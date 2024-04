A conveniência e agilidade dos métodos de pagamentos nas casas é um dos maiores motivos pelos quais os apostadores escolhem ou deixam de apostar em uma plataforma. Por esse motivo, o uso do cartão de crédito ganhou muito espaço entre o público brasileiro.

Apostar com cartões de crédito se tornou uma ótima alternativa, tanto pela sua agilidade, como pela familiaridade dos brasileiros com esse método de pagamento online.

Mas afinal, qual a melhor casa de aposta que aceita cartão de crédito em 2024? Continue lendo e confira os melhores sites, suas principais vantagens e dicas para aproveitar ainda mais nas apostas.



Top 6 casas de apostas que aceitam cartão de crédito em 2024

Betmotion - Triplique seu depósito com bônus até R$ 200 Bet365 - 50% em bônus no cadastro até R$ 500 ApostaQuente - Até R$ 500 em bônus com cartão de crédito BC.Game - 180% em bônus no primeiro depósito com cartão de crédito 20Bet - R$ 25 em aposta grátis no cadastro Bet7 - Melhores bônus de depósito com cartão de crédito

Comparando as melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito no Brasil

Confira as principais informações sobre cada casa de aposta que aceita cartão de crédito, como depositar, prazos de transações, valores mínimos e máximos, bônus com cartão de crédito e muito mais.

1. Betmotion - Triplique seu depósito com bônus até R$ 200

A Betmotion oferece um dos melhores bônus de boas-vindas, pagando 150% até R$ 200 no primeiro depósito. No mercado desde 2018, é uma das casas de apostas que aceitam cartão de crédito e tornam os depósitos acessíveis a todo perfil de apostador.

Como apostar com cartão de crédito no Betmotion

O primeiro passo é acessar o site da Betmotion, realizar seu cadastro e acessar a área de depósito, clicando no botão “Depositar” no menu principal. Escolha o método de pagamento com Cartão de Crédito pelas carteiras digitais disponíveis e preencha seus dados. Após preencher os dados, informe o valor que deseja depositar e confirme a transação. Com o depósito autorizado, é só escolher entre as centenas de mercados na Betmotion.

Apostar via cartão de crédito no Betmotion é seguro?

Sim, a Betmotion é uma casa confiável e licenciada pela Autoridade de Jogos de Curaçao. A plataforma opera no Brasil conforme a regulamentação da sua jurisdição, seguindo os padrões de segurança exigidos, passando regularmente por auditorias.



Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 20 via cartão de crédito;

Não possui opção de cartão de crédito para saque;

Tempo de processamento do saque de 3 dias.

2. Bet365 - 50% em bônus no cadastro até R$ 500

Com uma plataforma otimizada, a Bet365 entrega uma das melhores experiências esportivas. Não é à toa que essa é uma das casas de aposta que aceitam cartão de crédito mais conhecidas e procuradas. Possui diversas vantagens, odds altas e o famoso cash out para você poder obter aquele lucro antes que acabe o jogo.

Como solicitar um saque no Bet365

Ao acertar seus palpites e juntar o mínimo de R$ 20 em sua carteira, você poderá solicitar o saque através do menu principal na opção “Banco -> Saque” Com a área de pagamento aberta, selecione a opção “cartão de crédito” e preencha as informações do seu cartão. Em seguida, coloque o valor e solicite o saque.

É seguro depositar via cartão de crédito no Bet365?

Com certeza, a Bet365 é uma empresa licenciada e regulada pelo Governo de Gibraltar (RGL número 130). Essa licença comprova que a casa opera conforme as normas da indústria de apostas online, e realiza corretamente o pagamento dos prêmios.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 20 via cartão de crédito;

Tempo de processamento de saque de 1 a 2 dias úteis;

Valor mínimo de R$ 20 para sacar com cartão de crédito.

3. ApostaQuente - Até R$ 500 em bônus com cartão de crédito

Como uma ótima casa de aposta com cartão de crédito, não poderia faltar um bônus generoso de até R$ 500 nos dois primeiros depósitos para os novos cadastrados. Além desta promoção, a acessibilidade e design da plataforma fizeram com que a ApostaQuente ganhasse espaço entre as melhores casas esportivas.

Como depositar no ApostaQuente com cartão de crédito

Realize seu cadastro no site e acesse a área de depósito, clicando no botão com ícone de carteira no menu principal. Escolha o método de pagamento com Cartão de Crédito pelas carteiras digitais disponíveis. Preencha seus dados e o valor que deseja depositar. Após confirmar a transação, você já pode escolher entre as centenas de mercado que a ApostaQuente oferece.

Depositar com cartão de crédito no ApostaQuente é seguro?



