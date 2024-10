Se você gosta de aumentar a adrenalina e a emoção das partidas fazendo uma aposta esportiva, chegou o momento de conhecer e saber que a NossaBet é confiável. A plataforma, que é uma das caçulas no território brasileiro, vem ganhando espaço entre os apostadores e viu o tráfego do seu site aumentar 500% nos últimos dois meses, por ser uma das melhores casas de apostas novas.



Neste artigo de review NossaBet, vou te passar todas as informações sobre a operadora e compartilhar como tem sido a minha experiência nesta plataforma que foi desenvolvida especialmente para o público brasileiro.



A NossaBet é confiável?



Apesar do pouco tempo de atividade no país, a NossaBet é confiável. Prova disso é que a operadora já solicitou e pagou a licença de operação no mercado brasileiro, antes mesmo de possuir uma clientela consolidada. Esta atitude ousada só pode vir de uma casa de apostas com clara consciência da qualidade do serviço que vai prestar aos apostadores.



A casa de apostas investe em tecnologias avançadas para a segurança dos dados, com certificado SSL que protege dados financeiros e pessoais enviados na hora do cadastro ou das transações financeiras dentro da plataforma NossaBet Brasil.



A plataforma de apostas NossaBet paga de verdade?



Assim como todos os apostadores, com certeza você tem uma grande preocupação com o recebimento dos valores ganhos, principalmente hoje em dia, com uma infinidade de novas e desconhecidas casas de apostas.



Apesar de ser uma justa preocupação, você pode ficar tranquilo porque a NossaBet paga mesmo! A minha experiência de saque dentro da operadora foi incrivelmente rápida e, em menos de 30 minutos, o Pix já havia caído na minha conta do banco.







Pontos positivos



Variedade de modalidades esportivas e mercados: você vai encontrar qualquer tipo de aposta que queira fazer. Enquanto escrevo este artigo, a plataforma tem mais de 3.300 mercados disponíveis em 26 diferentes modalidades esportivas;



você vai encontrar qualquer tipo de aposta que queira fazer. Enquanto escrevo este artigo, a plataforma tem mais de 3.300 mercados disponíveis em 26 diferentes modalidades esportivas; Ampla variedade de bônus e promoções: além do bônus de boas-vindas, você encontra diversas outras promoções fixas e outras que surgem para competições ou eventos específicos;



além do bônus de boas-vindas, você encontra diversas outras promoções fixas e outras que surgem para competições ou eventos específicos; Variedade nos meios de atendimento ao cliente: a operadora disponibiliza chat, e-mail, Telegram e atendimento telefônico.



Pontos negativos



Não possui app: a NossaBet apostas ainda não possui app para os usuários;



a NossaBet apostas ainda não possui app para os usuários; Não possui variedade de métodos de pagamento: o Pix é o único método disponível tanto para depósitos quanto para saques;



o Pix é o único método disponível tanto para depósitos quanto para saques; Odds mínimas do rollover do bônus é alta: a odd mínima de 2.00 para o rollover do bônus de boas-vindas está acima da média da concorrência.



Comprometimento com o Jogo Responsável



A NossaBet é confiável e sabe que existem pessoas que passam do ponto em relação ao volume financeiro prejudicial e o tempo investido nas apostas esportivas. Por isso, ela apoia o jogo responsável e seguro. Além das informações disponibilizadas no site para todos que precisam de ajuda, ela possui algumas ferramentas de controle, conforme a tabela abaixo:



Limite de depósito Sim Limite de aposta Não Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus e promoções NossaBet



A NossaBet é uma das casas de apostas com bônus no registro que acredita na conquista do público brasileiro através de promoções. A estratégia é possibilitar que o apostador passe um tempo de qualidade conhecendo todos os benefícios e vantagens de utilizar a plataforma.



