Você, que gosta desse mundo de esportes online, vai poder aproveitar ainda mais para fazer suas apostas. Mas a pergunta que sempre fica, e talvez a parte mais complicada, é escolher uma casa de apostas que corresponda ao que você deseja para poder apostar da melhor forma possível.



E é por esse motivo que estou aqui: para te ajudar a fazer essa escolha da melhor maneira, mostrando tudo que os 10 melhores sites para apostar em eSports oferecem neste ano de 2024. Durante o texto, vou apresentar diversos pontos que podem trazer benefícios para você ou até mesmo te deixar mais tranquilo nos seus palpites.



Melhores plataformas para apostar em eSports



Betmotion - Use o código “OPOVO150” e ganhe um bônus de até R$ 350

VBet - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500

Parimatch - Aproveite até R$ 500 em bônus para os jogos virtuais

Novibet - Até R$ 500 em bônus para novos cadastrados

SuperBet - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500

Bet7k - Faça o primeiro depósito e aproveite até R$ 7.000

F12.Bet - Bônus de cadastro de 100% até R$ 50

Luva Bet - 100% até R$ 500 em bônus para eSports

KTO - Aposta grátis de até R$ 200

LeoVegas - Aproveite Odds acima da média para eSports

Qual a melhor casa para apostar em eSports de 2024?



Como mencionei, escolher uma casa para palpitar em eSports não é tão fácil quanto parece. Existem alguns pontos que considero muito importantes na hora de decidir, como, por exemplo, um bônus de boas-vindas atraente, que permite a você sair na frente e testar novos palpites em diferentes jogos de apostas eSports.



No entanto, o ponto-chave na escolha é a segurança. Um dos principais indicadores de que o site é realmente confiável é a licença que ele possui. Algumas licenças são extremamente difíceis de obter devido às diversas exigências que precisam ser cumpridas. Todos os sites que vou apresentar aqui possuem licenças confiáveis, para que você possa apostar com tranquilidade e focar apenas na sua experiência de jogo.



Lista dos melhores sites para apostar em eSports - Setembro 2024



Detalhes sobre as plataformas para apostar em eSports



1. Betmotion - Use o código “OPOVO150” e ganhe um bônus de até R$ 350



A Betmotion é uma plataforma autorizada pela Curaçao eGaming, uma das entidades mais renomadas no setor de iGaming, assegurando a segurança e proteção dos seus usuários. Se você tiver alguma dúvida sobre como encontrar mercados mais específicos de eSports, é possível conversar com o chat ao vivo a qualquer momento do dia. Eles são bastante atenciosos e prestativos. Essa é uma das melhores casas para apostar a partir de 1 real.



Por que a Betmotion é uma das melhores casas para apostar em eSports?



O Betmotion se destaca como uma das principais plataformas para apostas em eSports. Com uma oferta impressionante de mais de 50 mercados e Odds superiores à média, ele proporciona excelentes oportunidades para apostadores. Novos usuários podem aproveitar um bônus de 150% sobre o valor do primeiro depósito, com um limite de até R$ 200.



Pontos positivos



Diversas formas de saque e depósito.



Quantidade de mercados interessantes em eSports.



Site totalmente seguro.



Ponto negativo



Rollover alto no bônus de boas-vindas.







2. VBet - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500



Eu gostei muito da VBet por ser uma plataforma fácil de navegar, e as apostas em eSports são bem diversificadas. Com o bônus de boas-vindas de até R$ 500, eu pude explorar vários mercados sem muita preocupação. O suporte ao cliente também é eficiente e rápido.



Por que a Vbet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Na minha opinião, a VBet se destaca nos eSports pela variedade de mercados e boas Odds. O site também oferece campeonatos que gosto de acompanhar. Com o bônus de boas-vindas, consegui testar várias opções antes de definir os meus jogos favoritos.



Pontos positivos



Cobertura ampla de eSports.



Odds interessantes.



Fácil de usar.



Ponto negativo



O rollover do bônus é bem exigente.







