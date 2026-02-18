Vasco mapeia mercado para tentar fechar com volante na reta final da janela

Prioridade continua sendo contratar jogador para ser titular, mas que se encaixe no orçamento curto que o Cruz-Maltino tem à disposição / Crédito: Jogada 10

O Vasco permanece com o processo de monitoramento de mercado, já que o fechamento da primeira janela de transferências do ano ocorre no dia 3 de março. Ou seja, o departamento de futebol do clube conta com cerca de duas semanas para preencher as lacunas que o elenco ainda apresenta. Com relação à procura por reforços, a prioridade do Cruz-Maltino continua sendo um volante com condições de ser titular. No entanto, o Gigante da Colina tem à disposição um orçamento curto. Deste modo, somente modelos de negócio específicos cumprem as exigências que o Vasco impôs em novo momento de observação do mercado. Estas possibilidades são realizar as contratações de jogadores que estejam em reta final ou já sem contrato. Outras alternativas que já renderam negociações que se mostraram acertadas também configuram esse cenário.

Empréstimos possivelmente com as adições de opções ou prioridade de compra são exemplos dessa situação. O atacante Andrés Gómez, principal destaque da equipe e que atualmente é ativo do Cruz-Maltino, chegou ao elenco através de um destes modelo de negócio. O clube de São Januário já realizou contratações que lhe obrigaram a desembolsar altas quantias, como ocorreu nas compras do próprio Andrés Gómez, Brenner, Hinestroza, Saldivia, Spinelli e o empréstimo de Cuiabano.