Claro, a ApostaQuente é um site sério e que opera conforme as regras do mercado esportivo. A casa possui licença de operação emitida pela Malta Gaming Authority sob o número de licença MGA/B2C/119/2005, comprovando seu compromisso com a aposta segura e justa.



Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 5 via cartão de crédito;

Saque a partir de R$ 50 no cartão de crédito;

Tempo de processamento de saque de 24h.

4. BC.Game - 180% em bônus no primeiro depósito com cartão de crédito

A BC.Game tem um design inovador e de fácil navegação, mas este não é o único motivo para se destacar entre as melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito. O site oferece bônus de 180% no primeiro depósito, uma porcentagem mais alta do que costumamos ver em outras plataformas.



Como depositar via cartão de crédito no BC.Game

Registre-se no site da BC.Game ao clicar no botão verde “Registrar-se”. Em seguida, abra a página de pagamentos através do botão roxo “Depositar” na parte superior direita do site e escolha a carteira digital onde quer fazer o pagamento com cartão de crédito. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo com seu cartão.

Apostar via cartão de crédito no BC.Game é seguro?

Sim, a BC.Game é verificada e possui uma sublicença CIL nos termos da Licença Master Gaming #5536/JAZ. Isso mostra o compromisso que a casa tem em prestar um serviço de qualidade e o pagamento correto das premiações.



Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 20 com cartão de crédito;

Tempo de processamento de saque de 3 a 7 minutos;

Valor mínimo de R$ 22 para saque com cartão de crédito.

5. 20Bet - R$ 25 em aposta grátis no cadastro

Com um bônus generoso, a 20Bet presenteia seus novos usuários com 100% do valor do primeiro depósito até R$ 500 + 20 rodadas grátis e R$ 25 em aposta grátis. Desde 2019 no Brasil, essa casa de aposta que aceita cartão está ganhando muito espaço pelos seus bônus e ótimos mercados para esportes.

Como fazer o primeiro depósito com cartão de crédito no 20Bet

Faça seu cadastro na 20Bet preenchendo algumas informações de contato. Abra a página de pagamentos através do botão “Depositar” na parte superior do site e escolha a carteira digital que deseja fazer o pagamento, ou faça o pagamento via cartão diretamente no site. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo do seu banco.

Quanto tempo leva para sacar com cartão de crédito no 20Bet?

O 20Bet é um dos sites de aposta que aceitam cartão de crédito tanto para depositar como para sacar, então você pode receber o valor creditado na sua conta de crédito. Geralmente, o tempo de processamento é curto, demorando no máximo 1 dia útil.



Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 15 via cartão de crédito;

Bônus aposta grátis com cartão de crédito com R$ 25;

Valor mínimo para saque R$ 15.

6. Bet7 - Melhores bônus de depósito com cartão de crédito

A Bet7 se destaca entre as melhores casas de aposta que aceitam cartão de crédito. O site oferece diversas vantagens, como odds acima da média em mercados variados, além de vários bônus de depósito. Entre eles, a oferta de boas-vindas é sem dúvidas a melhor para aproveitar com cartão de crédito, pagando 100% do primeiro depósito até R$ 500 em esportes.

Como fazer o primeiro depósito com cartão de crédito no Bet7

Acesse a página do Bet7 e com seu cadastro já realizado, clique no botão amarelo “Depositar”. Já na área de pagamentos, selecione a opção de carteira virtual para realizar o pagamento com cartão de crédito. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e finalize o pagamento no seu aplicativo da carteira virtual.

Quanto tempo leva para sacar com cartão de crédito no Bet7



Na Bet7 é possível sacar com Cartão de Crédito de forma fácil, a solicitação é bem fácil de fazer, mas necessita que você confirme a sua identidade através de um documento com foto. O prazo para o processamento dos saques pode levar até 72h, mas geralmente demora menos tempo.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 30 via Cartão de Crédito;

Bônus de primeiro depósito com Cartão de Crédito de até R$ 500;

Saque a partir de R$ 30 com Cartão de Crédito.



Qual a melhor casa de aposta que aceita cartão de crédito?

A Betmotion se classificou no primeiro lugar do ranking, considerando alguns quesitos como prazos, valores mínimos e máximos de aposta. Mas é importante lembrar que a melhor casa é a que se adequa às suas expectativas e necessidades como apostador. Avalie cada opção para que você possa tirar um melhor proveito e tenha uma experiência ainda mais divertida.

3 Melhores bônus de boas-vindas com depósitos via cartão de crédito



A Bet7 conta com diversas promoções para depósitos e outros bônus. Entre elas está a de boas-vindas que se destaca, pagando 100% do primeiro depósito até R$ 500 em apostas esportivas, com um dos requisitos mais baixos entre as casas.

