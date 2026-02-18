Vasco mapeia mercado para tentar fechar com volante na reta final da janela

Vasco mapeia mercado para tentar fechar com volante na reta final da janelaPrioridade continua sendo contratar jogador para ser titular, mas que se encaixe no orçamento curto que o Cruz-Maltino tem à disposição
O Vasco permanece com o processo de monitoramento de mercado, já que o fechamento da primeira janela de transferências do ano ocorre no dia 3 de março. Ou seja, o departamento de futebol do clube conta com cerca de duas semanas para preencher as lacunas que o elenco ainda apresenta. Com relação à procura por reforços, a prioridade do Cruz-Maltino continua sendo um volante com condições de ser titular. No entanto, o Gigante da Colina tem à disposição um orçamento curto.
Deste modo, somente modelos de negócio específicos cumprem as exigências que o Vasco impôs em novo momento de observação do mercado. Estas possibilidades são realizar as contratações de jogadores que estejam em reta final ou já sem contrato. Outras alternativas que já renderam negociações que se mostraram acertadas também configuram esse cenário.
Empréstimos possivelmente com as adições de opções ou prioridade de compra são exemplos dessa situação. O atacante Andrés Gómez, principal destaque da equipe e que atualmente é ativo do Cruz-Maltino, chegou ao elenco através de um destes modelo de negócio. O clube de São Januário já realizou contratações que lhe obrigaram a desembolsar altas quantias, como ocorreu nas compras do próprio Andrés Gómez, Brenner, Hinestroza, Saldivia, Spinelli e o empréstimo de Cuiabano.
Vasco adota metodologia econômica
Assim, o entendimento do clube é que há poucas chances de enviar uma nova proposta com grandes quantias, pois ja teve essa postura anteriormente na janela. O Gigante da Colina não procura uma contratação para compor elenco e sim que tenha condições de assumir a vaga entre os 11 iniciais. O perfil ideal de contratação é que seja um jogador que se encaixe na atual condição financeira do clube.
Afinal, o planejamento do clube é guardar parte dessa quantia que sobrou da primeira janela e somá-lo com o orçamento do segundo período de contratações. Afinal, a análise do clube é que este momento posterior na temporada reserva as melhores oportunidades de mercado, especialmente na Europa. A propósito, o Vasco não pretende monitorar candidatos a reforços para outras posições.
A respeito de novas saídas, o departamento de futebol se baseia na liberação por empréstimo do atacante GB para analisar possíveis cessões de outras peças que pouco atuaram até aqui. Portanto, o meio-campista Estrella pode ter a oportunidade de ganhar experiência em novo clube por empréstimo, assim como JP novamente. Apesar de realizar altos gostos, o Cruz-Maltino conseguiu promover 16 saídas do elenco e reduzir a folha salarial.