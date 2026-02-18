Zagueiro do Lanús minimiza valor do elenco do Flamengo: “Não vale nada”

O zagueiro Carlos Izquierdoz, um dos destaques do Lanús, rival do Flamengo na decisão da Recopa Sul-Americana, comentou sobre a disparidade financeira entre os elencos. Segundo dados do Transfermarkt, o clube argentino tem um plantel avaliado em 43,8 milhões de euros (R$ 271 milhões), enquanto o brasileiro chega a 223,7 milhões de euros (R$ 1,38 bilhão). Para o experiente defensor, que vive sua segunda passagem pelo Lanús e tem vasta experiência internacional, esses números não refletem o que acontece dentro de campo.

“Muitas vezes, os jogadores são precificados de acordo com o clube onde jogam. O Brasileirão é uma das melhores ligas do mundo, é entendível que os jogadores que se destacam lá, joguem por Palmeiras, Flamengo ou Fluminense, sejam avaliados muito mais caros do que outros jogadores por aí, ou aqui mesmo no Lanús, ou como no Boca e River Plate”, disse o atleta de 37 anos.

“Se você fizer um “cara a cara” de jogadores do Lanús com jogadores que jogam no Boca ou River, te asseguro que as pessoas vão ficar com muitos jogadores do Lanús. E quando vemos o valor de mercado, estão muito melhores avaliados os jogadores das outras equipes porque pertencem a essas instituições”, acrescentou. Veja os relacionados do Flamengo para o jogo da Recopa Lanús espera voltar a surpreender time brasileiro em final Izquierdoz construiu uma carreira sólida, defendendo também o Boca Juniors, entre outros clubes do futebol argentino. Além disso, atuou no Santos Laguna, do México e no Sporting Gijón, da Espanha. Ele destacou que o valor de mercado “não vale nada” e citou como exemplo a final da Sul-Americana de 2025, quando o Lanús surpreendeu o Atlético e conquistou o título.