O Betmotion também agrada seus novos usuários com um excelente bônus de boas-vindas de 150% no primeiro depósito. Registre-se usando o promocode “ESPORTES150”, deposite com cartão de crédito pela primeira vez acima de R$ 20 e aproveite até R$ 200 em apostas esportivas.

O bônus da 20Bet presenteia os novos usuários com 100% do primeiro depósito até R$ 500 no + R$ 25 em apostas grátis. É uma ótima chance de começar apostando e ter a chance de lucrar ainda mais.



Comparando as 3 melhores ofertas de registro com cartão de crédito

Casa de aposta

Bônus via Pix Min. Odds Link Bet7 100% no primeiro depósito até R$ 500 1.4 Quero Bônus Bet7 Betmotion 150% no primeiro depósito até R$ 200 1.8 Quero Bônus Betmotion 20Bet 100% no primeiro depósito até R$ 500 + R$ 25 Freebet 1.3 Quero Bônus 20Bet

Termos e condições

Todos os bônus, em qualquer site de apostas esportivas, possuem condições de uso definidas. É sua responsabilidade avaliar essas condições com cuidado antes de aceitar o bônus.

Guia de como utilizar cartão de crédito em casas de apostas

Usar o Cartão de Crédito é uma das formas mais práticas de apostar online. Além de ser acessível, os pagamentos funcionam como uma compra online, facilitando o processo para quem já entende como funciona.

Como depositar com cartão de crédito

1. Cadastre-se na plataforma:

A primeira coisa a fazer é se cadastrar na plataforma onde escolheu fazer a aposta com cartão de crédito online. Para isso, preencha algumas informações na ficha de registro.

2. Acesse a área de depósitos:

Acesse a área de depósito por um botão que geralmente se localiza do menu principal do site na parte superior.

3. Selecione a opção “cartão de crédito”:

Quando estiver na área de depósitos, selecione a opção de Cartão de Crédito e verifique as bandeiras aceitas pela casa.

4. Preencha os detalhes do cartão de crédito:

Com os dados do cartão em mãos, preencha as informações solicitadas pelo site. Na grande maioria das casas de apostas, é pedido o número do cartão, data de vencimento, CVV, nome do portador do cartão e CPF.

5. Insira o valor do depósito e confirme

Depois que você preencheu as informações do cartão, informe o valor que deseja depositar e confirme a transação. Geralmente, o valor é creditado na mesma hora, e você pode acompanhar a transação pelo site e também pelo app do seu banco.

Dica do autor:

Algumas plataformas só aceitam o cartão do mesmo dono da conta, ou seja, não é possível apostar com cartões de terceiros. Para isso, os sites de apostas que aceitam cartão de crédito podem solicitar uma confirmação de identidade através da cópia do documento ou mesmo uma foto sua.

Como sacar usando cartão de crédito

1. Acesse a página de saques

Quando atingir um valor que deseja sacar, igual ou superior ao mínimo liberado pela casa, você pode acessar a área de saques da mesma maneira que os depósitos.

2. Escolha a bandeira do seu cartão

Escolha entre as opções apresentadas a que for correspondente à bandeira do seu cartão.

3. Insira os dados do seu cartão e o valor a ser retirado

Preencha o espaço definido com o valor a ser retirado e os dados do cartão, da mesma forma que para depositar. Caso a plataforma não tenha a opção de retirada com cartão, veja a possibilidade de uma transferência bancária.

Qual o valor mínimo de depósito com cartão de crédito?

A grande maioria das plataformas disponibiliza depósitos mínimos com cartão de crédito entre R$ 15 e R$ 50. Algumas casas permitem aposta com cartão de crédito a partir de 5 reais, como a ApostaQuente.

Depósitos baixos facilitam a experiência dos apostadores que não querem correr muito risco e preferem apostar com valores abaixo do mercado.

5 Motivos para apostar online com cartão de crédito

1. Agilidade e conveniência

Apostar com cartão de crédito garante uma experiência rápida e acessível, principalmente para os brasileiros. Ao utilizar o cartão de crédito em uma casa, é como fazer uma compra online, preencher os dados e finalizar o pagamento, geralmente um processo que leva poucos minutos.

2. Segurança nas transações

Assim como nas compras online, o site de aposta que aceita cartão de crédito licenciado oferece segurança nas transações, garantindo a privacidade dos dados de seus usuários com mecanismos de segurança avançados.