3. Parimatch - Aproveite até R$ 500 em bônus para os jogos virtuais



Quando entrei na Parimatch, fiquei impressionado com o bônus enorme de até R$ 500. A plataforma é moderna e bem intuitiva, o que facilita na hora de apostar nos eSports que mais gosto. Os mercados são bem variados, então sempre encontro algo interessante.



Por que a Parimatch é uma das melhores casas para apostar em eSports?



A Parimatch me conquistou pela grande cobertura de eventos de eSports. As Odds são bem atrativas, e o número de mercados faz com que eu tenha várias opções de apostas. O bônus generoso também ajuda muito a começar com o pé direito.



Pontos positivos



Grande bônus de boas-vindas.



Vários mercados de eSports.



Plataforma moderna.



Ponto negativo



Poucas opções de saque disponíveis.







4. Novibet - Até R$ 500 em bônus para novos cadastrados



A Novibet me surpreendeu pela simplicidade da plataforma e pelos mercados de eSports disponíveis. O bônus de boas-vindas de até R$ 500 foi ótimo para as minhas apostas. O atendimento ao cliente é ágil, o que ajuda quando preciso de suporte rápido.



Por que a Novibet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



O que eu gosto na Novibet é a estabilidade da plataforma e a segurança que sinto ao apostar. O site oferece uma boa variedade de mercados de eSports, e as Odds são sempre justas. O bônus de boas-vindas também dá um bom empurrão inicial.



Pontos positivos



Interface bem simples.



Mercados variados de eSports.



Atendimento rápido.



Ponto negativo



Faltam opções para jogos menos conhecidos de eSports.







5. SuperBet - Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500



A SuperBet é uma plataforma bem eficiente para quem gosta de apostar em eSports. A interface é amigável e a oferta de mercados é bem competitiva. O bônus de boas-vindas de R$ 500 me ajudou a explorar diferentes competições com tranquilidade.



Por que a Superbet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



A SuperBet me conquistou pela diversidade de mercados de eSports e pelas Odds interessantes. Eu gosto da maneira como o site organiza as competições, facilitando encontrar as minhas favoritas. O bônus de boas-vindas também foi um bom incentivo para começar a apostar.



Pontos positivos



Bônus atrativo.



Cobertura variada de eSports.



Site fácil de usar.



Ponto negativo



Atendimento ao cliente demorado.







6. Bet7k - Faça o primeiro depósito e aproveite até R$ 7.000



Eu comecei a apostar na Bet7k por conta do bônus generoso de até R$ 7000, o que deu um belo impulso nas minhas primeiras apostas. A plataforma é bem organizada, com muitas opções de eventos, o que facilita na hora de fazer as minhas escolhas.



Por que a Bet7k é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Na minha opinião, a Bet7k é ótima para quem gosta de eSports. Sempre encontro torneios interessantes e as Odds são competitivas. A navegação também é tranquila, o que faz com que eu encontre as competições sem dificuldades.



Pontos positivos



Foco nos eSports do Brasil.



Interface fácil.



Pagamento local.



Ponto negativo



Bônus inicial baixo.







7. F12.Bet - Bônus de cadastro de 100% até R$ 50



Na F12.bet, o bônus de boas-vindas de até R$ 50 foi uma boa pedida para eu testar a plataforma. Apesar do valor não ser alto, o considerei ótimo para quem está começando. O site é focado no público brasileiro, o que facilita bastante a jogatina.



Por que a F12.bet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



O que me chamou a atenção na F12.bet foi a oferta de eSports populares como CS e LoL, com Odds bem competitivas. Mesmo com o bônus baixo, é possível se divertir bastante sem investir muito dinheiro.



Pontos positivos



Site focado no brasileiro.



Variados mercados de apostas.



Boas cotações.



Ponto negativo



Poucas opções de pagamento.







8. Luva Bet - 100% até R$ 500 em bônus para eSports



Eu gostei do bônus de até R$ 500 que a Luva Bet oferece. É uma plataforma nova, mas me impressionou pela interface amigável e pelo atendimento ao cliente, sempre rápido para tirar as minhas dúvidas. O bônus foi um incentivo para começar a apostar com mais confiança.



Por que a Luva Bet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Na minha experiência, a Luva Bet oferece boas opções de eSports e Odds interessantes. O suporte ao cliente é um diferencial, sempre eficiente. Apostar em eSports no site tem sido bem fácil, o que torna a experiência ainda melhor.



Pontos positivos



Bônus de até R$ 500.



Suporte ágil.



Cobertura de eSports.



Ponto negativo



Poucas opções de saque.







9. KTO - Aposta grátis de até R$ 200



A KTO me atraiu pela aposta grátis de até R$ 200. Achei uma ótima oportunidade para explorar a plataforma sem precisar comprometer o meu saldo logo de cara. A variedade de eventos em eSports também me agradou bastante, com Odds bem competitivas.



Por que a KTO é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Para mim, a KTO se destaca nos eSports pela cobertura ampla de torneios e as Odds justas. A aposta grátis foi um excelente incentivo para testar as minhas estratégias sem risco inicial, o que me fez ganhar confiança na plataforma.



Pontos positivos



Aposta grátis de até R$ 200.



Boa variedade de eSports.



Odds atraentes.



Ponto negativo



Liberação de bônus com muitas regras.







10. LeoVegas - Aproveite Odds acima da média para eSports



A plataforma é fácil de navegar e conta com uma boa variedade de mercados, o que deixa as apostas mais dinâmicas e envolventes. A LeoVegas oferece ótimas cotações para eSports, cobrindo os principais campeonatos como CS2, LoL, dota 2 e Valorant.



Por que a LeoVegas é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Na minha opinião, o LeoVegas se destaca por oferecer uma cobertura ampla dos principais jogos de eSports. Além da sua interface prática, onde todos os jogos ficam dispostos para apostar facilmente, o que torna a experiência cômoda e divertida.



Pontos positivos



Layout de apostas atrativo.



Cobertura ampla de eSports.



Navegação fácil e intuitiva.



Ponto negativo



Algumas condições rígidas para saque do bônus.









E-Sports Crédito: Divulgação

Como escolher a melhor casa para apostar em eSports?



Claro que todo jogador, assim como você, quer encontrar a melhor casa para apostar em eSports e aproveitar diversas vantagens. Para isso, é necessário considerar alguns parâmetros na sua escolha. Vou apresentar os principais a seguir, então acompanhe.



Diversidade de Jogos e Mercados



Para se divertir e apostar com confiança, escolha uma plataforma que ofereça uma ampla quantidade de jogos e mercados. Uma boa casa deve cobrir os principais títulos como League of Legends, CS e Valorant, além de oferecer múltiplos tipos de apostas para cada jogo. Isso garante que você tenha sempre opções interessantes para explorar e apostar.



Odds Atraentes



As Odds podem fazer uma grande diferença no seu lucro. Procure casas que ofereçam Odds competitivas para seus jogos favoritos. Odds mais altas significam melhores retornos, então, compare as ofertas de diferentes sites e escolha aquele que oferece o melhor valor para suas apostas. Particularmente, acho esse um dos pontos mais importantes na escolha do site em que você irá apostar.



Ofertas e Bônus



Quem não gosta de um bônus extra? Veja quais promoções estão disponíveis, especialmente aquelas voltadas para eSports, como algumas mostradas nas casas anteriores. Bônus de boas-vindas, promoções sazonais e ofertas exclusivas podem dar um impulso significativo ao seu saldo inicial e aumentar suas chances de sucesso. Mas lembre-se de ler os termos para entender como aproveitar ao máximo essas ofertas.



Opções de Pagamento e Retirada



A conveniência no pagamento e retirada é bem importante. Opte por uma plataforma que ofereça métodos variados e seguros, como Pix, cartões de crédito e criptomoedas. Verifique se as retiradas são rápidas e simples, para que você possa acessar seus ganhos sem problemas.



