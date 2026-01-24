Palpite Barcelona x Copenhagen: Odds e Onde Assistir

Palpite Barcelona x Copenhagen – Champions League – 28/01/2026Palpite Barcelona x Copenhagen pela Champions League 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o duelo no Camp Nou
18+
Barcelona e Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 17h (de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, em partida válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026. O confronto é decisivo para as duas equipes.
Qual será o palpite Barcelona x Copenhagen para esta rodada decisiva da Champions? O duelo reúne um Barcelona que precisa vencer para se classificar diretamente às oitavas de final e um Copenhagen que ainda sonha com vaga nos playoffs.
A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite Barcelona x Copenhagen.
|Jogo
|Barcelona x Copenhagen
|Palpite rápido
|Ambos os times marcam Sim
|Odds
|1.76 na Br4bet
|Data e horário
|Quarta – 28/01 – 17h (de Brasília)
|Estádio
|Camp Nou, Barcelona-ESP
|Onde assistir
|HBO Max
Odds atualizadas em 22/01/2026.
Palpites Barcelona x Copenhagen: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Ambos os times marcam Sim, com odds de 1.76 na Br4bet;
Palpite 2: Mais de 1.5 gols no primeiro tempo, com odds de 1.72 na BetMGM;
Palpite 3: Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 1.90 na Multibet.
Palpite 1: Ambos os times marcam Sim – odds de 1.76 na Br4bet
O mercado de ambos marcam aparece como uma das principais opções para este confronto decisivo. Em três dos últimos quatro jogos do Barcelona, ambas as equipes marcaram. Já o Copenhagen teve o mercado de ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos.
Como o Barcelona precisa vencer para garantir vaga direta às oitavas e o Copenhagen também precisa pontuar para manter chances de classificação aos playoffs, a expectativa é de um jogo com postura ofensiva das duas equipes, favorecendo o cenário de gols para ambos os lados.
Palpite 2: Mais de 1.5 gols no primeiro tempo – odds de 1.72 na BetMGM
Outra opção interessante está no mercado de mais de 1.5 gols no primeiro tempo. Pela necessidade de vitória do Barcelona e também pelo perfil ofensivo da equipe, a tendência é de forte pressão desde os primeiros minutos.
Jogando no Camp Nou, o Barcelona costuma iniciar as partidas com intensidade elevada, posse de bola alta e presença constante no campo ofensivo. Já o Copenhagen não costuma abdicar do ataque, apostando em transições rápidas e bolas longas para surpreender a defesa adversária.
Palpite 3: Raphinha marca a qualquer momento – odds de 1.90 na Multibet
O mercado de Raphinha para marcar a qualquer momento também surge como uma excelente alternativa, considerando o momento do atacante e seu papel fundamental no sistema ofensivo do Barcelona.
Em partidas decisivas, os principais jogadores tendem a ser mais procurados nas jogadas ofensivas, e Raphinha deve ser uma das principais válvulas de escape do time, ou seja, um dos melhores palpites de futebol para este confronto.
Odds Barcelona x Copenhagen – Resultado final pela Champions League 2026
|Casas de apostas
|Barcelona
|Empate
|Copenhagen
|Br4bet
|1.14
|7.50
|14.00
|BetMGM
|1.14
|8.25
|15.00
|Multibet
|1.13
|7.50
|12.00
Odds atualizadas em 22/01/2026.
Mais mercados e odds Barcelona x Copenhagen
Palpite Barcelona x Copenhagen pela Champions League 2026: Análise do Confronto e Prognóstico
Barcelona e Copenhagen se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pela Champions League 2010/11, com uma vitória do Barcelona e um empate. No jogo disputado em Barcelona, o time espanhol venceu por 2 a 0, enquanto na Dinamarca o confronto terminou empatado em 1 a 1.
O Copenhagen já mostrou que pode dificultar partidas contra equipes de maior investimento, especialmente quando consegue explorar contra-ataques. Por outro lado, o Barcelona entra em campo sabendo que a vitória garante vaga direta às oitavas de final.
Por ser a última rodada, o jogo tende a ser intenso, com o Barcelona buscando controlar a posse e acelerar o ritmo, enquanto o Copenhagen deve apostar em transições rápidas e bolas longas para explorar espaços deixados pela defesa adversária.