3. Ampla aceitação

Não é difícil encontrar casas de apostas confiáveis que aceitem cartão de crédito ou mesmo carteiras digitais, as quais você pode cadastrar seu cartão para apostar. Aqui, foram selecionadas as 6 melhores casas de apostas com cartão de crédito para facilitar a sua busca.

4. Benefícios do cartão

Além de todas as vantagens citadas, também é possível aproveitar os benefícios que seu cartão pode oferecer. Programa de pontos, milhas, cashback e ofertas, há uma diversidade de formas de usufruir vantagens das bandeiras de cartões atualmente.

Dica do autor: Lembre-se de verificar se o seu cartão é internacional e se está liberado para uso em transações online. Aproveite todas as facilidades que o cartão de crédito oferece para suas apostas.

Desvantagens de escolher cartão de crédito para apostar online

1. Possíveis taxas

Se por um lado os cartões oferecem facilidade, por outro lado, algumas operadoras podem cobrar taxas para o uso do cartão. Mesmo não sendo uma prática tão comum, é interessante consultar os termos e condições da operadora do seu cartão, assim como a casa de apostas para entender sobre as taxas de uso.

2. Falsa sensação de crédito

A utilização do cartão de crédito pode gerar uma falsa impressão de dinheiro na conta, já que este é um crédito emprestado que você terá que pagar no futuro (em parcelas ou à vista). Como você não está tirando dinheiro da sua conta, muitas vezes pode ser difícil de controlar, principalmente para pessoas que não têm uma relação tão boa com finanças ou mesmo vício em apostas.

3. Demora nas retiradas

Os saques no cartão de crédito podem demorar um pouco mais para serem efetuados, já que seu processamento e autenticação demandam um prazo um pouco mais longo.

Escolha o melhor aplicativo para apostar com cartão de crédito

A grande maioria das casas de apostas está aderindo aos aplicativos para os acessos mobile de seus usuários, tudo pensando em facilitar e melhorar a experiência dos mesmos. Atualmente é possível baixar o aplicativo de todas as casas citadas, ou seja, é possível apostar no app com cartão de crédito.

Meios de pagamento alternativos ao cartão de crédito

Caso você não tenha se interessado em fazer apostas esportivas usando o cartão de crédito, há outras opções para depositar e sacar nas casas de apostas. Confira:

Apostas com Pix

As casas de apostas que aceitam Pix são uma boa escolha para quem quer fazer um pagamento ágil, sem taxas e sem complicações. Tendo o dinheiro em conta, o Pix é uma transferência instantânea que é muito utilizada pelas plataformas para os pagamentos.

Apostas com PicPay

A PicPay é uma plataforma de pagamentos versátil, com vários serviços práticos disponíveis. É um dos principais métodos escolhidos pelos brasileiros para apostas, já que permite conectar sua conta do PicPay ao site de apostas online e fazer depósitos na hora.

Apostas com Bitcoin

As apostas esportivas abriram muito espaço para as moedas digitais, principalmente o Bitcoin. Essa é uma ótima forma de apostar online, com segurança e facilidade. São muitas as casas de apostas que aceitam criptomoedas.

Conclusão

Estas são as 6 melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito no Brasil. Espero que a avaliação sobre cada site tenha auxiliado na sua procura pelo site para apostar com cartão de crédito.

Caso se interesse, há outros artigos sobre os demais métodos de pagamento, tipos de bônus e muitos outros indicando as melhores plataformas para apostar na categoria que precisar.

Agora que você já sabe onde apostar, é só escolher seus mercados e dar seu palpite. Boa sorte!

Perguntas frequentes sobre apostas com cartão de crédito

Quais casas de aposta pagam com cartão de crédito?

Atualmente é possível sacar com cartão de crédito na Bet365, 20Bet, Betmotion, Bet7 e ApostaQuente.

Como escolher o melhor site de apostas com cartão de crédito?

A melhor casa de aposta com cartão é a que mais satisfaz as suas preferências, tanto por valores mínimos, como bônus e odds dos mercados. Aqui avaliei os melhores sites com cartão de crédito para apostar com total confiança, mas é importante que você veja o que cada uma pode te oferecer.

Qual casa de aposta paga mais rápido no cartão de crédito?

Atualmente, a BC.Game e 20Bet são as casas que pagam mais rápido com cartão de crédito.

Existe algum bônus para quem deposita com cartão de crédito?

Sim, todas as casas aqui citadas que oferecem bônus aceitam depósitos no cartão de crédito. Se você quiser aproveitar ainda mais, conheça os bônus de boas-vindas com cartão da Betmotion, 20Bet e Bet7.

Qual o depósito mínimo para depósitos via cartão de crédito?

O depósito mínimo aceito com cartão de crédito que encontrei foi de R$ 5.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente