Todo mundo está de olho em Al-Qadisiyah x Al Hilal, pela 17ª rodada da Saudi Pro League. O duelo reúne duas das melhores equipes até aqui e será fundamental na disputa pelo título do Campeonato Saudita 2025. Se você também quer se divertir com os melhores mercados nas casas de apostas que pagam rápido, vem conferir todas as minhas dicas para acertar os seus palpites!

Os 5 melhores palpites do jogo — Al-Qadisiyah x Al Hilal



Sabendo de todo o contexto de Al-Qadisiyah x Al Hilal, eu analisei os números dos dois times e separei os melhores 5 mercados para você ter ótimas chances de acertar os seus palpites nas melhores casas de apostas do mundo.



Assim, se você quer palpitar nesse grande duelo, confira a seleção de dicas que elaborei para você se divertir com seus amigos ou até mesmo com a família na hora de fazer suas apostas em Al-Qadisiyah x Al Hilal, pela Saudi Pro League:



Odds para apostar em Al-Qadisiyah x Al Hilal na Saudi Pro League







Mais de 2,5 gols durante a partida



Analisando os números de Al-Hilal e Qadisiya neste começo de temporada, minha primeira dica para você é tentar a sorte no mercado de gols. Caso não haja nenhuma grande surpresa, o placar no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd deve acabar com três gols entre as duas equipes, no mínimo. Ainda que o Al-Qadisiyah não tenha uma média de gols tão alta (1,47 G/J), o ataque de Jorge Jesus garante esse palpite.



Em resumo, ninguém marcou mais que o Al Hilal no Campeonato Saudita, com uma média de 4,1 gols na Saudi Pro League 2024/25. Sendo assim, o time visitante sabe da importância de uma vitória contra um concorrente direto pelo título e deve manter o estilo ofensivo, mesmo jogando fora de casa.



Al Hilal marca mais de 1,5 gols durante a partida



Também seguindo o mesmo raciocínio do primeiro palpite de Al-Qadisiyah x Al Hilal, é bastante lógico tentar a sorte no número de gols marcados pelo elenco de Jorge Jesus. Atual campeão, líder e com o melhor ataque da Saudi Pro League, o Al Hilal apresenta médias muito convidativas envolvendo o número de gols marcados, ainda que jogue como visitante.



Isso visto que o time de Neymar, Mitrovic e Marcos Leonardo tem uma média de 3,75 gols a cada disputa jogando fora de casa. Isso acaba provando que um dos principais elencos do futebol da Arábia Saudita não sente o fato de atuar longe da sua torcida e consegue converter o seu estilo dominante em um alto número de gols também na casa do adversário.



Mais de 18 finalizações durante a partida



As estatísticas de ambos os times levam a crer que Al-Qadisiyah x Al Hilal seja um jogo com muitas ações ofensivas. Com isso, o duelo tem tudo para contar com um alto número de finalizações durante os 90 minutos. Prova disso é que o clube de Jorge Jesus também tem a maior média de chutes da Saudi Pro League, com 17,6 a cada disputa.



Por outro lado, o Al-Qadisiyah só é superado por Al Nassr e Al Ahli em questão de finalizações. O elenco comandado por Míchel tem uma média de 14,5 chutes a cada 90 minutos. Logo, caso não tenhamos grandes surpresas, acredito que o mercado de finalizações possa ser uma boa oportunidade para você apostar nesse duelo decisivo na Saudi Pro League.



Aleksandar Mitrovic marca a qualquer momento



Grande artilheiro da Saudi Pro League na temporada, Aleksandar Mitrovic tem uma média de gols invejável. Prova disso é que os 13 gols do atacante sérvio acaba superando os números de Cristiano Ronaldo, do Al Nassr e Karim Benzema, do Al-Ittihad. O camisa 9 de Jorge Jesus é o principal destaque do poderoso ataque saudita e deve ser titular em Al-Qadisiyah x Al Hilal.



Sendo assim, é muito provável que Mitrovic seja um dos marcadores do confronto no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd. Isso porque a média de gols do centroavante de 30 anos é de, literalmente, 1 bola na rede a cada 90 minutos. Considerando esse retrospecto, acredito que seja um bom negócio apostar no artilheiro do Campeonato Saudita.



Resultado final: Al Hilal



Considerando todo o contexto do jogo entre Al-Qadisiyah x Al Hilal, meu palpite para o resultado final desse grande duelo é uma vitória do líder do Campeonato Saudita 2024/25. Ainda que jogue como visitante, o time de Jorge Jesus tem tudo para superar o seu adversário, que mesmo jogando em casa, deve ter dificuldades para superar o atual campeão nacional.



Esse palpite para Al-Qadisiyah x Al Hilal não considera somente as classificações de ambas as equipes ao longo da temporada 2024/25, mas também o quesito histórico entre dois dos principais elencos da competição. Isso porque o recém-promovido à elite do futebol saudita e mandante no duelo nunca conseguiu superar o maior vencedor da Saudi Pro League.



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Melhores plataformas para apostar na Saudi Pro League







Saudi Pro League — Quem vai parar o time de Jorge Jesus e cia?



