Bets de 3 Reais: Top 10 Plataformas Para Apostar em 2025

Quer saber quais as melhores bets de 3 reais? Aqui trouxemos as principais opções que oferecem ótimos bônus. Conheça mais sobre as top plataformas bet de 3 reais.

A Luva Bet é a melhor bet de 3 reais para você apostar com valores baixos e assim poder testar diferentes jogos e esportes com maior segurança. Aliás, essas plataformas com depósitos menores são ideais para quem está iniciando agora.



Outras plataformas bets de 3 reais que vale a pena conhecer são a Luva Bet e a Estrela Bet, com boa cobertura esportiva e opções de jogos bem interessantes como slots.



Acompanhe abaixo a nossa toplist e saiba em quais sites jogar com esse valor!



Top 10 bets com depósito mínimo de 3 reais em 2025







Detalhes sobre as plataformas com bets de 3 reais



Luva Bet – Bet com Clube VIP para você ganhar recompensas a cada missão

Estrela Bet – A melhor bet de até 3 reais para apostar em mercados especiais

Betnacional – Boa cobertura de futebol brasileiro

Superbet – Aproveite as Super Múltiplas em esportes

F12.Bet – Hyper Odds diárias para apostas em esportes

Esportes da Sorte – Odds Turbinadas em apostas múltiplas

Esportivabet – Cashback diário de até 25%

Hiperbet – Aproveite as odds turbinadas em 200% nas múltiplas

VBet – Variedade de promoções para apostas esportivas

Aposta Ganha – Vantagem de pagamento antecipado nas apostas

Confira todos os detalhe s sobre as bets de até 3 reais para apostar:



1. Luva Bet – Aproveite o Clube do Luva para ganhar prêmios



A Luva Bet permite depósitos mínimos de R$ 3 e é uma excelente escolha para quem quer curtir um bom clube de fidelidade. Quanto mais missões você cumprir, mais recompensas vai receber.



Essa bet tem como destaques os jogos com SuperOdds, boost de odds sobre múltiplas e uma cobertura completa dos melhores torneios de futebol para apostar com valores baixos.



>> Apostar na Luva Bet com menos de R$ 3



Pontos positivos



Clube VIP com dezenas de recompensas;



Depósitos via Pix;



SuperOdds em futebol.



Ponto negativo



Sem app móvel.







2. Estrela Bet – Aposte com R$ 3 em mercados especiais



A Estrela Bet é a escolha perfeita para você que quer apostar com valores mais baixos em mercados especiais de jogadores e das equipes. A cobertura de mercados dessa bet é realmente impressionante.



E há outros elementos que a tornam uma boa opção como ter aplicativo móvel e odds aumentadas nos eventos mais buscados pelos jogadores.



>> Apostar baixo na Estrela Bet



Pontos positivos



Mercados especiais para jogadores e equipes;



App móvel para Android;



SuperOdds diárias nos melhores eventos.



Ponto negativo



Restrição nos métodos de pagamento.







3. Betnacional – Faça apostas seguras no futebol brasileiro



A Betnacional foi feita especialmente para atender ao perfil dos brasileiros e por isso mesmo a sua cobertura do futebol verde e amarelo é completa. Assim, você pode fazer suas apostas com valores menores e menos arriscados nos torneios do Brasil.



Além disso, há promoções de SuperOdds para apostar na Seleção Brasileira, no Brasileirão e na Copa do Brasil com potenciais de retorno melhores.



>> Apostar agora na Betnacional com até R$3



Pontos positivos



Boa cobertura do futebol brasileiro;



SuperOdds disponíveis para vários jogos;



Aplicativo móvel dedicado para Android.



Ponto negativo



Apenas um meio de pagamento.







4. Superbet – Gire a roda do SuperSpin para Concorrer a Vários Prêmios



A Superbet é uma boa escolha de bet de 3 reais para quem quer apostar com dicas e boas odds em jogos de diferentes torneios. Ela também traz a possibilidade de prêmios com a roda da sorte.



