Palpite Arsenal x Manchester United: Odds e Onde Assistir

Palpite Arsenal x Manchester United: grande jogo entre times do “Big Six” na parte de cima da tabela da Premier League

A partida acontece na 23ª rodada da Premier League e será disputada no próximo domingo, dia 25 de janeiro, a partir das 13h30, no Emirates, em Londres.

O Arsenal é o atual líder da competição com 50 pontos, e pretende bater o rival United para ficar cada vez mais próximo do sonhado título inglês, feito que não conquista há 22 anos.

Já o Manchester United vem fazendo boa campanha após anos de performances abaixo do esperado, figura em quinto lugar com 35 pontos e vem embalado depois de vitória sobre o rival Manchester City por 2 a 0 em Old Trafford.

Jogo Arsenal x Manchester United Palpite rápido Arsenal e Mais de 2,5 gols Odds 2.30 na Br4bet Data e horário Domingo, 25/01, a partir das 13h30 Estádio Estádio Emirates, Londres Onde assistir ESPN e Disney+

Odds compiladas no dia 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Arsenal x Manchester United: Mercados, odds e dicas de aposta - Premier League

Palpite 1: Arsenal e Mais de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Br4bet

O Arsenal é o líder isolado da Premier League com 50 pontos, sete a mais que o Manchester City, que vem na segunda posição. Além disso, os londrinos ainda não perderam em casa.

Mesmo em um clássico de dois times do "Big Six” inglês, o Arsenal, em casa, é amplo favorito contra o Manchester United. A defesa dos Gunners caiu um pouco de rendimento e por isso acreditamos em uma vitória do Arsenal em jogo com mercado de mais de 2.5 gols.

Palpite 2: Ambos Marcam, com odds de 1.75 na BetMGM

As partidas da Premier League geralmente são muito movimentadas, com as grandes equipes buscando criar oportunidades de gol.

O Arsenal sofreu gol em seis das últimas oito partidas em casa, e o United marcou nas últimas nove partidas fora de casa. A expectativa é de uma partida com gols e o palpite de Ambas Marcam tem muito valor.

Palpite 3: Viktor Gyokeres para marcar gol, com odds de 2.25 na Multibet

O sueco Viktor Gyokeres é um dos destaques da excelente campanha do Arsenal na Premier League e na Champions League.

Titular absoluto, o artilheiro da equipe é um dos candidatos a marcar no clássico contra o Manchester United, em jogo que promete muitos gols.

Odds Arsenal x Manchester United - Resultado final pela Premier League:

Casas de apostas Arsenal Empate Manchester United Br4bet 1.58 4.20 4.75 BetMGM 1.57 3.95

5.70 Multibet 1.55 4.20 4.50

Odds compiladas no dia 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Arsenal x Manchester United

Arsenal x Manchester United palpite Premier League: análise do confronto e prognóstico

Quando times do “Big Six", os seis maiores clubes da Inglaterra, se enfrentam, o país para. E não será diferente para Arsenal e Manchester United no próximo domingo.

Como sempre, a expectativa é de um jogo movimentado e com o time da casa protagonizando as melhores chances em busca da manutenção da liderança. Imperdível!

Palpite Arsenal: em busca da temporada perfeita?

O último título de Premier League do Arsenal foi na temporada 2003-04 e o torcedor londrino está com o grito de campeão entalado na garganta, depois de campanhas que chegaram muito perto da taça.

Líder isolado da Premier League e da fase de liga da Champions League, os comandados de Mikel Arteta buscam manter o foco e a excelente fase contra um perigoso Manchester United.

Últimos jogos do Arsenal

Inter 3 x 1 Arsenal - Champions League;

Forest 0 x 0 Arsenal - Premier League;

Chelsea 2 x 3 Arsenal - Copa da Liga Inglesa;

Portsmouth 1 x 4 Arsenal - Copa da Inglaterra;

Arsenal 0 x 0 Liverpool - Premier League.

Palpite Manchester United: ajudinha para o rival?

O Manchester United é um dos clubes que mais gera expectativa na Inglaterra, seja da torcida ou da imprensa, e depois de algumas temporadas abaixo, o time parece ter encontrado um bom futebol.

Uma vitória contra o poderoso Arsenal pode selar de vez esse novo e bom momento do United, apesar de ajudar o rival Manchester City a encostar nos líderes. O jogo pode ser mais duro do que o mercado acredita.

Últimos jogos do Manchester United

Manchester United 2 x 0 Manchester City - Premier League;

Manchester United 1 x 2 Brighton - Copa da Inglaterra;

Burnley 2 x 2 Manchester United - Premier League;

Leeds 1 x 1 Manchester United - Premier League;

Manchester United 1 x 1 Wolves - Premier League.

Escalações Arsenal x Manchester United

Provável escalação do Arsenal

Uma provável escalação do Arsenal tem Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegard, Zubimendi e Declan Rice; Saka, Trussardi e Viktor Gyokeres.

Treinador: Mikel Arteta;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Manchester United

Uma provável escalação do Manchester United tem Lammens; Dalot, Maguire, Martinez e Luke Shaw; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes, Dorgu e Mbeumo.

Treinador: Michael Carrick;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Arsenal x Manchester United onde assistir ao vivo

Arsenal x Manchester United onde assistir: a partida da 23ª rodada do Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN e da Disney+ no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Arsenal x Manchester United

Manchester United 0 x 1 Arsenal – Campeonato Inglês – 17/08/2025;

Manchester United 1 x 1 Arsenal – Campeonato Inglês – 09/03/2025;

Arsenal 1 x 1 Manchester United – Copa da Inglaterra – 12/01/2025.

Palpite Arsenal x Manchester United - Premier League - Prognóstico final

Arsenal x Manchester United é o jogo mais esperado da 23ª rodada da Premier League e a boa fase dos mandantes será colocada à prova em um difícil confronto contra um rival do "Big Six".

O time londrino é o favorito claro para o jogo, líder e invicto jogando em casa, mas o United pode complicar o jogo, considerando o histórico ofensivo recente como visitante.

Nosso palpite é vitória do Arsenal em uma partida com mais de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Br4bet.

Arsenal x Manchester United palpite - Perguntas Frequentes

Quando termina a temporada da Premier League?

A 38ª rodada, a última, acontece no fim de semana de 25 de maio, portanto, tem ainda mais quatro meses de competição.

Qual é o time com mais títulos da Premier League?

A Premier League foi criada em 1992 e mesmo com um jejum de 12 anos sem vencer a Premier League, o Manchester United é o maior vencedor da história do torneio com 13 títulos.

Quais jogadores brasileiros jogam por Arsenal e Manchester United?

O Arsenal conta com três brasileiros no elenco, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Já o Manchester United conta com o volante Casemiro e o meia-atacante Matheus Cunha.