Conheça algumas das promoções de apostas esportivas disponíveis no momento:



Bônus de boas-vindas



Para começar a conhecer a plataforma, ela disponibiliza 100% de bônus no seu primeiro depósito de até R$ 500. Este é um importante auxílio para que você possa fracionar sua banca e fazer várias apostas diferentes.



Para ter direito ao bônus, você precisa fazer um depósito mínimo de R$ 20. O rollover é de 12x o valor do depósito + bônus, com odds mínimas de 2.00, e você tem um prazo de 30 dias para poder cumprir este rollover com tranquilidade.



30% de bônus de segunda a quinta



Durante o mês de outubro, você vai receber 30% de bônus até R$ 150 semanalmente. Para ativar o bônus semanal, basta você fazer um depósito mínimo de R$ 20 para apostar em esportes na plataforma. O rollover é de 7x o valor do depósito + bônus, com odds mínimas de 1.80 e você tem um prazo de 7 dias para cumprir o rollover.

Cashback total no Brasileirão



Nesta promoção, a NossaBet Brasil vai te devolver 100% do valor perdido caso o placar da partida seja 0×0. Este cashback é aplicado a apostas nos seguintes mercados: Placar Exato, Intervalo/Final, Nº Exato de Gols, Primeiro Gol, Último Gol e Jogador Marcará a Qualquer Momento.



Combinadas Potencializadas de e-Sports



Se você gosta de apostar nas competições de futebol virtual, essa é uma boa oportunidade de receber um boost nas premiações. Para as apostas combinadas realizadas no pré jogo, a operadora acrescenta entre 3% e 60% de premiação no seu boletim de apostas, de acordo com a quantidade de palpites dentro do seu boletim de apostas.







Como se cadastrar na NossaBet? - Passo a passo do registro



Acesse o site oficial: no seu navegador, vá ao site da NossaBet Apostas e clique no botão “Criar Conta”, situado no canto superior direito da página;

Preencha seus dados pessoais e de contato: informe seu CPF, nome completo e data de nascimento, e-mail e telefone;

Defina um login e senha: decida qual será seu nome de usuário e senha para acessar a plataforma;

Confirme a inscrição: clique no botão “Criar Conta” e pronto. Já pode começar a fazer seus palpites.







5 passos para apostar na NossaBet



Após realizar a criação da conta, você já está apto a fazer as primeiras apostas. O melhor caminho para colocar seus palpites de maneira ágil é através do passo a passo descrito abaixo:



1. Faça o primeiro depósito



Como depositar na NossaBet



Após se cadastrar e realizar o login na conta, localize o botão “depositar”;



Defina o método de depósito (no momento, apenas Pix está liberado);



Insira o valor que deseja depositar;



Copie o código ou QR code do Pix;



Vá ao site do seu banco e efetue o Pix.



2. Entre na seção de esportes



No menu principal da página inicial, selecione a opção de apostas esportivas localizada na parte superior da página, do lado esquerdo.



3. Defina o evento



Escolha a modalidade esportiva ou diretamente a competição, através do menu lateral, do lado esquerdo da página.



4. Defina o seu palpite



Após escolher a partida que você quer palpitar, analise todos os mercados disponíveis e escolha o que você tem mais conhecimento para fazer sua aposta.



5. Defina o valor



Insira o valor no boletim de apostas e clique sobre o botão “Confirmar Aposta”.



6. Acompanhe o jogo ao vivo



Pronto! Agora é só acompanhar a partida e torcer para seu palpite ser vencedor! Não esqueça de verificar se o streaming da NossaBet está transmitindo a partida.



nossabet Crédito: divulgação

Apostar agora na NossaBet

Apostas esportivas na NossaBet



Apesar de oferecer outros produtos, neste review NossaBet sobre apostas esportivas você vai perceber que o esporte é o carro-chefe da operadora. O catálogo de modalidades esportivas conta com mais de 25 esportes, centenas de competições e milhares de eventos esportivos diariamente.



