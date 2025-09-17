Bayern de Munique x Chelsea: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Palpite Bayern de Munique x Chelsea – Champions League 2025/2026 – 17/09/2025Confira palpites, escalações e estatísticas de Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League 2025/26. Veja onde assistir e melhores odds
Jogue com responsabilidade | 18+
Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h, na Arena de Munique, pela primeira rodada da Champions League 2025/26. O Bayern busca confirmar sua força histórica na competição, enquanto os ingleses querem surpreender e começar bem a campanha.
Para apostar nesse grande confronto europeu, a BetMGM é uma das melhores opções, oferecendo cotações atrativas e ampla cobertura de mercados. A seguir, você confere palpites, estatísticas e dicas exclusivas para Bayern x Chelsea.
Melhores Odds para Bayern x Chelsea na Champions League
Quando falamos em Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League 2025/2026, acompanhar as melhores odds é essencial para aproveitar oportunidades estratégicas.
Seja você fã do time da casa ou torcedor do Chelsea, entender como cada casa de apostas está cotando o confronto ajuda a planejar seus palpites com mais consciência e escolher os mercados mais vantajosos.
A seguir, trazemos uma comparação das odds atualizadas nas principais plataformas confiáveis.
|Casa de Apostas
|Vitória do Bayern
|Empate
|Vitória do Chelsea
|Ambas marcam (sim)
|BetMGM
|1.68
|4.50
|4.60
|1.56
|Estrela Bet
|1.75
|4.00
|4.00
|1.53
|Multibet
|1.75
|4.00
|4.00
|1.54
|Luva Bet
|1.66
|3.97
|4.07
|1.49
|Br4Bet
|1.75
|4.00
|4.00
|1.55
Os 5 melhores palpites para Bayern x Chelsea
Para o confronto entre Bayern de Munique x Chelsea, selecionamos os 5 melhores palpites com base em desempenho recente, estatísticas de ataque e defesa, e tendências da Champions League.
Esses palpites ajudam a ter uma visão estratégica do jogo e podem servir de guia para quem deseja explorar diferentes mercados, como gols, escanteios e jogadores específicos.
- Bayern de Munique marca o primeiro gol, com odds de 1.53 na Br4bet
- Vitória do Bayern de Munique, com odds de 1.75 na Estrela Bet
- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.52 na Multibet
- Ambos os times marcarão Sim, com odds de 1.49 na Luva Bet
- Harry Kane marca a qualquer momento, com odds de 1.77 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Vamos conferir os cinco palpites mais promissores para o duelo Bayern x Chelsea. Aqui, analisamos histórico recente, desempenho das equipes e jogadores-chave, ajudando você a entender por que cada aposta tem boas chances de acontecer.
Palpite 1: Bayern de Munique marca o primeiro gol
O Bayern de Munique tem histórico consistente de abrir o placar, marcando primeiro nos últimos 5 jogos contra o Chelsea.
>> Aposte com odds de 1.53 na Br4bet
Isso indica um início agressivo e forte controle da partida, principalmente em casa, na Arena de Munique. Apostar nesse cenário pode ser interessante.
Palpite 2: Vitória do Bayern de Munique
Nos últimos 4 confrontos contra o Chelsea, o Bayern venceu 3 vezes, mostrando superioridade sobre o adversário.
>> Aposte com odds de 1.75 na Estrela Bet
Considerando o desempenho em casa e a fase atual, a tendência é que o time mantenha a consistência e conquiste os 3 pontos neste duelo da Champions League.
Palpite 3: Mais de 2.5 gols no jogo
Em 3 dos últimos 4 jogos do Bayern de Munique diante do Chelsea, o total de gols ultrapassou 2.5, demonstrando a capacidade ofensiva das equipes.
>> Aposte com odds de 1.52 na Multibet
Ou seja, podemos esperar um confronto aberto, o que aumenta a probabilidade de uma partida com muitos gols.
Palpite 4: Ambos os times marcarão SIM
Nos últimos 5 jogos, ambos os times marcaram em 4 deles.
>> Aposte com odds de 1.49 na Luva Bet
O Chelsea costuma manter presença ofensiva mesmo fora de casa, e o Bayern, apesar de sólido defensivamente, permite alguns espaços. Esse cenário favorece apostas no mercado "ambos marcam".
Palpite 5: Harry Kane marca a qualquer momento
Harry Kane segue como grande artilheiro do Bayern e principal batedor de pênaltis.
>> Aposte com odds de 1.77 na BetMGM
Sua capacidade de aproveitar oportunidades e presença constante na área adversária faz dele uma escolha natural para marcar a qualquer momento no jogo.
Outros mercados para apostar em Bayern x Chelsea
Além dos palpites principais, existem diversos outros mercados interessantes para explorar no duelo Bayern x Chelsea. Desde apostas em escanteios e cartões até handicaps e mercados combinados, essas opções permitem diversificar seus palpites e acompanhar o jogo de forma mais estratégica.
Champions League 2025/2026
A Champions League 2025/2026 começa com muita expectativa, marcando a 71ª edição da competição mais importante de clubes da Europa. Esta rodada inaugural já traz confrontos de alto nível, como Bayern de Munique x Chelsea, que podem definir o ritmo de cada equipe na fase de Liga.
A competição segue reunindo os melhores times do continente, e cada ponto é fundamental para avançar rumo às fases eliminatórias. A grande final será disputada no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, prometendo fechar a temporada com um espetáculo memorável.
Próximas partidas pela Champions League 25/26
- Bayern de Munique x Chelsea - 17/09/2025 - 16:00;
- Pafos x Bayern de Munique - 30/09/2025 - 16:00;
- Chelsea x Benfica - 30/09/2025 - 16:00.
Bayern de Munique - O gigante alemão quer a “Orelhuda” pela sétima vez
O Bayern de Munique chega à Champions League 2025/2026 com a ambição de conquistar a “Orelhuda” pela sétima vez em sua história. Na fase atual, o time mantém sua força ofensiva, com grande entrosamento entre os atacantes e meio-campo sólido, além de uma defesa organizada que raramente leva gols em casa.
Entre os destaques da equipe, Kane segue sendo referência no ataque, acompanhado por Luis Díaz e Michael Olise, enquanto Neuer garante segurança no gol. Entre os desfalques, estão o lateral-esquerdo Alphonso Davies e o atacante Jamal Musiala, que se recuperam de lesões graves.
Nos primeiros jogos da atual temporada, o Bayern vem mantendo o ritmo: venceu os últimos quatro jogos, incluindo vitórias contundentes contra adversários fortes, e marcou pelo menos duas vezes em todos os últimos confrontos, mantendo sua reputação de ataque eficaz e eficiente.
Últimos resultados do Bayern de Munique
- Augsburg 2 x 3 Bayern de Munique;
- Wehen 2 x 3 Bayern de Munique;
- Bayern de Munique 6 x 0 RB Leipzig;
- Stuttgart 1 x 2 Bayern de Munique;
- Grasshopper Club 1 x 2 Bayern de Munique.
Chelsea - Atual campeão mundial quer mostrar sua força na Champions League
O Chelsea chega à Champions League 2025/2026 com o objetivo de reafirmar sua força e mostrar por que é o atual campeão mundial. A equipe busca manter seu padrão competitivo, combinando experiência internacional com jovens talentos promissores, especialmente os reforços brasileiros João Pedro e Estêvão, além do retorno de Andrey Santos de empréstimo.
No elenco, Sanchez segue como destaque no gol, enquanto Palmer e Pedro Neto são peças-chave no ataque. A chegada dos brasileiros João Pedro e Estêvão e o retorno de Andrey Santos dão mais opções ao técnico para variar estratégias e reforçar o meio-campo e o ataque.
Nos primeiros três jogos da Premier League, o Chelsea venceu 2 e empatou 1. Os Blues apresentaram bom desempenho defensivo e um forte poder ofensivo. O time chega à rodada inaugural da Champions preparado para mostrar sua força em Munique e iniciar a campanha na Champions com confiança.
Últimos resultados do Chelsea
- Chelsea 2 x 0 Fulham;
- West Ham 1 x 5 Chelsea;
- Chelsea 0 x 0 Crystal Palace;
- Chelsea 4 x 1 Milan;
- Chelsea 2 x 0 Bayer Leverkusen.
Melhores plataformas para apostar na Champions League
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O histórico de confrontos entre Bayern de Munique e Chelsea mostra uma clara superioridade dos alemães nos últimos encontros. Embora alguns jogos tenham sido equilibrados, o Bayern costuma levar vantagem, especialmente em partidas decisivas, o que dá contexto para o duelo desta rodada inaugural da Champions League 2025/2026.
- Bayern de Munique 4 x 1 Chelsea - 08/08/2020;
- Chelsea 0 x 3 Bayern de Munique - 15/02/2020;
- Chelsea 2 x 3 Bayern de Munique - 25/07/2017;
- Bayern de Munique 2 x 2 Chelsea - 30/08/2013;
- Bayern de Munique 1 x 1 Chelsea - 19/05/2012.
Escalações das equipes para a Champions League
Antes de a bola rolar na Arena de Munique, já dá para ter uma boa ideia de como Bayern de Munique e Chelsea devem se apresentar em campo. Ambos os técnicos contam com elencos fortes e recheados de estrelas, e a expectativa é de um jogo bastante movimentado.
Confira, abaixo, as prováveis escalações para este grande confronto da Champions League.
Bayern de Munique
A provável formação inicial deve ter Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Gnabry; Olise, Díaz e Kane.
Chelsea
Já o provável time titular deve ter Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Estêvão; Gittens, Pedro Neto e João Pedro.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- Bayern de Munique marcou primeiro nos 5 últimos duelos contra o Chelsea.
- Bayern de Munique venceu 3 dos 4 últimos confrontos contra o Chelsea.
- Foram marcados mais de 2.5 gols em 3 dos 4 últimos duelos entre as equipes.
- Ambos os times marcaram em 4 dos 5 últimos confrontos entre eles.
- Harry Kane marcou 6 gols nos últimos 3 jogos pelo Bayern de Munique.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Bayern de Munique x Chelsea pela Champions League?
A partida será disputada na Arena de Munique, na Alemanha, no dia 17 de setembro de 2025.
Onde assistir Bayern de Munique x Chelsea?
O jogo terá transmissão pela HBO Max.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelas odds e pelo momento atual, o Bayern de Munique aparece como favorito, mas o Chelsea promete dar muito trabalho com seu elenco renovado.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos relacionados
- Palpite Manchester City x Manchester United;
- Palpite Fluminense x Bahia.
- Palpite São Paulo x Botafogo.