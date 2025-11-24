Palpite Arsenal x Bayern de Munique: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Arsenal x Bayern de Munique - Champions League 2025/26 - 26/11/2025Palpite Arsenal x Bayern de Munique, em quem apostar na Champions? Acompanhe tudo sobre os melhores prognósticos, odds e mercados
Palpite Arsenal x Bayern de Munique: Ingleses e alemães fazem duelo de líderes na Champions. A partida da 5ª rodada da fase de liga ocorre na quarta-feira, dia 26 de novembro, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Os ingleses querem vencer para assumir a ponta e confirmar a grande fase na temporada.
Mas para isso precisa superar a equipe alemã, líder do campeonato após superar gigantes continentais.
|Jogo
|Arsenal x Bayern de Munique
|Palpite rápido
|Total de gols Arsenal mais de 1.5
|Odds
|1.97 na Betnacional
|Data e horário
|Quarta-feira - 26/11 - 17h (de Brasília)
|Estádio:
|Emirates Stadium
|Onde assistir:
|HBO Max
Palpites Arsenal x Bayern de Munique: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26
Palpite 1: Total de gols Arsenal mais de 1.5, com odds 1.97 na Betnacional;
Palpite 2: Total de chutes a gol Arsenal mais de 4.5, com odds 2.10 na BetMGM;
Palpite 3: Ambas equipes marcam não, com odds 2.16 na Br4bet.
Palpite 1: Total de gols Arsenal mais de 1.5, com odds 1.97 na Betnacional
O Arsenal vem sobrando na Champions League, e um exemplo disso está no seu ataque. Por isso essa aposta Under/over é uma ótima opção.
A equipe inglesa marcou pelo menos dois gols em todos os jogos que fez na competição. Jogando em casa, deve manter a pressão ofensiva, com chances altas de fazer pelo menos dois tentos.
Palpite 2: Total de chutes a gol Arsenal mais de 4.5, com odds 2.10 na BetMGM
O futebol agressivo do Arsenal acaba gerando muitas chances de gol, tanto que a equipe tem média de 6.8 chutes certos por jogo, segundo a plataforma Sofascore.
O duelo contra o Bayern é mais equilibrado, o que deve derrubar este número, mas a chence de conseguir pelo menos cinco chutes na meta ainda é alta.
Palpite 3: Ambas equipes marcam não, com odds 2.16 na Br4bet
Esta aposta de ambos marcam é um palpite de maior risco, dado o nível das equipes envolvidas, mas há um bom motivo para palpites com o Bayern saindo zerado da Inglaterra.
O Arsenal ainda não sofreu gols nesta edição da Champions League. Jogando em casa, a tendência é que controle a partida, e diminua o risco de ser vazado.
Odds Arsenal x Bayern de Munique - Resultado final pela Champions League:
|Casas de apostas
|Arsenal
|Empate
|Bayern de Munique
|Benacional
|2.21
|3.52
|3.09
|BetMGM
|2.20
|3.60
|3.50
|Br4bet
|2.05
|3.50
|3.25
Arsenal x Bayern de Munique palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico
Arsenal x Bayern de Munique é um promete ser um grande jogo da Champions League, já que envolve dois líderes da fase de liga.
Os ingleses têm uma campanha praticamente perfeita até o momento, e buscam a primeira colocação da tabela.
Quem está lá é exatamente a equipe alemã, que já provou ser candidata ao título ao superar gigantes nesta edição.
Palpite Arsenal: Ingleses seguem com o futebol envolvente?
A torcida do Arsenal tem motivos para se empolgar com a equipe nesta temporada.
O clube vem apresentando um futebol de alta velocidade, que sufoca o adversário. Tanto que é líder da Premier League.
Na Champions, a situação é semelhante. São quatro vitórias até o momento, todas por pelo menos dois gols de vantagem e sem ser vazada. O destaque é a goleada por 4 a 0 contra o Atlético de Madrid.
O duelo vale a liderança da fase de liga para a equipe do técnico Mikel Arteta. Resta a ele saber se vai poder contar com os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, que se recuperam de lesão.
Últimos jogos do Arsenal
Sunderland 2 x 2 Arsenal - Premier League;
Slavia Praha 0 x 3 Arsenal - Champions League;
Burnley 0 x 2 Arsenal - Premier League;
Arsenal 2 x 0 Brighton - Copa da Liga Inglesa;
Arsenal 1 x 0 Crystal Palace - Premier League.
Palpite Bayern de Munique: Harry Kane marca contra o velho rival?
O Bayern vem sobrando na Champions, e nem dá para falar que é por ter uma tabela fácil.
A equipe alemã lidera a fase de liga, vencendo os quatro jogos que fez, sendo que entre eles estão os duelos contra o Chelsea e o PSG.
Só que a tabela reservou uma nova pedreira, e a equipe do técnico Vincent Kompany precisa vencer na Inglaterra se quer manter a primeira colocação na Champions.
Para isso, espera mais uma grande atuação de alguém que conhece bem o Emirates. O Arsenal é a equipe que o atacante Harry Kane mais enfrentou na carreira, tendo marcado 15 gols em 24 jogos contra os londrinos.
Últimos jogos do Bayern de Munique
Union Berlin 2 x 2 Bayern de Munique – Bundesliga;
PSG 1 x 2 Bayern de Munique – Champions League;
Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen – Bundesliga;
FC Köln 1 x 4 Bayern de Munique – Copa da Alemanha;
Borussia M’gladbach 0 x 3 Bayern de Munique – Bundesliga.
Escalações Arsenal x Bayern de Munique
Provável escalação do Arsenal
Uma provável escalação do Arsenal tem Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães (Mosquera), Calafiori, Zubimendi, Declan Rice, Eze, Saka, Gyökeres, Trossard.
Treinador: Mikel Arteta;
Esquema tático mais usado: 4-3-3
Provável escalação do Bayern de Munique
Uma provável escalação do Bayern de Munique tem Neuer, Laimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luis Díaz, Harry Kane
Treinador: Vicent Kompany;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Arsenal x Bayern de Munique onde assistir ao vivo
Arsenal x Bayern de Munique onde assistir: a partida da quinta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming.
Últimos confrontos entre Arsenal x Bayern de Munique
Bayern de Munique 1 x 0 Arsenal – Champions League 2023/24;
Arsenal 2 x 2 Bayern de Munique – Champions League 2023/24;
Arsenal 1 x 5 Bayern de Munique – Champions League 2016/17.
Palpite Arsenal x Bayern de Munique - Champions League 2025/26 - Prognóstico final
Arsenal x Bayern de Munique tem tudo para ser um dos principais jogos desta fase de liga da Champions. As duas equipes chegam brigando pela liderança, com 100% de aproveitamento.
As casas com apostas em futebol colocam os ingleses como favoritos, por atuarem em casa. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?
Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025
Arsenal x Bayern de Munique palpite - Perguntas Frequentes
Qual o histórico de Arsenal x Bayern de Munique?
As duas equipes se enfrentaram 14 vezes na história, com três vitórias do Arsenal, oito do Bayern de Munique e outros três empates.
Harry Kane é torcedor do Arsenal?
O atacante brilhou como jogador do Tottenham, rival do Arsenal, mas em todo jogo em que ele enfrenta o adversário, os torcedores dos Gunners divulgam uma imagem dele vestindo a camisa do clube quando criança.
Como foi o último Arsenal x Bayern de Munique?
O Bayern se classificou nas quartas de final da Champions de 2023/24 ao vencer o Arsenal por 1 a 0 na Alemanha.
Recado do Autor