Sem dúvidas, a Saudi Pro League tem recebido inúmeros craques da Europa após a chegada de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. No entanto, outro português está dominando o futebol nacional. Isso porque Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, é o atual campeão nacional e está liderando a atual temporada sob o comando do Al Hilal, de Neymar, Renan Lodi e Malcon.



Um dos principais elencos do futebol saudita, o Al Hilal é um dos palpites mais comuns entre os apostadores brasileiros na Saudi Pro League. Em resumo, o atual campeão da Arábia Saudita tem apenas uma derrota na atual temporada e o sistema ofensivo tem um aproveitamento impressionante, mesmo com a ausência de Neymar Jr, sem sequência desde 2023.



Em contrapartida, o Al-Qadisiyah também está fazendo uma grande campanha até o momento. O elenco liderado por Nacho Fernández, Nahitan Nández e Pierre Aubameyang está na 3ª colocação, acima de grandes rivais, como o Al Nassr, de CR7, Anderson Talisca e outros craques. Até por isso, o confronto direto promete muito e você encontra os melhores palpites entre Al-Qadisiyah x Al Hilal!



Tabela de classificações da Saudi Pro League







Al-Qadisiyah — A grande surpresa da Saudi Pro League



Mesmo que nunca tenha sido campeão do Campeonato Saudita, o Al-Qadisiyah é um dos grandes candidatos na briga com o Al Hilal em 2025. Comandados por Míchel, no clube desde a última temporada, os sauditas se reforçaram com grandes nomes do futebol mundial após o título da segunda divisão nacional em 2023/24.



Já neste começo de 2024/25, a equipe tem conseguido um dos melhores aproveitamentos do primeiro turno. Ao total, são 15 partidas, com 10 vitórias, um empate e quatro derrotas na Saudi Pro League. Ainda que tenha marcado 22 gols no campeonato nacional, uma média de 1,47 por duelo, a defesa é a menos vazada entre todos os rivais, com apenas 9 gols marcados (0,6 G/J).



De modo geral, o trabalho de Míchel coloca o Al-Qadisiyah como um forte adversário para o Al Hilal, contando principalmente com a força dos seus torcedores no Estádio Prince Mohamed Bin Hahd. Vale destacar que o técnico espanhol conta com duas possíveis baixas para o grande duelo: Saif Rashad, com problemas musculares, e Ibrahim Mohannashi, com um desconforto.



Últimos resultados do Al-Qadisiyah



Al Kholood 0 x 3 Al-Qadisiyah — Saudi Pro League;



Al Taawoun 0 x 3 Al-Qadisiyah — King’s Cup of Champions;



Al-Qadisiyah 0 x 3 Al Taawoun — Saudi Pro League;



Al-Wehda 0 x 3 Al-Qadisiyah — Saudi Pro League;



Al-Orobah x Al-Qadisiyah — Saudi Pro League.



Al Hilal — Jorge Jesus quer o bicampeonato da Arábia Saudita



Maior vencedor da história da Saudi Pro League, com 19 títulos, o Al Hilal tem um elenco recheado com protagonistas do futebol mundial nas últimas temporadas. Prova disso é que, além de Neymar Jr, Bono, João Cancelo, Koulibaly, Rúben Neves e Mitrovic são os grandes destaques sob o comando de Jorge Jesus, que está em sua segunda temporada no clube.



O plantel de craques aumentou desde a última conquista, segue dando liga e tem números impressionantes em 2024/25. Isso porque o Al Hilal tem 26 jogos, com 21 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Além disso, os árabes marcaram incríveis 80 gols (uma média de 3,07 por jogo), enquanto o sistema defensivo foi superado em apenas 25 oportunidades (0,96 por duelo).



Sabendo do aproveitamento invejável do atual campeão nacional, é inegável apontar o Al Hilal como palpite para você jogar nas plataformas para apostar com Pix. Tendo isso em vista, vale reforçar que apenas Neymar Jr não está disponível para o confronto, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O camisa 10, inclusive, não continua no clube e pode voltar ao Brasileirão em breve.

Últimos resultados do Al Hilal



Al Hilal 3 x 2 Al Raed — Saudi Pro League;



Al Hilal 2 (1) x 2 (3) Al-Ittihad Jeddah — King’s Cup of Champions;



Al-Orobah 0 x 5 Al Hilal — Saudi Pro League;



Al Hilal 9 x 0 Al Fateh — Copa da Liga;



Al Hilal 4 x 1 Al-Wehda — Saudi Pro League.



Próximos jogos do Al-Qadisiyah e Al Hilal







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Se você quer dar um palpite para Al-Hilal x Qadisiya com grandes chances de sucesso, é necessário estudar o confronto entre as duas equipes. Isso porque o retrospecto pode ser fundamental para entender a rivalidade entre os dois clubes.



Em resumo, são 20 jogos entre os clubes, com 15 vitórias do Al Hilal e outros cinco empates. Já em relação ao saldo de gols, o Al-Qadisiay marcou em 13 oportunidades, enquanto o Al Hilal tem 38 gols no histórico.



Antes de dar o seu pitaco no jogo da Saudi Pro League, confira os últimos cinco resultados entre Al-Qadisiyah x Al Hilal:

Al Hilal 1 x 0 Al-Qadisiyah — 20/03/2021;



Al-Qadisiyah 1 x 3 Al Hilal — 21/12/2020;



Al Hilal 4 x 1 Al-Qadisiyah — 12/02/2019;



Al-Qadisiyah 0 x 2 Al Hilal — 02/11/2018;



Al-Qadisiyah 0 x 1 Al Hilal — 16/03/2018.



Escalações das equipes para a Saudi Pro League



Antes de você escolher o seu palpite para Al-Qadisiyahj x Al Hilal, é extremamente importante relembrar os desfalques das duas equipes e entender quais serão as prováveis escalações de ambas as equipes. Confira os prováveis times que devem entrar em campo na 17ª rodada da Saudi Pro League:

Al-Qadisiyah — Técnico: Míchel



Koen Casteels;



Mohammed Abu Al Shamat;



Jehad Thakri;



Nacho Fernández;



Gastón Álvarez;



Ezequiel Fernández;



Cameron Puertas;



Iker Almena;



Pierre Aubameyang;



Julián Quiñones;



Turki Al-Ammar.



Al Hilal — Técnico: Jorge Jesus



Yassine Bono;



João Cancelo;



Kalidou Koulibaly;



Ali Al-Bulayhi;



Renan Lodi;



Rúben Neves;



Nasser Al-Dawsari;



Malcom;



Sergej Milinkovic-Savic;



Salem Al Dawsari (Aleksandar Mitrovi);



Marcos Leonardo.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Antes de apostar nessa grande partida da Saudi Pro League, recomendo que você analise muito bem o contexto e as estatísticas de Al-Qadisiyah x Al Hilal. Só assim você poderá entender o momento de cada uma das equipes antes do jogo. Por isso, separei para você algumas das principais informações para você saber antes de palpitar. Veja abaixo:

O Al-Qadisiyah nunca venceu o Al Hilal em toda a história da Saudi Pro League. São 15 vitórias do maior campeão do futebol saudita e outros cinco empates (o último aconteceu em 2017 e acabou em 1 x 1);



Recém-promovido ao Campeonato Saudita, após o título da segunda divisão, o defesa do Al-Qadisiay surge como um ótimo palpite. Atualmente, o 3º colocado tem a defesa menos vazada entre todos os clubes do futebol saudita, mas tem sofrido gols contra grandes adversários;



O Al Hilal tem o melhor desempenho ofensivo entre todos os times da Saudi Pro League. Ao total, o time comandado por Jorge Jesus marcou 48 gols em 15 partidas, com uma média de 3,2 gols anotados a cada 90 minutos;



Artilheiro da Saudi Pro League e do Al Hilal, Aleksandar Mitrovi tem 13 gols marcados e segue como o principal atacante do futebol nacional. O jogador da Seleção da Sérvia tem uma média de um gol a cada confronto e supera os números de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.



Dica do autor



Outro grande destaque ofensivo do Al Hilal é o brasileiro Marcos Leonardo. Ex-jogador do Santos e do Benfica, o centroavante tem ótimos números atuando pelo futebol saudita. Prova disso é que o atleta de 21 anos tem oito gols marcados em 771 minutos em campo (cerca de 8,6 partidas disputadas).



Sabendo disso, recomendo considerar o brasileiro em um dos mercados ofensivos, como número de finalizações ou até mesmo para marcar a qualquer momento, como a chance perfeita para você acertar um palpite em Al-Qadisiyah x Al Hilal. Além da média de 0,96 gol a cada 90 minutos, Marcos Leonardo tem sido importante para Jorge Jesus, com a mesma média de conversão das finalizações que o artilheiro Mitrovic.



Outra recomendação é apostar em mercados complementares aos meus palpites, como ambas as equipes marcam. Mesmo que o Al-Qadisiyah não marque muitos gols, a defesa do Al Hilal costuma ser vazada e o confronto tem tudo para um placar onde ambos os times, com grandes campanhas no torneio, acabem anotando os seus gols.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Al-Qadisiyah x Al Hilal pela Saudi Pro League?



O jogaço entre Al-Qadisiyah x Al Hilal será disputado no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, e será um dos jogos mais importantes da 17ª rodada na disputa pelo título saudita.



Onde assistir Al-Qadisiyah x Al Hilal?



Se você quer acompanhar todas as emoções de Al-Qadisiyah x Al Hilal, estas são as seguintes opções de transmissão: Band (TV aberta), Band Sports (TV fechada), Band.com.br e Band play (plataformas digitais) e GOAT e Esporte na Band (YouTube).



Qual é o time favorito para vencer a partida?



Não é segredo que o Al Hilal, de Jorge Jesus, é o grande favorito para vencer o Al-Qadisiyah e outros adversários da Saudi Pro League. Mesmo com grandes jogadores no time rival, como Pierre Aubameyang e Nacho Fernández, o atual campeão nacional tem tudo para exercer a sua superioridade e vencer um concorrente direto jogando fora de casa.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente