Uma das dúvidas mais comuns entre novos apostadores que querem conhecer o site é se o VBet é confiável. Também tem essa dúvida? Pois aqui é o lugar para você. O VBet é uma plataforma licenciada e segura, com mais de 20 anos de atuação no mercado e uma reputação bem estabelecida no Brasil e em outros países – portanto, o site é fidedigno.



Testei em primeira mão a experiência no VBet apostas e no VBet app para saber, na prática, se a plataforma é mesmo confiável e vantajosa para brasileiros. O veredito você encontra a seguir! Confira a análise e descubra como apostar com segurança no VBet, com um bônus de boas-vindas de até R$ 500 para apostas esportivas.







A VBet é confiável?



Sim, a VBet é confiável. A marca é operada pela Radon B.V, uma das mais prolíficas marcas de apostas do mundo atualmente, e possui licença de Curaçao. Por ser uma plataforma licenciada, o VBet Brasil é regulamentado e fiscalizado, o que é o maior indicador de segurança possível nos dias atuais.



Além de possuir licenciamento do Governo de Curaçao, o VBet está entre as marcas que se inscreveram para obter uma licença brasileira. Com as mudanças recentes na legislação nacional, o licenciamento no Brasil ainda é novidade. O fato de que o VBet já se adiantou nessa questão é um ótimo sinal de sua confiabilidade e compromisso.







A VBet paga mesmo?



O VBet apostas paga mesmo. Como uma casa licenciada, a VBet passa por testes e fiscalizações para garantir que realmente paga os apostadores em caso de vitória. Uma busca rápida da opinião de outros apostadores também mostra que a marca tem uma boa reputação por pagar os apostadores corretamente.



Comprometimento com o Jogo Responsável



O comprometimento com o jogo responsável é essencial para um operador seguro. A plataforma VBet tem uma política bastante completa e transparente de jogo responsável, onde você encontra informações sobre instituições de ajuda, políticas de autoexclusão e mais, tudo em português. Para solicitar limites na sua conta, contate o suporte da casa.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Sim Autoexclusão Sim

Bônus e promoções VBet



Apostar com um código promocional VBet é uma ótima maneira de conhecer a plataforma com benefícios extras e apostar sem precisar usar seu saldo real logo de cara. Durante o teste da interface, me surpreendi positivamente com a quantidade e a qualidade das promoções esportivas disponíveis na seção de VBet bônus. Saiba mais a seguir!



Até 500% em bônus no cadastro



Um dos motivos pelos quais o VBet é um dos melhores sites de apostas do Brasil hoje é porque o seu catálogo de bônus é bem fora da caixa. O bônus de boas-vindas, por exemplo, oferece 500% até R$ 500 em apostas grátis de uma forma inusitada. Quanto mais você aposta após o cadastro, maior o seu bônus de boas-vindas.



A oferta está disponível em depósitos a partir de R$ 10. Para ativar a oferta, você precisa apostar pelo menos 50% do valor depositado em uma múltipla com pelo menos 3 seleções e Odds mínimas de 1.30 por seleção. Na primeira aposta, você recebe 100% até R$ 100 e cada aposta subsequente te dá mais 100% até R$ 100 de acordo com o depósito.



Bônus acumulador 100%



Muitas das melhores casas de apostas do mundo oferecem bônus acumuladores e o motivo é simples: os apostadores adoram. Com esse tipo de bônus disponível no VBet Brasil, suas apostas múltiplas ganham uma nova dimensão. O bônus funciona de forma simples: você aposta em eventos múltiplos e ganha bônus. Quanto mais eventos inclusos, maior o bônus.



No VBet, as Odds mínimas de elegibilidade são 1.30. Você pode participar apostando a partir de 2 seleções. Em apostas com mais de 20 seleções, você recebe um bônus de 100% até R$ 100 em dinheiro real. Vale mencionar que as apostas feitas com o recurso de Bet Builder não são elegíveis para essa promoção.



Gols de vantagem



Essa oferta de pagamento antecipado da VBet foi um dos maiores destaques do catálogo promocional para mim. Se você é fã de futebol, vale a pena dar uma conferida na oferta. Ao fazer apostas simples ou múltiplas em eventos selecionados de futebol, você recebe o pagamento se a sua equipe abrir 2 gols de vantagem, sem esperar o fim da partida.



A oferta é válida apenas em apostas pré-jogo. Para encontrar os eventos válidos, confira os termos e condições e depois dê uma olhada no mercado “Resultado do Jogo (Pagamento Antecipado)” na seção esportiva do VBet app ou site.







Cadastro na VBet: Passo a passo para se registrar



Os processos do Vbet são bastante tranquilos e intuitivos, então é fácil criar a sua conta para acessar os mais de 40 esportes disponíveis para apostar por lá. Para criar a sua conta no VBet Brasil, siga o passo a passo completo abaixo:



Acesse o site: entre no site oficial do VBet e clique no botão “cadastrar” que está disponível no canto superior direito da página inicial;

Crie a sua conta: informe seu e-mail, senha, país de residência, moeda de preferência e CPF no formulário de cadastro. Depois, confirme os dados e insira o seu gênero e um número de telefone válido;

Reivindique o bônus: digite o seu código promocional VBet no campo indicado no registro ou acesse a página promocional na conta logada para ativar seu bônus;

Verifique a sua conta: para ter acesso completo a todos os serviços disponíveis, clique no ícone do seu perfil e depois no botão “verificar conta” para anexar um documento válido e confirmar a sua identidade;

Comece a apostar: agora que a sua conta está confirmada e verificada, é só acessar a seção esportiva e começar a apostar nos melhores eventos.







5 passos para apostar na VBet



Fazer apostas no VBet é simples, mesmo se você nunca apostou antes. Depois de seguir o passo a passo acima para criar uma conta no VBet apostas, tudo o que você precisa fazer para começar a apostar em esportes na plataforma é o seguinte:

1. Efetue o primeiro depósito

A sua conta precisa estar recarregada para apostar com dinheiro real. O VBet é uma das melhores plataformas para apostar com Pix, mas você também pode escolher outros métodos de pagamento para depositar, como carteiras digitais e criptomoedas.



Como depositar na VBet



Faça o login na sua conta do VBet Brasil;



Clique no botão de depósito;



Escolha um dos métodos disponíveis;



Informe o valor do depósito;



Toque no botão “depositar” para confirmar.



2. Escolha um campeonato ou liga



Com os fundos inseridos, é só escolher um dos vários campeonatos e ligas disponíveis para aposta no VBet em mais de 40 modalidades esportivas. Há uma seção para cada esporte e também há eventos em destaque diariamente com Odds melhoradas ou opções de múltipla.



Como escolher uma liga no VBet



Clique na aba “esportes” no menu superior;

Toque no esporte que você deseja apostar para mostrar os eventos;



Selecione um dos torneios dentro do esporte escolhido.



3. Selecione o mercado



Uma vez que você tenha escolhido o torneio ou a liga na qual deseja apostar, você pode escolher entre centenas de opções de mercado. O VBet tem uma cobertura bastante completa de mercados populares e ainda oferece Bet Builder para personalizar apostas.



Como escolher um mercado no VBet



Abra a partida na qual deseja apostar;



Analise as opções disponíveis;



Clique no mercado desejado para adicionar ao boletim.



4. Defina o tipo de aposta e confirme



Caso deseje fazer uma aposta simples, é só confirmar se os dados da aposta estão corretos no boletim de apostas e informar o valor da aposta. Se quiser fazer apostas múltiplas, adicione mais seleções ao seu boletim.



Como confirmar a aposta no VBet



Após adicionar o evento ao boletim, informe o valor da aposta;



Se desejar, faça uma contraoferta nas cotações;



Confirme se os dados do palpite estão corretos;



Clique em “aposte agora” e pronto.



5. Colete os seus ganhos



Depois de fazer todo o processo de apostas, chega a melhor hora: sacar os ganhos gerados com as suas apostas. O processo de saque do VBet é bem direto e não tem mistério. Geralmente, o dinheiro cai na conta em até 72 horas.



Como coletar seus ganhos no VBet



Entre na sua conta;



Clique no ícone do seu perfil;



Selecione a opção “Retirar”;



Escolha um método;



Informe o valor de retirada e confirme.



Apostas esportivas na VBet



As opções de apostas esportivas na VBet são bastante abrangentes, tanto para quem gosta de modalidades mais populares, como futebol e basquete, quanto para quem quer explorar algo mais inusitado no Brasil, como o críquete. Hoje, o VBet cobre mais de 40 esportes em eventos pré-jogo e ao vivo. Por lá, você encontra competições nacionais e internacionais.



Futebol - Ampla oferta de mercados em competições nacionais



Como é de se esperar, o futebol é o esporte com a cobertura mais completa no VBet. Além de cobrir eventos europeus, como a Liga dos Campeões da UEFA, o VBet tem uma ótima cobertura de eventos nacionais, como o Brasileirão Série A.



A variedade de mercados de futebol é enorme e abrange opções como total de gols, ambas as equipes marcam, primeiro time a marcar e apostas que são 2 em 1, como vencedor e total de gols ou chance dupla e ambos marcam. O futebol também é a modalidade com mais opções de Odds melhoradas diárias no VBet.



Basquete - Cobertura completa da NBA a curto e longo prazo



A seção de apostas em basquete do VBet é toda segmentada por país, então fica fácil encontrar ligas como a NBA e a NBB para apostar. A maior cobertura, certamente, é nos jogos da NBA e da WNBA. Em ambos, você pode fazer apostas de curto prazo e de longo prazo, em mercados como total de pontos, cabo a cabo, dupla chance e mais.



Comparei as cotações de basquete do VBet com as de alguns dos maiores sites de apostas do momento e achei as Odds competitivas. Além disso, como o basquete está entre as modalidades mais populares do site, não é difícil encontrar oportunidade de apostar com Odds melhoradas em alguns dos maiores eventos do esporte.



Tênis - ampla cobertura ao vivo com Odds competitivas



O tênis no VBet abrange todos os maiores torneios, como US Open ou Wimbledon, mas também cobre torneios menores, como o ATP Challenger e o ITF Women, por exemplo. Tanto em eventos pré-jogo quanto ao vivo, a variedade é bem acima da média e as Odds também. Por lá, você pode apostar em mercados como total de games e handicap de sets.



E-Sports - uma seção exclusiva com mais de 10 e-Sports cobertos



O VBet Brasil cobre mais de 10 eSports diferentes, incluindo hits como League of Legends, Valorant, Dota 2, King of Glory, Call of Duty e Rainbow Six. É possível apostar nas maiores competições de eSports do mundo, como a ESL Pro League, com Odds competitivas e opções de mercado que vão desde handicap de mapas até placar exato.







Os métodos de pagamento da VBet são confiáveis?



Sim, os métodos de pagamento do VBet são confiáveis. A marca trabalha apenas com métodos de pagamento amplamente conhecidos e seguros, como Pix, criptomoedas, Pay4Fun, AstroPay e transferência bancária para os maiores bancos do Brasil.



Considerando que o VBet é confiável e licenciado, ele toma as precauções necessárias para que os seus pagamentos sejam protegidos e sigilosos. Todas as transações envolvem criptografia de dados, então você não precisa ter medo de revelar os seus dados, tanto no depósito quanto nos saques. Saiba mais a seguir.



Qual o valor mínimo de depósito na VBet?



O valor mínimo de depósito na VBet depende bastante do método de pagamento que você escolher. O Pix e a Pay4Fun são os métodos de depósito mais populares na plataforma e, com esses métodos, você pode depositar a partir de R$ 10. Já com as criptomoedas mais populares da casa, como a Tether, o depósito mínimo é a partir de R$ 25.



Qual valor mínimo de saque VBet?



Assim como no depósito, o valor de saque mínimo no VBet vai depender de qual método de pagamento você seleciona para retirar seus fundos. Com o Pix normal e o Pay4Fun, é possível sacar a partir de R$ 30. Com o Pix pelo Pay4Fun, no entanto, o saque mínimo é de apenas R$ 1. Outros métodos como cripto e AstroPay tem depósito mínimo de R$ 25.



Quanto tempo demora o saque da VBet?



O tempo de processamento do saque na VBet é afetado pelo tipo de método de pagamento. Normalmente, as retiradas são processadas em poucos minutos. Porém, a casa pode levar até 72 horas para analisar os dados da sua conta e liberar a retirada.

