêvão (Cole Palmer), Delap

  • Treinador: Enzo Maresca;

  • Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Barcelona

Uma provável escalação do Barcelona tem Szczesny, Eric García, Ronald Araújo, Cubarsí, Baldé, Fermín López, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski, Yamal, Marcus Rashford

  • Treinador: Hansi Flick;

  • Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Chelsea x Barcelona onde assistir ao vivo

Chelsea x Barcelona onde assistir: a partida da quinta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming. 

Últimos confrontos entre Chelsea x Barcelona

  • Barcelona 3 x 0 Chelsea - Champions League 2017/18;

  • Chelsea 1 x 1 Barcelona - Champions League 2017/18;

  • Barcelona 2 x 2 Chelsea - Champions League 2011/12.

Palpite Chelsea x Barcelona - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Chelsea x Barcelona promete ser um jogo duro, com as duas equipes precisando do resultado. Além disso, é um duelo de fenômenos. De um lado Estêvão, do outro Yamal. 

As casas com apostas em futebol dão um leve favoritismo aos ingleses, por atuarem em casa. E você, em quem aposta neste duelo de gigantes da Champions League?

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Chelsea x Barcelona palpite - Perguntas Frequentes

Por que Chelsea x Barcelona de 2009 é considerado tão polêmico?

Os torcedores do Chelsea até hoje não perdoam a atuação do árbitro Tom Henning Ovrebo, que deixou de marcar quatro pênaltis na semifinal da Champions daquele ano. 

Qual é o histórico de Chelsea x Barcelona?

As duas equipes se enfrentaram 17 vezes na história, com cinco vitórias do Chelsea, seis do Barcelona e outros seis empates. 

Estêvão joga contra o Barcelona?

A presença do brasileiro entre os titulares não é certa. Ele ganhou espaço com a lesão de Cole Palmer, mas o clube espera que o inglês volte exatamente contra o Barcelona. 

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

 Artigos relacionados

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar