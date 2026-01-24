Palpite Barcelona x Copenhagen: Odds e Onde Assistir

Palpite Barcelona x Copenhagen pela Champions League 2026. Veja odds, estatísticas, mercados e prognóstico para o duelo no Camp Nou

Barcelona e Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 17h (de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, em partida válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League 2026. O confronto é decisivo para as duas equipes.

Qual será o palpite Barcelona x Copenhagen para esta rodada decisiva da Champions? O duelo reúne um Barcelona que precisa vencer para se classificar diretamente às oitavas de final e um Copenhagen que ainda sonha com vaga nos playoffs.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite Barcelona x Copenhagen.

Jogo Barcelona x Copenhagen Palpite rápido Ambos os times marcam Sim

Odds 1.76 na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 17h (de Brasília) Estádio Camp Nou, Barcelona-ESP Onde assistir HBO Max

Odds atualizadas em 22/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Barcelona x Copenhagen: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos os times marcam Sim – odds de 1.76 na Br4bet

O mercado de ambos marcam aparece como uma das principais opções para este confronto decisivo. Em três dos últimos quatro jogos do Barcelona, ambas as equipes marcaram. Já o Copenhagen teve o mercado de ambos marcam em quatro dos últimos cinco jogos.

Como o Barcelona precisa vencer para garantir vaga direta às oitavas e o Copenhagen também precisa pontuar para manter chances de classificação aos playoffs, a expectativa é de um jogo com postura ofensiva das duas equipes, favorecendo o cenário de gols para ambos os lados.

Palpite 2: Mais de 1.5 gols no primeiro tempo – odds de 1.72 na BetMGM

Outra opção interessante está no mercado de mais de 1.5 gols no primeiro tempo. Pela necessidade de vitória do Barcelona e também pelo perfil ofensivo da equipe, a tendência é de forte pressão desde os primeiros minutos.

Jogando no Camp Nou, o Barcelona costuma iniciar as partidas com intensidade elevada, posse de bola alta e presença constante no campo ofensivo. Já o Copenhagen não costuma abdicar do ataque, apostando em transições rápidas e bolas longas para surpreender a defesa adversária.

Palpite 3: Raphinha marca a qualquer momento – odds de 1.90 na Multibet

O mercado de Raphinha para marcar a qualquer momento também surge como uma excelente alternativa, considerando o momento do atacante e seu papel fundamental no sistema ofensivo do Barcelona.

Em partidas decisivas, os principais jogadores tendem a ser mais procurados nas jogadas ofensivas, e Raphinha deve ser uma das principais válvulas de escape do time, ou seja, um dos melhores palpites de futebol para este confronto.

Odds Barcelona x Copenhagen – Resultado final pela Champions League 2026

Casas de apostas Barcelona Empate Copenhagen Br4bet 1.14 7.50 14.00 BetMGM 1.14 8.25 15.00 Multibet 1.13 7.50 12.00

Odds atualizadas em 22/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Barcelona x Copenhagen

Palpite Barcelona x Copenhagen pela Champions League 2026: Análise do Confronto e Prognóstico

Barcelona e Copenhagen se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pela Champions League 2010/11, com uma vitória do Barcelona e um empate. No jogo disputado em Barcelona, o time espanhol venceu por 2 a 0, enquanto na Dinamarca o confronto terminou empatado em 1 a 1.

O Copenhagen já mostrou que pode dificultar partidas contra equipes de maior investimento, especialmente quando consegue explorar contra-ataques. Por outro lado, o Barcelona entra em campo sabendo que a vitória garante vaga direta às oitavas de final.

Por ser a última rodada, o jogo tende a ser intenso, com o Barcelona buscando controlar a posse e acelerar o ritmo, enquanto o Copenhagen deve apostar em transições rápidas e bolas longas para explorar espaços deixados pela defesa adversária.

Palpite Barcelona: Pressão e Força no Camp Nou

O Barcelona entra em campo pressionado pela necessidade de vencer para garantir presença direta nas oitavas de final da Champions League.

