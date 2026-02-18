Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Uefa abre investigação por denúncia de racismo de Vinícius Júnior

Brasileiro relatou ofensas durante o jogo no Estádio da Luz, e entidade europeia acionou inspetor independente de Ética e Disciplina
A UEFA anunciou nesta quarta-feira (18/2) a abertura de um processo investigativo para apurar denúncias de comportamento discriminatório no confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelo playoff da Champions League disputado na última terça-feira (17/2), no Estádio da Luz, em Lisboa. A decisão veio após o atacante Vinícius Júnior relatar ter sido alvo de ofensas racistas proferidas por Prestianni durante a partida.

Segundo a entidade, um inspetor independente de Ética e Disciplina está designado para conduzir a apuração do caso. Em comunicado oficial, a Uefa informou que os relatórios da arbitragem estão em análise e que novas informações vão estar sendo divulgadas assim que houver avanços.

“Os relatórios oficiais dos jogos disputados ontem à noite estão, neste momento, a ser analisados. Caso seja reportado algo, serão abertas as respetivas investigações e, caso essas levem a sanções disciplinares, essas serão anunciadas no site da UEFA. Não temos mais informações ou comentários a fazer neste momento”, diz a nota.

O caso de racismo relatado por Vinícius Júnior

O episódio ocorreu logo após Vinícius Júnior marcar um golaço e abrir o placar para o Real Madrid no segundo tempo. Na comemoração, próxima à bandeirinha de escanteio e diante de uma torcida organizada do Benfica, o brasileiro foi alvo de reclamações dos jogadores adversários, o que deu início a uma confusão em campo. Na sequência, o árbitro François Letexier advertiu o atacante com cartão amarelo.

Entretanto, com os ânimos aparentemente controlados e a partida prestes a retomar, Vinícius voltou a se indignar após uma manifestação vinda da lateral do campo. O jogador, então, comunicou ao árbitro a denúncia de racismo, o que provocou nova confusão generalizada.

Diante da situação, o árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisou o jogo por cerca de dez minutos. Durante a interrupção, Vinícius recebeu apoio de companheiros como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o brasileiro, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiam à beira do gramado.

Após a retomada, a torcida do Benfica passou a hostilizar Vinícius Júnior com vaias a cada toque na bola. Kylian Mbappé igualmente se tornou alvo de vaias na parte final do confronto.

Contudo, o relatório oficial do árbitro será determinante para o andamento do processo. A Uefa reforçou que, caso a investigação confirme as denúncias, eventuais punições disciplinares estarão sendo comunicadas oficialmente.

Futebol Internacional uefa UEFA Champions League vinicius junior

