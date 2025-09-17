Bayern de Munique x Chelsea: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Confira palpites, escalações e estatísticas de Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League 2025/26. Veja onde assistir e melhores odds

Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, na Arena de Munique, pela primeira rodada da Champions League 2025/26. O Bayern busca confirmar sua força histórica na competição, enquanto os ingleses querem surpreender e começar bem a campanha.



Para apostar nesse grande confronto europeu, a BetMGM é uma das melhores opções, oferecendo cotações atrativas e ampla cobertura de mercados. A seguir, você confere palpites, estatísticas e dicas exclusivas para Bayern x Chelsea.



Melhores Odds para Bayern x Chelsea na Champions League



Quando falamos em Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League 2025/2026, acompanhar as melhores odds é essencial para aproveitar oportunidades estratégicas.



Seja você fã do time da casa ou torcedor do Chelsea, entender como cada casa de apostas está cotando o confronto ajuda a planejar seus palpites com mais consciência e escolher os mercados mais vantajosos.



A seguir, trazemos uma comparação das odds atualizadas nas principais plataformas confiáveis.

Casa de Apostas Vitória do Bayern Empate Vitória do Chelsea Ambas marcam (sim) BetMGM 1.68 4.50 4.60 1.56 Estrela Bet 1.75 4.00 4.00 1.53 Multibet 1.75 4.00 4.00 1.54 Luva Bet 1.66 3.97 4.07 1.49 Br4Bet 1.75 4.00 4.00 1.55

Os 5 melhores palpites para Bayern x Chelsea



Para o confronto entre Bayern de Munique x Chelsea, selecionamos os 5 melhores palpites com base em desempenho recente, estatísticas de ataque e defesa, e tendências da Champions League.



Esses palpites ajudam a ter uma visão estratégica do jogo e podem servir de guia para quem deseja explorar diferentes mercados, como gols, escanteios e jogadores específicos.

Detalhes dos 5 melhores palpites



Vamos conferir os cinco palpites mais promissores para o duelo Bayern x Chelsea. Aqui, analisamos histórico recente, desempenho das equipes e jogadores-chave, ajudando você a entender por que cada aposta tem boas chances de acontecer.



Palpite 1: Bayern de Munique marca o primeiro gol



O Bayern de Munique tem histórico consistente de abrir o placar, marcando primeiro nos últimos 5 jogos contra o Chelsea.







Isso indica um início agressivo e forte controle da partida, principalmente em casa, na Arena de Munique. Apostar nesse cenário pode ser interessante.







Palpite 2: Vitória do Bayern de Munique



Nos últimos 4 confrontos contra o Chelsea, o Bayern venceu 3 vezes, mostrando superioridade sobre o adversário.







Considerando o desempenho em casa e a fase atual, a tendência é que o time mantenha a consistência e conquiste os 3 pontos neste duelo da Champions League.







Palpite 3: Mais de 2.5 gols no jogo



Em 3 dos últimos 4 jogos do Bayern de Munique diante do Chelsea, o total de gols ultrapassou 2.5, demonstrando a capacidade ofensiva das equipes.







Ou seja, podemos esperar um confronto aberto, o que aumenta a probabilidade de uma partida com muitos gols.







Palpite 4: Ambos os times marcarão SIM



Nos últimos 5 jogos, ambos os times marcaram em 4 deles.







O Chelsea costuma manter presença ofensiva mesmo fora de casa, e o Bayern, apesar de sólido defensivamente, permite alguns espaços. Esse cenário favorece apostas no mercado "ambos marcam".







Palpite 5: Harry Kane marca a qualquer momento



Harry Kane segue como grande artilheiro do Bayern e principal batedor de pênaltis.







Sua capacidade de aproveitar oportunidades e presença constante na área adversária faz dele uma escolha natural para marcar a qualquer momento no jogo.







Outros mercados para apostar em Bayern x Chelsea



Além dos palpites principais, existem diversos outros mercados interessantes para explorar no duelo Bayern x Chelsea. Desde apostas em escanteios e cartões até handicaps e mercados combinados, essas opções permitem diversificar seus palpites e acompanhar o jogo de forma mais estratégica.







Champions League 2025/2026



A Champions League 2025/2026 começa com muita expectativa, marcando a 71ª edição da competição mais importante de clubes da Europa. Esta rodada inaugural já traz confrontos de alto nível, como Bayern de Munique x Chelsea, que podem definir o ritmo de cada equipe na fase de Liga.



A competição segue reunindo os melhores times do continente, e cada ponto é fundamental para avançar rumo às fases eliminatórias. A grande final será disputada no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, prometendo fechar a temporada com um espetáculo memorável.



