Vini Jr vira destaque na imprensa internacional com golaço e denúncia de racismo

Brasileiro vira assunto na Europa após decidir pelo Real Madrid contra o Benfica, mas também por denunciar novo caso de injúria racial / Crédito: Jogada 10

A atuação de Vini Jr na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, no Estádio da Luz, ganhou enorme repercussão internacional. Autor do golaço que definiu o confronto, o atacante brasileiro foi destaque não apenas pelo desempenho decisivo, mas também pela denúncia de racismo feita ainda durante a partida. Logo após balançar as redes no segundo tempo, Vinícius relatou ao árbitro François Letexier ter sido alvo de ofensas racistas vindas do campo. O episódio correu o mundo e estampou manchetes contundentes, como a publicada na imprensa espanhola: “Decisivo, vaiado, insultado, Vinicius supera o Benfica”.

Na Argentina, o Diário Olé exaltou o golaço do brasileiro e classificou a acusação de racismo como um escândalo. Já na Inglaterra, a BBC reuniu declarações de personagens do jogo e deu destaque à fala de Trent Alexander-Arnold: “É uma vergonha para o futebol.”

O caso de racismo com Vini Jr O lance que desencadeou a confusão aconteceu logo após o gol. Vinícius comemorou próximo à bandeirinha de escanteio, em frente a uma área ocupada por torcedores do Benfica. A reação dos jogadores portugueses foi imediata, gerando discussão generalizada. Na sequência, o brasileiro recebeu cartão amarelo do árbitro francês. Com os ânimos aparentemente controlados e o jogo prestes a ser reiniciado, Vini Jr. voltou a se revoltar após uma manifestação vinda da lateral do campo. Foi então que denunciou formalmente o episódio de racismo. Diante da gravidade da situação, Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa e paralisou a partida por cerca de dez minutos. Durante a interrupção, o atacante foi amparado por companheiros como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o jogador brasileiro. Enquanto isso, integrantes das duas comissões técnicas discutiam à beira do gramado.