Transmissões e Ferramentas de Acompanhamento



Assistir às partidas ao vivo e usar ferramentas de acompanhamento pode transformar sua experiência de apostas. Procure se a plataforma oferece transmissões ao vivo e estatísticas detalhadas. Isso não só aumenta a diversão, mas também ajuda a tomar decisões mais informadas.



Qualidade do Suporte ao Cliente



Por último, um bom suporte ao cliente pode salvar o dia. Escolha uma casa que ofereça um atendimento ao cliente eficiente e acessível. Um bom suporte deve estar disponível através de chat ao vivo, e-mail ou telefone, e resolver suas dúvidas e problemas de forma rápida e eficaz.



Melhores bônus para apostar em eSports



A seguir, realizei uma tabela com alguns dos melhores bônus disponíveis para apostas em eSports, para que você possa comparar e encontrar a oferta ideal de forma mais clara para aproveitar ao máximo suas apostas nos melhores sites de apostas brasileiros.



Casa de apostas Bônus oferecido Odds mínimas exigidas Link Betmotion Bônus de boas-vindas de 150% até R$ 350

1.80 Bônus Betmotion VBet

Bônus de boas-vindas de 500% até R$ 500

1.30

Bônus VBet Bet7k

Bônus de boas-vindas de 100% até R$ 7.000

N/A Bônus Bet7k KTO

Aposta Grátis de até R$ 200

1.70

Bônus KTO



Dicas para apostar em eSports



Conheça as melhores práticas e aplique algumas dicas valiosas, isso pode fazer toda a diferença no seu desempenho e resultados. Veja:



Conheça o bem seu jogo: Antes de fazer qualquer aposta, busque entender bem o jogo em que você está apostando. Isso inclui conhecer as equipes, jogadores, estratégias e o meta atual. Quanto mais você souber sobre o jogo e suas dinâmicas, melhores serão suas decisões e previsões, aumentando suas chances de sucesso.



Antes de fazer qualquer aposta, busque entender bem o jogo em que você está apostando. Isso inclui conhecer as equipes, jogadores, estratégias e o meta atual. Quanto mais você souber sobre o jogo e suas dinâmicas, melhores serão suas decisões e previsões, aumentando suas chances de sucesso. Acompanhe as estatísticas e tendências: Estar atualizado com as estatísticas e tendências dos times e jogadores pode fornecer uma vantagem significativa. Analise o desempenho recente das equipes, vitórias, derrotas, e outros dados relevantes. Isso ajuda a identificar padrões e a tomar decisões mais assertivas ao fazer suas apostas.



Estar atualizado com as estatísticas e tendências dos times e jogadores pode fornecer uma vantagem significativa. Analise o desempenho recente das equipes, vitórias, derrotas, e outros dados relevantes. Isso ajuda a identificar padrões e a tomar decisões mais assertivas ao fazer suas apostas. Esteja atento às notícias e atualizações: O mundo dos eSports está em constante evolução, com mudanças frequentes nas equipes, jogadores e metas do jogo. Mantenha-se informado sobre as últimas notícias e atualizações para fazer apostas mais precisas. Seguir blogs, fóruns e redes sociais pode ser uma excelente forma de obter informações valiosas e atuais.



O mundo dos eSports está em constante evolução, com mudanças frequentes nas equipes, jogadores e metas do jogo. Mantenha-se informado sobre as últimas notícias e atualizações para fazer apostas mais precisas. Seguir blogs, fóruns e redes sociais pode ser uma excelente forma de obter informações valiosas e atuais. Aposte com disciplina: Seja responsável e mantenha uma boa gestão de banca. Estabeleça um orçamento para suas apostas e não ultrapasse esse valor, independentemente das circunstâncias. Apostar com disciplina evita perdas significativas e ajuda a manter sua experiência de apostas divertida e sustentável.



Como apostar em eSports?



