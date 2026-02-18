Zubeldía defende zagueiro criticado, mas mira reforços no Fluminense

Tricolor ainda está em busca de um defensor para melhorar a equipe e técnico faz alerta sobre características / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Freytes viveu uma noite de contrastes na vitória do Fluminense sobre o Bangu, nesta segunda-feira (16). Embora o Tricolor tenha garantido os três pontos, a torcida elegeu o argentino como alvo após o erro que resultou no gol de Ricardo Sena.



A partir do vacilo, as arquibancadas não perdoaram e entoaram vaias a cada toque do defensor na bola. Diante da pressão, o técnico Luis Zubeldía interveio ainda à beira do gramado, gesticulando para que os torcedores cessassem os xingamentos. O apoio público continuou na entrevista coletiva, momento em que o treinador blindou o comandado e reforçou a confiança no elenco atual.



Segundo o comandante, a avaliação do setor defensivo ocorre de forma coletiva, e não por falhas individuais isoladas.

“Os três zagueiros que mais jogaram foram Juan (Freytes), Jemmes e Ignácio. E eu estou contente com os três. Acho que o rendimento é muito mais positivo do que negativo para os três por igual. Com o Juan, há muito mais amostras, porque ele já vem jogando desde o ano passado. O Jemmes se adaptou rápido e o Ignácio vem tendo boas atuações. Então, por enquanto, os três centrais que jogaram comigo, os três zagueiros, estamos satisfeitos e eles renderam bem. No geral, a dupla de zaga tem rendido bem. Eu sempre digo que nessa posição você tem que falar em duplas, não individualmente”, disse.

Fluminense de olho em Nino Apesar da postura protetora de Zubeldía, a diretoria tricolor movimenta os bastidores e mantém o interesse em repatriar Nino, atualmente no Zenit. No entanto, o treinador impôs uma condição clara para a chegada de novos nomes: o reforço precisa elevar drasticamente o patamar da equipe.

Caso contrário, ele garante satisfação com as peças que tem à disposição para a sequência da temporada. LEIA MAIS: Fluminense desiste de Alexis Cuello, do San Lorenzo “Não é que o mercado esteja fechado para nós, o mercado está aberto. Tudo o que puder somar ao elenco será bem-vindo. Mas tem que ter nível, porque trazer por trazer não faz sentido. Você me pergunta: estou contente com os zagueiros que tenho? Sim, estou contente. Por isso também o time, desde o ano passado até aqui, tem tido uma sequência com poucos gols sofridos, com um bom retrospecto em casa. Temos sido uma equipe que em muitos jogos não sofreu gols, e isso se deve ao trabalho de todos”, comentou.