Próximas partidas pela Champions League 25/26



Bayern de Munique x Chelsea - 17/09/2025 - 16:00;



Pafos x Bayern de Munique - 30/09/2025 - 16:00;



Chelsea x Benfica - 30/09/2025 - 16:00.



Bayern de Munique - O gigante alemão quer a “Orelhuda” pela sétima vez



O Bayern de Munique chega à Champions League 2025/2026 com a ambição de conquistar a “Orelhuda” pela sétima vez em sua história. Na fase atual, o time mantém sua força ofensiva, com grande entrosamento entre os atacantes e meio-campo sólido, além de uma defesa organizada que raramente leva gols em casa.



Entre os destaques da equipe, Kane segue sendo referência no ataque, acompanhado por Luis Díaz e Michael Olise, enquanto Neuer garante segurança no gol. Entre os desfalques, estão o lateral-esquerdo Alphonso Davies e o atacante Jamal Musiala, que se recuperam de lesões graves.



Nos primeiros jogos da atual temporada, o Bayern vem mantendo o ritmo: venceu os últimos quatro jogos, incluindo vitórias contundentes contra adversários fortes, e marcou pelo menos duas vezes em todos os últimos confrontos, mantendo sua reputação de ataque eficaz e eficiente.



Últimos resultados do Bayern de Munique



Augsburg 2 x 3 Bayern de Munique;



Wehen 2 x 3 Bayern de Munique;



Bayern de Munique 6 x 0 RB Leipzig;



Stuttgart 1 x 2 Bayern de Munique;



Grasshopper Club 1 x 2 Bayern de Munique.



Chelsea - Atual campeão mundial quer mostrar sua força na Champions League



O Chelsea chega à Champions League 2025/2026 com o objetivo de reafirmar sua força e mostrar por que é o atual campeão mundial. A equipe busca manter seu padrão competitivo, combinando experiência internacional com jovens talentos promissores, especialmente os reforços brasileiros João Pedro e Estêvão, além do retorno de Andrey Santos de empréstimo.



No elenco, Sanchez segue como destaque no gol, enquanto Palmer e Pedro Neto são peças-chave no ataque. A chegada dos brasileiros João Pedro e Estêvão e o retorno de Andrey Santos dão mais opções ao técnico para variar estratégias e reforçar o meio-campo e o ataque.



Nos primeiros três jogos da Premier League, o Chelsea venceu 2 e empatou 1. Os Blues apresentaram bom desempenho defensivo e um forte poder ofensivo. O time chega à rodada inaugural da Champions preparado para mostrar sua força em Munique e iniciar a campanha na Champions com confiança.



Últimos resultados do Chelsea



Chelsea 2 x 0 Fulham;



West Ham 1 x 5 Chelsea;



Chelsea 0 x 0 Crystal Palace;



Chelsea 4 x 1 Milan;



Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen.











Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico de confrontos entre Bayern de Munique e Chelsea mostra uma clara superioridade dos alemães nos últimos encontros. Embora alguns jogos tenham sido equilibrados, o Bayern costuma levar vantagem, especialmente em partidas decisivas, o que dá contexto para o duelo desta rodada inaugural da Champions League 2025/2026.



Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea - 08/08/2020;



Chelsea 0 x 3 Bayern de Munique - 15/02/2020;



Chelsea 2 x 3 Bayern de Munique - 25/07/2017;



Bayern de Munique 2 x 2 Chelsea - 30/08/2013;



Bayern de Munique 1 x 1 Chelsea - 19/05/2012.



Escalações das equipes para a Champions League

Antes de a bola rolar na Arena de Munique, já dá para ter uma boa ideia de como Bayern de Munique e Chelsea devem se apresentar em campo. Ambos os técnicos contam com elencos fortes e recheados de estrelas, e a expectativa é de um jogo bastante movimentado.



Confira, abaixo, as prováveis escalações para este grande confronto da Champions League.



Bayern de Munique



A provável formação inicial deve ter Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Gnabry; Olise, Díaz e Kane.



Chelsea



Já o provável time titular deve ter Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Estêvão; Gittens, Pedro Neto e João Pedro.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Bayern de Munique marcou primeiro nos 5 últimos duelos contra o Chelsea. Bayern de Munique venceu 3 dos 4 últimos confrontos contra o Chelsea.

Foram marcados mais de 2.5 gols em 3 dos 4 últimos duelos entre as equipes.

Ambos os times marcaram em 4 dos 5 últimos confrontos entre eles.

Harry Kane marcou 6 gols nos últimos 3 jogos pelo Bayern de Munique.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League?



A partida será disputada na Arena de Munique, na Alemanha, no dia 17 de setembro de 2025.



Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea?



O jogo terá transmissão pela HBO Max.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Pelas odds e pelo momento atual, o Bayern de Munique aparece como favorito, mas o Chelsea promete dar muito trabalho com seu elenco renovado.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



