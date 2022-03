Conferência IoT 2022 em março

A comunidade de membros Tudo Sobre IoT é composta por líderes empresariais seniores e praticantes do ecossistema de Internet das Coisas. Estamos falando, portanto, de uma área de amplo crescimento. Por amplo entenda: marketing, experiência do usuário, conectividade, usabilidade, pesquisa e muito mais. Pois bem, essa comunidade promove a Conferência IoT 2022 de 20 a 26 de Março de 2022, cujas inscrições estão abertas.

Nesta conferência, diz Telma Troise, uma das responsáveis pelo movimento, te ajudamos a encurtar o caminho para GERAR RESULTADOS mostrando os segmentos que estão tendo resultados no Brasil e no Mundo com o uso da Internet das Coisas e tecnologias da Transformação Digital.

A Conferência acontece 100% online e gratuita para inscritos em https://tudosobreiot.com.br/conferencia-2022. O Replay e acesso aos pdfs que serão base das apresentações são disponíveis no Acesso VIP, adquira o seu: https://p.eduzz.com/775450



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Metaverso x LGPD: Haverá Distinção do Mundo Físico e Virtual?, Educação 4.0: IoT e Inteligentes para apoio à aprendizagem, Mundo Digital ou IoT: É apenas tecnologia? Resultados aos Integradores do Mercado de Rastreamento e Evolução de Resultados no Mercado de Rastreamento com IoT são alguns dos temas que você pode acompanhar.