Como fazer saques na VBet?



Fazer saques na VBet é simples, desde que você tenha cumprido todos os requisitos de bônus e tenha uma conta verificada. Com isso em mente, o passo a passo para sacar é:



Faça o login na sua conta do VBet Brasil;

Toque no ícone do seu perfil;

Clique no botão de retirada;

Selecione um método de pagamento;

Informe o valor do saque e confirme.







Serviços da VBet



Um dos motivos pelos quais o VBet é referência em apostas esportivas no Brasil é a qualidade dos seus serviços e recursos. Na plataforma, você tem a chance de apostar com várias ferramentas bacanas de apoio. Experimentei na prática todas as principais funcionalidades do site e do VBet app e te conto a seguir o que descobri.



Apostas ao vivo



O VBet tem uma seção especial para apostas ao vivo, onde você pode apostar em tempo real em mais de 25 modalidades. Na aba ao vivo, há uma seção de visão geral do evento, um calendário ao vivo para você não perder nada e uma aba de estatísticas para te ajudar a fazer palpites mais informados. O futebol é o esporte com a melhor cobertura ao vivo.



Transmissões ao vivo



Além de poder apostar em tempo real, você também pode acompanhar cada detalhe das partidas com o recurso de transmissões ao vivo do VBet. Para isso, basta clicar no ícone da câmera na aba de apostas ao vivo, onde diz “vídeo”. Lá, você encontra todas as transmissões disponíveis, e a qualidade do streaming é indiscutível.



Boletim de aposta com Cash Out



Sabe quando você faz uma aposta, mas acaba mudando de ideia ou encontrando algo melhor? No VBet, você pode sacar a sua aposta sem pagar comissão com o Cash Out total, parcial ou automático da casa. Vale mencionar que o Cash Out está disponível apenas em eventos selecionados, e a opção aparece nas apostas abertas ou no histórico de apostas.



Atendimento ao cliente na VBet



O atendimento ao cliente na casa é um dos motivos pelos quais a VBet é confiável. É possível entrar em contato com uma equipe preparada que fala português tanto por e-mail quanto pelo chat ao vivo da casa, que funciona 24 horas por dia.



Há ainda uma FAQ bem completa onde você encontra respostas para dúvidas frequentes dos apostadores na VBet, tudo em português. Algo que achei incrível é que a casa já incorporou a Inteligência Artificial ao seu serviço e tem a opção de “Ask Hoory AI”, com o qual você pode iniciar uma conversa e usar a IA como assistente de apostas.







Conclusão: Vale a pena apostar na VBet?



Vale a pena apostar no site, não apenas porque o VBet é confiável, mas também porque a casa não economiza nas vantagens. Para começar, o VBet tem uma lista longa de promoções que inclui bônus acumuladores, ofertas de boas-vindas e jackpot esportivo.



Indo mais longe, o VBet também tem um catálogo esportivo completo com cobertura de torneios nacionais e internacionais, Odds melhoradas todo dia, sugestão de apostas múltiplas e excelentes transmissões ao vivo. Ou seja, não faltam motivos para conhecer o site ou o app e experimentar tudo o que ele tem a oferecer.



App VBet: Posso apostar pelo celular?



O VBet app está disponível para download em dispositivos Android. Devido às políticas internas da Play Store, é necessário baixar um apk diretamente no site oficial, mas o processo é seguro e você consegue instalar em instantes.



No momento, o VBet app não está disponível para iOS. Contudo, a casa tem uma versão móvel otimizada onde você pode apostar com todo o conforto, praticidade e segurança em qualquer dispositivo móvel atualizado.







Perguntas frequentes sobre a plataforma VBet



Quem é o dono da VBet?



A VBet é operada pela Radon B.V., uma marca bastante conhecida e renomada no mundo de sites de apostas online.



O saque da VBet demora quanto tempo?



O saque da VBet geralmente demora apenas alguns instantes, mas, em alguns casos, pode demorar até 72 horas para o processo ser finalizado.



O que é chute no alvo VBet?



O chute no alvo do VBet é um mercado de apostas onde você faz o seu palpite em quantos chutes ao alvo uma partida, um time ou um jogador fará.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