Futebol - Maior variedade de competições e eventos



Se a aposta esportiva é o principal produto da operadora, o futebol é a principal modalidade dentro da gama de esportes oferecidos. Existem competições nacionais de 52 diferentes países por todo o mundo, desde a desconhecida Liga Premier de Zanzibar até as mais conhecidas, como a Premier League da Inglaterra e a La Liga espanhola.



Basquete - Da NBA até a Liga Universitária Americana



No basquete, a oferta de competições também é bastante ampla. Neste momento, existem mercados para 26 ligas nacionais, além de uma dezena de competições entre equipes europeias e a maior cobertura do esporte no país mais tradicional do basquete, os EUA.



Além da pré-temporada e temporada da NBA e WNBA, você também pode palpitar na Liga Universitária, que é muito forte, mas pouco conhecida, coberta apenas pelas melhores casas de apostas do mundo.



Tênis - As melhores odds nos ATPs e WTAs



As competições mais importantes do mundo estão presentes na seção de tênis da NossaBet. O grande destaque nesta seção é que as odds são superiores às da concorrência, o que significa que a comissão cobrada pela operadora é, de fato, mais baixa.



Apenas a título de exemplo, coloco abaixo uma tabela que mostra a diferença nas odds de uma partida pré-jogo do WTA 1000 de Wuhan:



Casas de apostas Coris Gauff Marta Kostyuk NossaBet 1.32 3.50 Betnacional 1.30 3.30 F12.Bet 1.30 3.30

E-Sports - Aposte em todas as modalidades!



Os e-Sports são, literalmente, uma grande aposta da NossaBet. Antenada no crescimento dos esportes virtuais entre o público brasileiro, a plataforma entrou de cabeça neste mundo e disponibiliza uma enorme variedade de modalidades e competições para todos os tipos de gosto.



Com mais de 200 eventos disponíveis neste momento, você encontra as seguintes modalidades para fazer suas apostas:



Counter Strike



League of Legends



Valorant



Dota 2



Rainbow Six



Starcraft 1, 2 e 3



Kings of Glory



Arena of Valor



Mobile Legends







Os métodos de pagamento na NossaBet são confiáveis? - Depósitos a partir de R$ 20



O método de pagamento da NossaBet é confiável! No momento, tem apenas o Pix disponível, o que pode desagradar a uma parte dos usuários que preferem utilizar outras soluções, como o cartão de crédito, por exemplo. Aliás, se você gosta de utilizar o crédito, uma má notícia: com a regulamentação das apostas, o governo baniu esta modalidade.



Voltando ao Pix, que é disponibilizado pela operadora, ele é o método mais utilizado pelos brasileiros desde a sua criação, e é totalmente ágil e seguro. A plataforma trabalha com o depósito mínimo de R$ 20 e este valor já é o suficiente para validar todas as promoções da NossaBet.



Como fazer saques na NossaBet?



Faça o login na sua conta;

Na barra superior, clique no seu nome de usuário;

Selecione a opção “Saque”;

Insira o valor e o tipo de saque (no momento, apenas o Pix está disponível);

Insira os dados da sua conta Pix;

Clique em “Sacar” para confirmar a operação.



Quanto tempo demora o saque da NossaBet?



Por trabalhar apenas com o Pix, que é o método de pagamento mais ágil existente no Brasil, os saques na NossaBet costumam ser instantâneos. A operadora se reserva o direito de efetivar a operação em 24 horas, mas nas minhas experiências dentro da plataforma, o prazo máximo de recebimento na minha conta bancária foi de 30 minutos.







Serviços da NossaBet



Para que você tenha a melhor experiência no mundo das apostas esportivas, a NossaBet Brasil trabalha constantemente para aplicar e desenvolver novos serviços e ferramentas de apoio, que te ajudam a tomar as melhores decisões.



Apostas ao vivo



Há quem goste de estudar muito as partidas com antecedência para fazer os palpites e há quem goste de acompanhar as partidas ao vivo para pegar as oportunidades que surgem, e que dependem de atenção e agilidade.



