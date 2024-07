Para os apostadores iniciantes, entender o que é um código promocional pode ser um pouco complicado. Mas eu fiz um guia completo para ensinar o que são os cupons promocionais, como eles funcionam, e qual é a melhor maneira de utilizá-los.



Fiz uma lista com algumas das melhores opções de códigos promocionais do mercado atualmente para compartilhar tudo o que sei sobre o assunto. São todas ofertas excelentes, então acompanhe até o final do artigo para aprender como aproveitá-las.



Como funciona um código promocional?



Os códigos promocionais funcionam como uma espécie de senha para ativar uma promoção em uma plataforma de apostas. Eu gosto muito desse tipo de funcionalidade, já que torna o processo de utilização dos bônus bem mais dinâmico.



É bem comum ter que inserir o código promocional durante o processo de registro ou de depósito. Pessoalmente, prefiro quando o código é utilizado durante o depósito, já que faz com que o processo de cadastro seja mais rápido.



Top 5 melhores códigos promocionais



Como eu havia mencionado anteriormente, fiz uma lista com os top 5 melhores códigos para promoções em sites de apostas. Todas as plataformas que serão mencionadas abaixo são ótimos sites que testei e utilizo para me divertir com os meus palpites online.



1. Bet7k - Use o cupom “Opovo24”



Utilizando o cupom exclusivo “Opovo24”, eu ativei um bônus extra de R$ 50 no meu primeiro depósito. Isso, além da promoção de boas-vindas da Bet7k que paga até R$ 7.000 no cadastro. Ambas as ofertas me trouxeram muitas vantagens, e como essa é uma das melhores plataformas de apostas do momento, adorei utilizar os bônus.



O que eu ganho no código promocional Bet7k?



Com o código você tem acesso exclusivo a R$ 50 extras para aproveitar na casa, além do bônus de boas-vindas Bet7k. É uma ótima forma de aumentar as chances e apostar ainda mais.







2. bet365 - Use o cupom “OpovoBR”



A casa de apostas bet365 é um dos sites mais famosos do mercado. Eu gosto muito dessa plataforma porque ela é extremamente confiável, e as cotações que aproveitei nela com o código “OpovoBR” foram excelentes.



Como funciona o código promocional bet365?



O código ativou mais rapidamente a promoção de boas-vindas de 50% no meu primeiro depósito. O valor máximo que a promoção concede é de até R$ 500. omo o meu depósito foi de R$ 200, recebi R$ 100 em saldo extra.







3. Estrela Bet - Use o cupom “FUTEBOL500”



Na plataforma de apostas Estrela Bet, o código promocional que usei foi o “FUTEBOL500”, que pode ativar um bônus de até R$ 500 no primeiro depósito. Esse bônus, assim como o site, é bem atrativo para mim, porque ele foi feito pensando exclusivamente no brasileiro, o que faz muita diferença.



Como ativar o código promocional Estrela Bet?



No meu computador, utilizei o Google Chrome para entrar no site oficial Estrela Bet através do link.

Cliquei no botão de registro, que está ao lado do botão de login, no cabeçalho do site.

Preenchi todo o formulário de cadastro, e me certifiquei de que as informações estavam corretas antes de colocar o código e finalizar o processo.







4. SambaBet - Use o cupom “E100”



Com o cupom “E100”, ativei as promoções na SambaBet. O que eu mais gostei da plataforma foram as opções de apostas ao vivo, já que o site tem uma cobertura bem grande, principalmente para o Campeonato Brasileiro.



Como funciona o código promocional Sambabet?



O código me permitiu ter acesso a um bônus de boas-vindas para apostas esportivas de 100% no meu primeiro pagamento. O bônus que eu recebi foi de R$ 300, que foi o valor do meu depósito, mas o máximo que a promoção consegue oferecer é até R$ 1.000 extras.







5. Betmotion - Use o cupom “ESPORTES150”



A Betmotion tem diversas promoções interessantes, se tornando uma das melhores casas de apostas com bônus no registro. E não é à toa, já que com o código promocional “ESPORTES150” você consegue até 150% do primeiro depósito até R$ 200 em bônus para aproveitar na plataforma.



Como ativar o bônus com o código promocional Betmotion?



Para começar, abri a plataforma de apostas no meu computador e realizei meu cadastro usando o código promocional.

Logo depois, cliquei no botão de depósito e preenchi os dados da transação.

Assim que o depósito foi aprovado, o valor do bônus entrou na conta. Você pode visualizar essa informação facilmente no cabeçalho da página, que marca os valores de bônus e saldo em dinheiro.







Comparando os melhores bônus das casas de apostas



Veja a diferença entre os bônus oferecidos pelas casas de apostas nesta tabela resumida que preparei:

Casa de aposta Bônus no 1º depósito Depósito mínimo Link Bet7k 100% até R$ 7.000 / R$ 50 extra R$ 5 / R$ 50 Bônus Bet7k bet365 50% até R$ 500 R$ 30 Bônus bet365 Estrela Bet 100% até R$ 500 R$ 30 Bônus Estrela Bet SambaBet 100% até R$ 1000 R$ 20 Bônus SambaBet Betmotion 150% até R$ 200 R$ 20 Bônus Betmotion

Tipos de códigos promocionais



Os códigos promocionais são extremamente importantes para mim, pois me disponibilizam promoções excelentes. Existem vários tipos de códigos, para vários tipos de promoções. Abaixo, falarei um pouco mais sobre algumas das opções mais comuns de bônus com códigos.