Palpite Barcelona: Pressão e Força no Camp Nou
O Barcelona entra em campo pressionado pela necessidade de vencer para garantir presença direta nas oitavas de final da Champions League.
Apesar de oscilações, o time catalão chega embalado por boas atuações recentes, especialmente em jogos decisivos, como na Supercopa da Espanha, onde mostrou grande poder ofensivo.
A expectativa é de um Barcelona bastante agressivo desde o início, buscando resolver o confronto ainda no primeiro tempo para administrar a vantagem na etapa final.
Últimos jogos do Barcelona:
Slavia Praga 2 x 4 Barcelona – Champions League 2025/26;
Real Sociedad 2 x 1 Barcelona – La Liga 2025/26;
Racing Santander 0 x 2 Barcelona – Copa do Rei 2025/26;
Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Supercopa da Espanha 2026;
Barcelona 5 x 0 Athletic Bilbao – Supercopa da Espanha 2026.
Palpite Copenhagen: Organização e Busca por Surpresa Fora de Casa
O Copenhagen chega para esta última rodada ainda com chances matemáticas de classificação aos playoffs, mas ciente das dificuldades de enfrentar o Barcelona no Camp Nou.
A equipe dinamarquesa tem mostrado boa organização tática e capacidade ofensiva, mas também apresentou fragilidades defensivas em jogos de maior pressão, especialmente contra equipes que impõem ritmo alto.
O principal desafio será resistir à pressão inicial e manter o jogo equilibrado até o segundo tempo, quando pode explorar o desgaste físico do adversário e apostar em bolas paradas para tentar surpreender.
Últimos jogos do Copenhagen:
Copenhagen 1 x 1 Napoli – Champions League 2025/26;
Sturm Graz 4 x 4 Copenhagen – Amistoso 2026;
Brann 1 x 1 Copenhagen – Amistoso 2026;
Copenhagen 2 x 0 Esbjerg – Copa da Dinamarca 2025;
Villarreal 2 x 3 Copenhagen – Champions League 2025/26.
Prováveis escalações de Barcelona x Copenhagen
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Ronald Araújo e Baldé; Casadó, Dani Olmo e Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
Técnico: Hans-Dieter Flick;
Esquema mais usado: 4-3-3.
Copenhagen:Kotarski; Meling, Pereira, Suzuki e López; Madsen, Claesson, Achouri e Elyounoussi; Dadason e Cornelius.
Técnico: Jacob Neestrup;
Esquema mais usado: 4-4-2.
Barcelona x Copenhagen: Onde assistir ao vivo
A partida entre Barcelona e Copenhagen, válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League, será disputada no Camp Nou, às 17h (de Brasília).
O jogo terá transmissão da HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Barcelona x Copenhagen
Barcelona 2 x 0 Copenhagen – 20/10/2010 – Champions League 2010/11;
Copenhagen 1 x 1 Barcelona – 02/11/2010 – Champions League 2010/11.
Palpite Barcelona x Copenhagen – Champions League 2026 – Prognóstico final
O confronto entre Barcelona e Copenhagen promete ser intenso e decisivo, com o time espanhol assumindo o protagonismo desde os primeiros minutos e buscando impor ritmo alto para garantir a classificação direta.
O Copenhagen deve adotar postura mais reativa, apostando em transições rápidas e bolas longas, mas terá dificuldades para conter a qualidade técnica do ataque catalão durante os 90 minutos.
O cenário aponta para domínio territorial do Barcelona, grande volume de finalizações e boas chances de gol, especialmente ainda no primeiro tempo, o que favorece mercados ligados à gols.
E aí, qual é o seu palpite Barcelona x Copenhagen para esta rodada decisiva da Champions League 2026?
Barcelona x Copenhagen – Perguntas Frequentes
O Barcelona precisa vencer para se classificar direto?
Sim. Apenas a vitória garante vaga direta às oitavas de final, sem necessidade de disputar os playoffs.
O Copenhagen ainda tem chances de classificação?
Sim, mas precisa vencer ou empatar e torcer por uma combinação de resultados para entrar na zona de playoffs.
Vale apostar em mercados de gols de jogadores?
Sim. Raphinha é um dos principais nomes ofensivos do Barcelona e aparece como boa opção no mercado de jogador para marcar a qualquer momento.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.