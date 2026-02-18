Vasco detém pior marca ofensiva no ano entre os integrantes do Brasileirão; confira

Dificuldade do Cruz-Maltino em converter as oportunidades é notória ao comparar o desempenho com outros participantes do torneio / Crédito: Jogada 10

A presença do Vasco na zona de rebaixamento mesmo com apenas três rodadas do Brasileirão disputadas não é uma coincidência. Isso porque o Cruz-Maltino é dono do ataque menos efetivo no ano em uma comparação com os demais participantes da edição de 2026 da competição de pontos corridos. Inclusive, fez apenas 12 gols em dez partidas no ano. Divide, aliás, o posto de pior ataque do Campeonato Brasileiro ao lado do Bragantino e Internacional, já que balançaram as redes adversárias apenas duas vezes. A falta de criatividade ou volume de jogo até que existe, mas há grande ineficiência da equipe em concluir com êxito as oportunidades.

A ausência de pontaria nas finalizações, desse modo, já acarretou prejuízos determinantes. A fragilidade ofensiva contribuiu para o time de São Januário não vencer quatro das suas últimas cinco partidas. Como o cenário vem causando danos recorrentes, a comissão técnica de Fernando Diniz tenta corrigir o problema a fim de aumentar o percentual da equipe nas finalizações.

Esse, aliás, é um aspecto que acompanha a trajetória da equipe desde que Diniz chegou ao comando no ano passado. Em seus últimos cinco compromissos, o Cruz-Maltino venceu apenas o Botafogo – nos outros quatro, derrota para o Bahia e empates com o Madureira, Chapecoense e Volta Redonda.

Neste intervalo mais recente, o Gigante da Colina chutou 117 vezes e conseguiu converter apenas quatro, segundo o “Gato Mestre”, do portal ge. Inclusive, a partida contra o Voltaço tinha caráter decisivo, pois valia uma vaga nas semifinais do Estadual. Na ocasião, o Vasco levou o primeiro gol, mas alcançou o empate. O time modificou a postura na segunda etapa e criou chances para tentar a superioridade no placar, mas a ineficácia impediu de atingir o objetivo. Portanto, a vulnerabilidade quase atrapalhou o Cruz-Maltino de avançar para as semifinais da primeira competição do time no ano. Dificuldade ofensiva do Vasco A constatação da ineficiência é evidente a partir do momento que a equipe é uma das participantes do Brasileirão, que mais precisa de finalizações para transformar uma chance em gol. No caso, o Cruz-Maltino necessita, em média, de 14 chutes para converter uma chance clara. Na semifinal do Carioca, o Vasco terá o Fluminense como adversário.