É só girar todos os dias o SuperSpin e concorrer a prêmios como giros grátis, apostas grátis, SuperCoins e muito mais.



>> Apostar com odds aumentadas na Superbet



Pontos positivos



Dicas de apostas com dois ou mais mercados;



Odds aumentadas para mercados específicos;



SuperSpin com prêmios diários;



Ponto negativo



Sem app para iOS.







5. F12.Bet – Faça apostas com odds aumentadas com 3 reais



O maior destaque da bet de 3 reais F12.Bet é que ela traz Hyper Odds com valores que batem qualquer concorrente. Ainda existem várias dicas de apostas combinadas populares, apostas especiais e muito mais.



Quem gosta de múltipla também se beneficia do bônus de 100% sobre as odds de apostas combinadas.



>> Curta as Hyper Odds na F12.Bet



Pontos positivos



Odds turbinadas para primeiras apostas;



Dicas de apostas combinadas populares;



Múltiplas com boost de 100%.



Ponto negativo



Sem app disponível.







6. Esportes da Sorte – Apostas grátis em diferentes competições



Um dos principais atrativos da Esportes da Sorte como bet de 3 reais são as apostas grátis que estão disponíveis para várias competições, como torneios da UEFA, da América do Sul e do Brasil.



Ela ainda oferece odds aumentadas nas múltiplas e garante retornos potenciais bem maiores, ideal para quem gosta desse tipo de aposta.



>> Apostas múltiplas com odds turbinadas agora



Pontos positivos



Depósitos com Pix de 3 reais;



Apostas múltiplas com boost de odds;



Apostas grátis para torneios variados.



Ponto negativo



Sem um app dedicado.







7. Esportivabet – Reembolso de até 25% todos os dias



A Esportivabet oferece as SuperOdds como principais atrativos para que você aproveite suas apostas com retornos maiores ao acertar cada palpite.



Além dessa promoção, há opções como combinadas com odds turbinadas, cashback diário para apostas em esportes e slots, e um app completo para você aproveitar pelo celular.



>> Aproveitar as SuperOdds da Esportivabet



Pontos positivos



SuperOdds todos os dias em eventos de futebol;



Reembolso diário de 25%;



App móvel disponível para Android.



Ponto negativo



Opção menor de mercados que concorrentes.







8. Hiperbet – HiperOdds para receber mais nas suas apostas



A Hiperbet garante a possibilidade de jogadores iniciantes e com orçamento mais limitado apostarem em seus esportes favoritos e aproveitarem ainda as odds aumentadas.



As HiperMúltiplas dão até 200% de boosts sobre as odds das apostas combinadas para que você possa ter retornos bem mais altos se acertar seus palpites.



>> Apostar com odds turbinadas na Hiperbet



Pontos positivos



HiperOdds disponíveis para vários eventos;



Boosts de odds nas apostas múltiplas;



Aposta grátis em alguns eventos



Ponto negativo



Não traz um app dedicado.







9. VBet – Bet de 3 reais com muitas promoções de apostas



A VBet oferece muitas vantagens para quem gosta de apostas múltiplas e por isso mesmo é ideal para quem quer uma plataforma bet de 3 reais para fazer seus palpites com valores baixos.



Outros atrativos da casa são o pagamento antecipado, a contra oferta de odds e os pagamentos com Pix e processamento instantâneo.



>> Fazer apostas múltiplas na VBet



Pontos positivos



Promoções para apostas múltiplas;



SuperOdds diárias em futebol;



Contra Oferta para dar lance em suas odds.



Ponto negativo



Layout poderia ser um pouco mais simples.







10. Aposta Ganha – Odds Supremas para apostar com 3 reais



A Aposta Ganha é a escolha ideal para todos aqueles que gostam de promoções de apostas de variados tipos. Você tem pagamentos antecipados, giros grátis, Green no Var e as Odds Supremas.



Com isso, você pode fazer apostas em diferentes esportes e ainda assim usufruir sempre de alguma das vantagens da plataforma.