Normalmente, quem aposta em eSports são os fãs, e como fã de alguns jogos, sempre tenho a consciência de que não se deve deixar levar pelo fanatismo, especialmente quando é seu time do coração que está na arena ou seu jogador que está prestes a fazer um clutch. É preciso ser imparcial em suas escolhas na hora de apostar e seguir estatísticas, pois, no eSports, elas são ainda mais fundamentais.



Resumindo, a chave para uma experiência de apostas bem-sucedida em eSports é combinar seu conhecimento do jogo com uma estratégia de apostas disciplinada, aproveitando ao máximo as oportunidades oferecidas pelas plataformas e garantindo que suas apostas sejam bem gerenciadas.



Melhores mercados para apostar em eSports



Cada jogo oferece uma variedade de mercados que permitem aos apostadores explorar diferentes aspectos das partidas e equipes. Conhecer quais mercados oferecem as melhores oportunidades para suas apostas é crucial. Esses são alguns do principais oferecidos:



Resultado da partida.



Total de mapas.



Primeiro a matar.



Número de eliminações.



Apostas em mapas.



Jogador do mapa.



Apostas ao vivo.



Principais competições para apostar em eSports



Existem muitos campeonatos, mas esses são os que considero os mais atrativos para apostar e mais relevantes.



League of Legends – Worlds Championship



O Worlds Championship, ou Campeonato Mundial de League of Legends, é o evento mais prestigioso e amplamente assistido da cena competitiva de LoL. Realizado anualmente, o torneio reúne as melhores equipes de todo o mundo para competir pelo título de campeão mundial.



Dota 2 – The International



The International é o principal torneio de Dota 2, conhecido por seus enormes prêmios em dinheiro e a participação das melhores equipes globais. A competição é famosa por suas jogadas espetaculares e momentos decisivos, tornando-a um dos maiores eventos de eSports para apostas.



Counter-Strike 2 – Major Championships



Os Majors de CS são eventos altamente competitivos que reúnem as melhores equipes de todo o mundo para lutar pelo título de campeão. Com uma estrutura de torneio que inclui qualificatórias e finais, os Majors oferecem diversas oportunidades de apostas, desde o vencedor final até o desempenho em mapas específicos.



Valorant – VCT Champions



O Valorant Champions Tour (VCT) é a principal competição de Valorant, reunindo as melhores equipes para disputar o título de campeão mundial. O VCT Champions é o ponto culminante da temporada, oferecendo uma visão clara das principais equipes e jogadores da cena competitiva.



Conclusão - Vale a pena apostar em eSports?



Apostar em eSports pode ser uma experiência extremamente gratificante, especialmente para aqueles que são apaixonados por jogos e competições. Mas como em qualquer outra modalidade é preciso estar ciente de vários fatores para tirar o melhor proveito de suas apostas, principalmente focar em escolher uma boa casa de apostas.



Então, a resposta é sim, vale muito a pena apostar em eSports, principalmente se você for um fã e souber utilizar da melhor forma os bônus e outras vantagens que as casas de apostas que mostrei oferecem.



Perguntas Frequentes



Qual o melhor mercado de apostas para os campeonatos de eSports?



A escolha do melhor mercado de apostas em eSports depende muito do seu estilo de jogo e do seu conhecimento sobre os jogos e equipes. Alguns dos mercados mais populares incluem: vencedor do mapa, vencedor do jogo, handicap de mapas, total de mapas, primeiro sangue, e até mesmo apostas ao vivo.



Qual o melhor game para apostar em eSports?



Não existe um "melhor" jogo para apostar em eSports, pois cada jogo possui suas próprias particularidades e atrai diferentes públicos. Jogos como League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e Valorant são os mais populares e oferecem uma grande variedade de mercados de apostas.



Posso fazer apostas múltiplas em campeonatos de eSports?



Sim, a maioria das casas de apostas permite que você faça apostas múltiplas em campeonatos de eSports. As apostas múltiplas combinam várias seleções em um único bilhete, o que pode aumentar significativamente os seus ganhos, mas também aumenta o risco de perder a aposta.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.