Se você se encaixa no segundo grupo, aproveite a seção de “Apostas ao Vivo” presente no menu principal. Ao entrar nesta seção, você poderá acessar de maneira rápida, filtrando por esporte, todos os eventos que estão acontecendo no momento.



Transmissões ao vivo



Para melhorar ainda mais a sua experiência, dentro da seção de apostas ao vivo você tem a opção de filtrar apenas os jogos que estão com streaming na plataforma. Com isso, você assiste à partida e não perde nenhuma oportunidade de “entrar no mercado” no momento correto.



Criador de apostas



O criador de apostas é uma ferramenta muito interessante disponibilizada para os clientes da plataforma, na qual você define os valores de aposta e retorno, e recebe sugestões para apostar de maneira rápida:



Defina o valor que quer apostar; Defina a margem de lucro que quer ter na aposta;

Verifique a sugestão de palpite. Se gostar, adicione ao boletim de apostas;

Se não gostar, clique no ícone para receber outra sugestão;

Repita o procedimento até encontrar um bom palpite e clique em “adicionar ao boletim de apostas”;

Dentro do boletim, clique em “fazer aposta”.

Atendimento ao cliente na NossaBet



O atendimento ao cliente é excelente porque disponibiliza diversos canais diferentes. Você pode entrar em contato através do e-mail, do chat, do Telegram e até mesmo fazendo uma ligação telefônica. O chat funciona extremamente bem. Recebi atendimento em menos de 2 minutos e minha dúvida foi solucionada de maneira ágil.



O ponto negativo aqui fica por conta do atendimento telefônico, que funciona bem, mas não é 24/7, operando apenas em horário comercial.



App NossaBet - Apostas de onde e quando quiser



Ainda não existe um app NossaBet, mas isso não é um grande problema, pois o site é inteiramente responsivo para dispositivos móveis. Utilizando o site da operadora através do seu aparelho celular, você não perde nenhuma funcionalidade.



Aproveite para criar um atalho, tanto no seu Android quanto no iOS, que vai te direcionar para o site da operadora com velocidade.







É legal apostar na NossaBet no Brasil?



Apostar na NossaBet é totalmente legal no Brasil. A plataforma é uma das três casas de apostas que estão dentro da licença solicitada pela empresa Laguna Serviços e Tecnologia Ltda para o governo brasileiro. Com isso, ela possui as garantias necessárias para atuar no país.



Vale a pena apostar na NossaBet?



Após analisar centenas de operadores no Brasil, posso garantir que a NossaBet Apostas é uma operadora que vale a pena você conhecer e começar a fazer seus palpites. A probabilidade de você virar cliente assíduo é muito grande pela quantidade de benefícios e facilidades que ela disponibiliza.



A começar pela promoção de boas-vindas, que entrega um bom bônus, você vai encontrar diversas outras vantagens, como, por exemplo, o ótimo atendimento, a grande variedade de eventos, odds atrativas e excelentes recursos.



Alternativas a NossaBet - Veja outras plataformas para apostar







Perguntas frequentes sobre a NossaBet Brasil



Posso apostar com segurança na NossaBet?



Sim! Desde seus dados pessoais até as transações financeiras, a segurança é garantida por diversos processos e tecnologias presentes na plataforma. A licença obtida com o governo brasileiro também garante que a NossaBet paga mesmo, pois a plataforma dispõe de caixa para cumprir todos os compromissos com apostas vencedoras.



Qual o valor mínimo para depositar na NossaBet?



O valor mínimo de depósito na NossaBet Apostas é de R$ 20, e o método de pagamento disponível no momento é o Pix.



Posso fazer apostas múltiplas na NossaBet?



Além de poder fazer apostas múltiplas, você ainda recebe um belo bônus por isso em algumas modalidades ou eventos. Na página de promoções, você pode encontrar os detalhes sobre as combinadas potencializadas.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