>> Aproveitar odds aumentadas agora



Pontos positivos



Odds supremas nos jogos de futebol;



Pagamento antecipado em vários esportes;



Oferta de pagamento em jogos com VAR.



Ponto negativo



Sem um app exclusivo para iOS.







Melhores bônus em bets com depósito de 3 reais



As bets com depósito de 3 reais oferecem bônus bem interessantes e que você pode usar para apostar com mais segurança. Todas essas ofertas são reais e confiáveis, valendo a pena testá-los!

Bet Oferta Aposta mínima Ganho Máximo Luva Bet Clube do Luva Depende da missão escolhida Varia conforme a missão VIP Superbet SuperMúltipla Sem valor mínimo Sem ganho máximo Estrela Bet SuperOdds Sem valor mínimo Sem ganho máximo VBet Mútipla Segura R$ 10 R$ 10.000 Esportivabet Cashback de 25% R$ 1 R$ 2.500

Confira mais detalhes sobre as ofertas para apostar com até R$ 3:



1. Luva Bet – Clube do Luva com missões diárias



O Clube do Luva é uma boa promoção de bet de 3 reais porque os valores mínimos para apostar e os ganhos máximo variam conforme a missão escolhida. Assim, é mais fácil achar alguma que adeque-se ao seu orçamento e garanta uma boa recompensa.



>> Participar do Clube Luva Bet



2. Superbet – Aproveite a SuperMúltipla com até 150%



A Superbet é uma das plataformas bet de 3 reais que oferece múltiplas com odds aumentadas e você pode receber até 150% de bônus sobre as cotações da combinada.



>> Apostar com SuperMúltipla até R$3



3. Estrela Bet – SuperOdds em Futebol



As SuperOdds oferecidas pela Estrela Bet podem ser oferecidas em esportes diversos, mas são mais comuns nas apostas em futebol. Você pode achar odds aumentadas para a aposta do dia ou para boosts de combinadas com mercados da mesma partida.



>> Apostar com SuperOdds na Estrela Bet



4. VBet – Aposte com Múltipla Segura



A Múltipla Segura da VBet está disponível todos os dias e não há limites para a quantidade de vezes que você pode usar. Basta fazer uma múltipla com quatro ou mais seleções, odds de 1,30 e valor mínimo de R$ 10.



>> Apostar na VBet com a Múltipla Segura



5. Esportivabet – Cashback diário de 25%



O bônus de cashback diário da Esportivabet paga 25% sobre as perdas líquidas obtidas pelo jogador em slots e em apostas esportivas. O valor mínimo de perdas para obter o reembolso é de R$ 1.



>> Aproveitar cashback diário da Esportivabet



Meios de pagamento com depósitos de apenas 3 reais



As bets de 3 reais com Pix podem oferecer apenas estas formas de pagamento para brasileiros, de acordo com as novas regulamentações de apostas no país: Pix, transferência bancária e cartão de débito.



Depósitos de 3 reais em bets via Pix



Os sites que oferecem depósitos de 3 reais com Pix são a maioria hoje no mercado e a escolha da maior parte dos jogadores no Brasil. Afinal, esse é um método de pagamento instantâneo e sem qualquer cobrança de taxas.



Depósitos de 3 reais em bets via carteiras digitais



Essas formas de pagamento já formam mais populares, mas hoje em dia não são aceitas conforme as novas regras de apostas online. Você pode escolher o cartão pré-pago ao invés de e-wallets.



Depósitos de 3 reais em bets via cartão de débito



As bets com depósito de 3 reais não são tão populares no Brasil, mas é importante falar sobre elas. Basta informar os dados do seu cartão de débito online e deixá-los salvos para realizar os pagamentos.



Como fazer um depósito mínimo de 3 reais numa bet?



É fácil realizar um depósito mínimo de 3 reais numa bate após fazer seu registro, verificar sua conta e adicionar a sua conta bancária.



