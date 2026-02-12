Palpite Botafogo x Flamengo: Odds e Onde Assistir

Palpite Botafogo x Flamengo em quem apostar no Cariocão? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Botafogo x Flamengo palpite: Glorioso e Mengão fazem clássico nas quartas de final do Cariocão 2026.

A partida será jogada no domingo, dia 15 de fevereiro, às 17h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Fogão quer espantar o tabu contra o rival para se colocar como um dos favoritos ao título carioca.

Já o Rubro-Negro quer esquecer o drama no começo da temporada e mostrar que ainda é a equipe mais forte do país.

Jogo Botafogo x Flamengo Palpite rápido Ambos times marcam: Não

Odds 1.90 na Br4bet Data e horário Domingo – 15/02 - 17h30 (de Brasília) Estádio Nilton Santos Onde assistir

Globo/Premiere

Odds compiladas no dia 09/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Botafogo x Flamengo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos times marcam não, com odds de 1.90 na Br4bet

O histórico recente do clássico favorece que você coloque o “não” nas apostas de ambos marcam.

Os últimos três Botafogo x Flamengo terminaram com pelo menos um dos lados passando em branco. Em um jogo de mata-mata, mais amarrado, a chance disso se repetir é alta.

Palpite 2: Total de gols mais de 2.5, com odds de 1.81 na Estrela Bet

Mesmo assim, o clássico carioca vem favorecendo palpites com muitos gols nas apostas under/over.

Três dos últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram mais de três gols. Com dois ataques que já provaram ser capazes de brilhar, a chance de uma equipe deslanchar em campo não pode ser desprezada.

Palpite 3: Resultado 1º tempo empate, com odds de 2.20 na Multibet.

Curiosamente, raramente os confrontos estão sendo resolvidos já na primeira etapa. Três dos últimos cinco duelos foram para o vestiário com o placar empatado.

Em um confronto em que cravar um resultado nos palpites 1x2 pode ser difícil, uma alternativa é apostar neste histórico de começos de jogos muito equilibrados.

Odds Botafogo x Flamengo – Resultado final pelo Cariocão 2026

Casas de Aposta Botafogo

Empate Flamengo

Br4bet 4.75 3.60 1.69 Estrela Bet 4.50 3.60 1.69 Multibet 5.00 2.20 2.28

Odds compiladas no dia 09/02/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Botafogo x Flamengo

Botafogo x Flamengo palpite: Análise do confronto e prognóstico

Botafogo x Flamengo é um clássico carioca entre rivais que buscam provar que podem brilhar na temporada.

O Glorioso já teve momentos de brilho, principalmente no ataque, mas precisa encerrar um tabu e superar os problemas defensivos para avançar.

Já o Mengão ainda precisa se firmar em 2026, com mais um tropeço podendo desencadear de vez a crise pelos lados da Gávea.

Palpite Botafogo: Fogão encerra tabu no clássico?

O Botafogo sabe que o clássico tem muito mais significado do que um mata-mata do Campeonato Carioca.

O desempenho contra o Flamengo em 2025 é um dos símbolos da queda de desempenho do Glorioso. A equipe não venceu nenhum dos jogos contra o rival no ano passado, com três derrotas e um empate.

Só que em 2026 a equipe do técnico Martin Anselmi já mostrou ser capaz de acabar com este tabu.

O Fogão foi líder do seu grupo no Cariocão. No Brasileirão, estreou mostrando o poder do seu ataque, com um sonoro 4 a 0 contra o Cruzeiro.

O problema é que a equipe vem vacilando na defesa. Exemplo foi a derrota por 5 a 3 contra o Grêmio.

Contra um Flamengo experiente e com muito talento ofensivo, o Botafogo não vai poder errar se quer encerrar este pequeno tabu incômodo.

Últimos jogos do Botafogo:

Vasco 2 x 0 Botafogo - Cariocão;

Grêmio 5 x 3 Botafogo - Brasileirão;

Botafogo 0 x 1 Fluminense - Cariocão;

Botafogo 4 x 0 Cruzeiro - Brasileirão;

Botafogo 2 x 0 Bangu - Cariocão.

Palpite Flamengo: Mengão acorda na temporada?

Quem esperava um completo domínio do Flamengo em 2026 pode estar começando a mudar de opinião depois do começo da temporada.

O Rubro-Negro somou tropeços no começo do ano. Seja no Brasileirão, que não venceu nas duas primeiras rodadas, seja na derrota da Supercopa do Brasil para o Corinthians.

A situação mais crítica foi no próprio Cariocão. Os jovens do Sub-20 não conseguiram manter a qualidade do time, e o Fla chegou a flertar jogar o “torneio da morte” contra o rebaixamento.

Mas uma goleada na última partida da fase de grupos colocou a equipe nas quartas de final.

Agora, a equipe do técnico Filipe Luís tem a chance de provar que até agora o problema foi apenas a ressaca dos títulos de 2025.

Últimos jogos do Flamengo:

Flamengo 7 x 1 Sampaio Corrêa-RJ - Cariocão;

Internacional 1 x 1 Flamengo - Brasileirão;

Flamengo 0 x 2 Corinthians - Supercopa do Brasil;

São Paulo 2 x 1 Flamengo - Brasileirão;

Fluminense 2 x 1 Flamengo - Cariocão.

Escalações Botafogo x Flamengo

Uma possível escalação do Botafogo tem: Neto; Vitinho, Ponte, Newton, Alex Barboza e Alex Telles; Danilo e Allan; Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral.

Técnico: Martín Anselmi;

Esquema mais usado: 3-5-2.

Já o Flamengo pode ir a campo com Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Paquetá; Pedro.

Técnico: Filipe Luís;

Esquema mais usado: 4-2-3-1.

Botafogo x Flamengo: Onde assistir ao vivo

Botafogo x Flamengo onde assistir: o duelo das quartas de final do Campeonato Carioca terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view e streaming.

Últimos confrontos entre Botafogo x Flamengo

Botafogo 0 x 3 Flamengo - Brasileirão 2025;

Flamengo 0 x 0 Botafogo - Brasileirão 2025;

Flamengo 1 x 0 Botafogo - Cariocão 2025.

Palpite Botafogo x Flamengo – Cariocão 2026 – Prognóstico final

Botafogo x Flamengo é um clássico que tem claro favoritismo do Flamengo, pelo menos se seguir o exemplo de 2025, quando os rubro-negros saíram do duelo invictos.

Mesmo assim, a chance do Fogão mudar a escrita é grande. Apesar de oscilações, começou o ano melhor que o rival.

O Fla, em compensação, precisa provar que ainda pode seguir como a equipe dominante do país, após tropeços que incomodaram a torcida.

Independentemente disso, o histórico recente favorece um jogo de muitos gols, mas, curiosamente, só para um dos lados.

Botafogo x Flamengo – Perguntas Frequentes

Por que Botafogo x Flamengo será no Nilton Santos?

O Botafogo fez a melhor campanha do seu grupo do Cariocão, com isso tem a vantagem de jogar em casa nas quartas.

Há vantagem do empate no mata-mata do Cariocão 2026?

Não. A única vantagem da equipe com melhor campanha é jogar em casa. Em caso de empate a classificação será decidida nos pênaltis.

Qual é o histórico de Botafogo x Flamengo?

As duas equipes se enfrentaram 397 vezes na história, com 120 vitórias do Botafogo, 150 do Flamengo e 127 empates.

