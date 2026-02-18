Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Staff de Paulo Henrique desmente que lateral esteja de saída do Vasco

Jogador desperta o interesse do mercado nacional e internacional após convocação para a Seleção no ano passado por desempenho no Cruz-Maltino
Um rumor de suposta saída de Paulo Henrique do Vasco ganhou repercussão nas redes sociais. A especulação apontava que o jogador tinha alcançado um acordo com o Grêmio e assinou contrato de três anos com o clube gaúcho. No entanto, um dos representantes do atleta veio a público para desmentir essa versão que circulava na internet. 

Em contato com o projeto “Atenção Vascaínos”, o agente Thiago Rinaldi explicou que se tratava de uma situação falsa.  

Não há acerto de três anos, não há acerto de salário. Isso é muito fora da realidade. Paulo é jogador do Vasco e o clube quer ficar com ele e o jogador também quer ficar”, explicou o empresário.

O Cruz-Maltino realmente recebeu uma investida do Grêmio de 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) e mais um jogador do seu elenco, que o Gigante da Colina poderia escolher. Entre as alternativas que o Imortal ofereceu foram o atacante Aravena e os meio-campistas Cristaldo, Cuéllar e Dodi. Entretanto, o Vasco não avaliou positivamente nenhuma das opções como o Jogada10 informou anteriormente. 

Vasco prioriza manutenção de Paulo Henrique

Paulo Henrique continua no processo de retomada das suas melhores condições físicas, apesar de voltar a ganhar minutagem. Até porque Puma Rodríguez permaneceu sendo o titular. No segundo tempo do clássico contra o Botafogo, foi para a lateral esquerda e o camisa 96 assumiu a vaga no lado direito. A situação foi a mesma no jogo seguinte contra o Bahia, pelo Brasileirão. O seu retorno como titular ocorreu no último compromisso, contra o Volta Redonda. 

Recentemente, houve especulações de que a postura do jogador poderia ser uma tentativa de forçar uma busca por um novo destino. Contudo, nem Paulo Henrique nem o clube de São Januário têm o desejo em concretizar uma saída. A única situação verídica são sondagens que o staff do lateral-direito recebeu de clubes do Brasil e do exterior.  

O contexto é visto como natural pela valorização que conquistou pela convocação para a Seleção Brasileira. Entretanto, os valores das investidas não se aproximaram do que o Gigante da Colina entende como satisfatório.  

