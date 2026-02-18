Staff de Paulo Henrique desmente que lateral esteja de saída do Vasco

Jogador desperta o interesse do mercado nacional e internacional após convocação para a Seleção no ano passado por desempenho no Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Um rumor de suposta saída de Paulo Henrique do Vasco ganhou repercussão nas redes sociais. A especulação apontava que o jogador tinha alcançado um acordo com o Grêmio e assinou contrato de três anos com o clube gaúcho. No entanto, um dos representantes do atleta veio a público para desmentir essa versão que circulava na internet. Em contato com o projeto “Atenção Vascaínos”, o agente Thiago Rinaldi explicou que se tratava de uma situação falsa.

“Não há acerto de três anos, não há acerto de salário. Isso é muito fora da realidade. Paulo é jogador do Vasco e o clube quer ficar com ele e o jogador também quer ficar”, explicou o empresário.

O Cruz-Maltino realmente recebeu uma investida do Grêmio de 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) e mais um jogador do seu elenco, que o Gigante da Colina poderia escolher. Entre as alternativas que o Imortal ofereceu foram o atacante Aravena e os meio-campistas Cristaldo, Cuéllar e Dodi. Entretanto, o Vasco não avaliou positivamente nenhuma das opções como o Jogada10 informou anteriormente. Vasco prioriza manutenção de Paulo Henrique Paulo Henrique continua no processo de retomada das suas melhores condições físicas, apesar de voltar a ganhar minutagem. Até porque Puma Rodríguez permaneceu sendo o titular. No segundo tempo do clássico contra o Botafogo, foi para a lateral esquerda e o camisa 96 assumiu a vaga no lado direito. A situação foi a mesma no jogo seguinte contra o Bahia, pelo Brasileirão. O seu retorno como titular ocorreu no último compromisso, contra o Volta Redonda.