Apesar de oscilações, o time catalão chega embalado por boas atuações recentes, especialmente em jogos decisivos, como na Supercopa da Espanha, onde mostrou grande poder ofensivo.

A expectativa é de um Barcelona bastante agressivo desde o início, buscando resolver o confronto ainda no primeiro tempo para administrar a vantagem na etapa final.

Últimos jogos do Barcelona:

Slavia Praga 2 x 4 Barcelona – Champions League 2025/26;

Real Sociedad 2 x 1 Barcelona – La Liga 2025/26;

Racing Santander 0 x 2 Barcelona – Copa do Rei 2025/26;

Barcelona 3 x 2 Real Madrid – Supercopa da Espanha 2026;

Barcelona 5 x 0 Athletic Bilbao – Supercopa da Espanha 2026.

Palpite Copenhagen: Organização e Busca por Surpresa Fora de Casa

O Copenhagen chega para esta última rodada ainda com chances matemáticas de classificação aos playoffs, mas ciente das dificuldades de enfrentar o Barcelona no Camp Nou.

A equipe dinamarquesa tem mostrado boa organização tática e capacidade ofensiva, mas também apresentou fragilidades defensivas em jogos de maior pressão, especialmente contra equipes que impõem ritmo alto.

O principal desafio será resistir à pressão inicial e manter o jogo equilibrado até o segundo tempo, quando pode explorar o desgaste físico do adversário e apostar em bolas paradas para tentar surpreender.

Últimos jogos do Copenhagen:

Copenhagen 1 x 1 Napoli – Champions League 2025/26;

Sturm Graz 4 x 4 Copenhagen – Amistoso 2026;

Brann 1 x 1 Copenhagen – Amistoso 2026;

Copenhagen 2 x 0 Esbjerg – Copa da Dinamarca 2025;

Villarreal 2 x 3 Copenhagen – Champions League 2025/26.

Prováveis escalações de Barcelona x Copenhagen

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Ronald Araújo e Baldé; Casadó, Dani Olmo e Fermín; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Técnico: Hans-Dieter Flick;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Copenhagen:Kotarski; Meling, Pereira, Suzuki e López; Madsen, Claesson, Achouri e Elyounoussi; Dadason e Cornelius.

Técnico: Jacob Neestrup;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Barcelona x Copenhagen: Onde assistir ao vivo

A partida entre Barcelona e Copenhagen, válida pela última rodada da fase de Liga da Champions League, será disputada no Camp Nou, às 17h (de Brasília).

O jogo terá transmissão da HBO Max. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Barcelona x Copenhagen

Barcelona 2 x 0 Copenhagen – 20/10/2010 – Champions League 2010/11;

Copenhagen 1 x 1 Barcelona – 02/11/2010 – Champions League 2010/11.

Palpite Barcelona x Copenhagen – Champions League 2026 – Prognóstico final

O confronto entre Barcelona e Copenhagen promete ser intenso e decisivo, com o time espanhol assumindo o protagonismo desde os primeiros minutos e buscando impor ritmo alto para garantir a classificação direta.

O Copenhagen deve adotar postura mais reativa, apostando em transições rápidas e bolas longas, mas terá dificuldades para conter a qualidade técnica do ataque catalão durante os 90 minutos.

O cenário aponta para domínio territorial do Barcelona, grande volume de finalizações e boas chances de gol, especialmente ainda no primeiro tempo, o que favorece mercados ligados à gols.

E aí, qual é o seu palpite Barcelona x Copenhagen para esta rodada decisiva da Champions League 2026?

Barcelona x Copenhagen – Perguntas Frequentes

O Barcelona precisa vencer para se classificar direto?

Sim. Apenas a vitória garante vaga direta às oitavas de final, sem necessidade de disputar os playoffs.

O Copenhagen ainda tem chances de classificação?

Sim, mas precisa vencer ou empatar e torcer por uma combinação de resultados para entrar na zona de playoffs.

Vale apostar em mercados de gols de jogadores?

Sim. Raphinha é um dos principais nomes ofensivos do Barcelona e aparece como boa opção no mercado de jogador para marcar a qualquer momento.

Recado do Autor