Bônus de boas-vindas



Um dos tipos de códigos que mais frequentemente encontro é o de bônus de boas-vindas. Gosto bastante desse tipo de oferta, já que ela me permite fazer um cadastro no site e começar a apostar recebendo um valor bem maior no meu primeiro depósito na plataforma.



Bônus de depósito



Essa promoção é conhecida como bônus de recarga, e o código para ela abre a oportunidade para eu ter mais vantagens quando coloco mais saldo na minha conta. É o tipo de promoção que me oferece mais recursos a longo prazo para apostar na plataforma.



FreeBets



Os códigos promocionais que me concedem apostas gratuitas, conhecidas como freebets, são bem divertidos, mas difíceis de encontrar. É comum que ela seja concedida na forma de um palpite garantido, mas as especificidades do bônus dependem muito da plataforma que está oferecendo.



Como encontrar e utilizar um código promocional?



Encontrar códigos promocionais é algo que geralmente requer que eu faça uma boa pesquisa. Pensando nisso, reuni as melhores ofertas neste artigo, trazendo informações sobre os bônus e as casas de apostas.



Outra forma de encontrar códigos promocionais que aprendi a utilizar ao longo das minhas apostas foi navegar no setor de promoções da casa. Assim, eu consigo pegar diretamente a informação na própria plataforma.



É bem comum que as plataformas os alterem periodicamente, então teste os códigos sempre que possível para confirmar a validade.



Termos e condições ao utilizar um cupom promocional



Algo que sempre faço quando encontro um novo cupom promocional é ler os termos e condições da oferta a qual ele está atrelado. Apenas dessa forma eu consigo realmente me preparar para utilizar o bônus adequadamente.



Cada promoção tem regras específicas, como requerimentos de apostas e prazos para utilizar o bônus. Essas informações são necessárias para que eu consiga me programar para atender os requisitos da promoção.



O requerimento muitas vezes é chamado de rollover, e basicamente é um coeficiente multiplicador aplicado em cima do valor do bônus que deve ser pago com apostas na plataforma. Geralmente utilizo um bom gerenciamento de banca a meu favor para lidar com ele.



Vantagens de usar um código promocional



Utilizar um código promocional sempre me traz muitas vantagens quando estou realizando os meus depósitos e o meu cadastro em uma plataforma. Abaixo, fiz uma lista com as vantagens principais que me atraem em cupons promocionais.



Consigo receber um valor muito mais elevado em cada um dos meus depósitos.



Sinto que o meu dinheiro é muito mais valorizado na plataforma.



Posso utilizar o valor do bônus para realizar um número ainda maior de palpites.



O código me permite ter certeza de qual promoção estou escolhendo.



Claro, essas são apenas algumas das vantagens, já que existem muitas outras que aproveito quando estou utilizando um código. Mas ressalto o quanto é importante ler atentamente os termos e condições dos bônus.



Conclusão



Os códigos promocionais são uma forma das plataformas oferecerem bônus e ofertas para os apostadores. Gosto muito dos códigos porque eles são práticos, e geralmente são utilizados durante o processo de cadastro ou de depósito.



Como existem muitas opções de códigos diferentes, para promoções específicas, sempre estou atento para utilizar o código correto. É o tipo de recurso que eu adoro encontrar numa boa casa de apostas.



Indico tanto para veteranos quanto para os iniciantes a utilização desses códigos. Mas as promoções devem ser utilizadas com responsabilidade, seguindo as regras da oferta para não ter problemas. É necessário apostar de forma consciente, e por isso sigo as diretrizes do jogo responsável.



Perguntas frequentes



Para que não fique nenhum tipo de dúvida sobre o assunto, reuni algumas das perguntas mais frequentes sobre o que é promo code e como eles funcionam, e as respondi. Perguntas sobre códigos específicos devem ser retiradas diretamente com o suporte da plataforma de apostas escolhida.



Quais códigos promocionais de esportes estão disponíveis em 2024?



Neste artigo trouxe algumas ótimas opções que estão disponíveis para aproveitar ainda mais nas casas de apostas, são elas: Bet7k, Betmotion, bet365, Estrela Bet e SambaBet.



Tem limite de uso de cupom promocional?



Geralmente encontro limitações para o uso dos promocodes. De forma geral, eles são utilizados apenas uma vez por usuário, e estão ligados tanto ao endereço de IP quanto ao CPF.



Existem regras para utilizar os cupons promocionais?



Cada código promocional terá regras específicas, que devem ser respeitadas. A minha recomendação é ler os termos e condições com atenção, para conhecer o regulamento que a promoção segue.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