Os passos podem mudar um pouco dependendo da plataforma bet, mas em geral são esses os mais comuns:



Faça o seu registro: escolha uma das bets da nossa lista e depois verifique a conta;

Adicione uma conta bancária: a partir da qual vai fazer seus depósitos;

Clique na opção “Caixa”: e depois escolha o meio de pagamento disponível;

Defina o valor do depósito: insira no campo indicado a opção de 3 reais;

Confirme o pagamento com Pix: finalize o depósito usando o QR Code ou o código copia e cola.

Qual o valor mínimo de saque em bets online?



O valor mínimo de saque em bets com depósito de 3 reais varia muito. Algumas aceitas retiradas de centavos, enquanto outras exigem valor a partir de R$ 10 ou R$ 20.



Dicas de como aproveitar as bets de 3 reais



Para que você possa aproveitar as bets de 3 reais com mais vantagens, veja as dicas abaixo!



Conhecer uma bet nova



As bets de três reais sempre estão buscando oferecer melhores condições aos jogadores, principalmente quando falamos de novas bets. Assim, vale a pena considerar essas plataformas que chegaram recentemente para observar seus bônus e outros benefícios.



Experimentar novos jogos



Você pode conhecer novos jogos com depósitos de 3 reais. Sempre há novos títulos que vão sendo lançados no mercado e que trazem novidades.



Alguns deles são formas inovadoras de pagar prêmios, multiplicadores, símbolos, entre outros.



Risco baixo de perdas



O mais importante, independente de quanto seja o valor do seu depósito, é que você jogue com responsabilidade.



Use ferramentas disponíveis na bet de 3 reais para Jogo Responsável e busque por ajuda sempre que achar que as apostas se tornaram um problema.



Utilizar bônus e outras ofertas



Não deixe de aproveitar os bônus e outras ofertas disponíveis nas bets de 3 reais para que você possa prolongar a sua probabilidade de jogar.



Confira as páginas de promoções de cada plataforma bet de 3 reais para saber o que elas oferecem naquele momento!



Outras bets com depósitos baixos que valem a pena



Fora todas as bets que listamos acima, há outras que você pode conhecer para aproveitar bônus, super odds e recursos de apostas. Todas as principais informações você encontra abaixo na tabela!

Bet Depósito Baixo Depósito Mínimo Saque Mínimo Bônus Disponíveis bet365 R$ 5 R$ 5 Super Aposta aumentada Sportingbet R$ 5 R$ 5 Múltiplas aumentadas Multibet R$ 5R$ 10 R$ 50 Free bet Br4Bet R$ 5 R$ 30 Múltiplas especiais BetMGM R$ 20 R$ 20 Lucros turbinados semanais

Conclusão



As bets de 3 reais são uma opção de deixar as apostas mais democráticas, já que jogadores com qualquer orçamento podem realizar seus depósitos com facilidade e respeitando sua realidade.



Além disso, os bônus disponíveis nessas plataformas são reais e justos, não exigindo que se realize pagamentos altos para ter acesso a eles. A dica é que você observe as vantagens e desvantagens de cada bets, e se os bônus valem mesmo a pena.



Perguntas Frequentes



Qual a melhor bet de 3 reais?



A melhor bet com depósito mínimo de 3 reais é a Luva Bet. Essa plataforma está sempre oferecendo promoções diversas e tem um clube VIP com recompensas bem interessantes.



O que posso jogar numa bet com apenas 3 reais?



As bets de apenas 3 reais permitem que você faça as suas apostas em diferentes esportes, com centenas de jogos de futebol disponíveis, além de jogos de cassino.



Quanto posso ganhar com um depósito de 3 reais?



Isso vai depender do valor da aposta feita ou do ganho máximo permitido no jogo que você escolheu para jogar.



Ganho algum bônus com um depósito de 3 reais?



Não, de acordo com a nova legislação de apostas online no Brasil, não há mais bônus de depósito ou de recargas. As recompensas são liberadas independentemente de depósitos.



Quais os melhores esportes com um depósito de apenas 3 reais?



Você pode testar as apostas com depósitos de 3 reais em vários jogos de futebol, basquete, tênis e muito mais.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



